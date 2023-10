iShares 20+ Year Treasury (TLT) ETF er i et frit fald: undgå for enhver pris

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) ETF fortsatte sit bemærkelsesværdige frasalg, da markedsrisiciene fortsatte med at stige. Aktien styrtede til et lavpunkt på 83,30 $ torsdag, det laveste punkt siden januar 2014. Andre statsobligationer ETF’er som VGLT og BND faldt også.

De amerikanske statsrenter stiger kraftigt

USA står over for talrige modvind, hvilket forklarer, hvorfor obligationsmarkedet er i et stærkt frasalg. For det første er den amerikanske statsgæld steget i de sidste par måneder. Det ligger nu på over 33,5 billioner dollars, og analytikere forventer, at det vil ramme 34 billioner dollars i de næste par måneder.

$33.5T will become $50T

$50T will become $100T



But because real GDP will not match this exponential rise in debt, the only way to keep up with the interest payments is to fake that productivity through money expansion and inflation.



And so, *you* will ultimately pay for it. pic.twitter.com/qp8fiFDCsB — James Lavish (@jameslavish) October 19, 2023

Udfordringen er, at økonomien ikke vokser i et hurtigere tempo, efterhånden som gældskrisen fortsætter. Også de traditionelle købere af amerikanske obligationer køber ikke længere. Faktisk er lande som Kina, Japan og Saudi-Arabien begyndt at skære ned på deres beholdning af amerikansk gæld.

Derfor betyder det, at fremtidige investorer vil kræve højere renter for de stigende risici ved at holde disse statsobligationer. Husk, Fitch Ratings sænkede den amerikanske kreditvurdering for nylig, mens S&P nedjusterede den i 2021. I en nylig erklæring sagde en tidligere højtstående embedsmand hos S&P:

“Lige nu er underskuddet for den offentlige forvaltning – som er de føderale og de lokale regeringer kombineret – over 7% af BNP, og den offentlige gæld er 120% af BNP. På det tidspunkt forudsagde vi, at det kunne nå op på 100 % af BNP, og regeringen latterliggjorde os for at være for skræmmende«.

Udfordringen for USA er, at de offentlige udgifter ikke aftager. Forsvarsudgifterne forventes at toppe over 1 billion USD i de næste par år, mens socialsikringskonti vil være opbrugt i 2032. USA bruger nu over 820 milliarder USD i rentebetalinger.

Derudover er der betydelige inflationsrisici. Officielle tal viser, at inflationen lå på 3,6 % i september, mens kerne-CPI faldt til 4,3 %. Inflationen vil sandsynligvis forblive over 2 %, især nu hvor prisen på råolie er steget til $90. Som sådan vil Fed sandsynligvis lade renterne være højere i længere tid.

TLT ETF aktieanalyse

Det ugentlige diagram viser, at TLT ETF-aktien er styrtet med mere end 50 % fra sit højeste niveau i marts 2020. Undervejs er aktierne alle dykket under alle glidende gennemsnit.

Aktien er faldet under nøglestøtteniveauet på $89, det laveste sving i oktober 2022. Yderligere er Relative Strength Index (RSI) bevæget sig under det oversolgte niveau. Derfor vil iShares 20+ Year Treasury Bond ETF sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til $79,94, det laveste sving i 2023.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.