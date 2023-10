Evergrande, Country Garden aktiekurser er kollapset: undgå

Aktiekurserne i Country Garden og Evergrande er kollapset og har tørret milliarder af dollars i værdi i de seneste par år. Evergrandes aktiekurs styrtede til H$0,53, 97 % fra det højeste niveau nogensinde. Tilsvarende er Country Garden-aktierne trukket tilbage til H$0,75, ned fra rekordhøje på H$14,95.

Kinas ejendomsmarked kollapser

Kina er vokset hurtigt i de seneste par år, hjulpet af dets ejendomsmarked, som tegner sig for mere end en fjerdedel af det samlede BNP. Landet byggede millioner af lejligheder og nye byer, hvoraf nogle stadig er ledige i dag. Over 65 millioner lejligheder har ingen beboere.

Kinas lokale regeringer genererede betydelige indtægter fra at sælge jord til udviklere som Evergrande og Country Garden. Samtidig investerede millioner af kinesere på ejendomsmarkedet.

På det seneste er branchen dog brudt sammen. Kinas boligpriser er styrtet i det hurtigste tempo nogensinde. Som følge heraf har mange mennesker, der investerede i branchen, set deres nettoformue falde.

Hvad værre er, mange mennesker, der har foretaget deres indskud hos kinesiske udviklere, har næsten mistet deres penge, da de forsøger at omstrukturere. Derfor er implikationen af alt dette, at virksomheder som Evergrande og Country Garden i sidste ende vil kollapse.

Country Garden gik for nylig glip af en dollarobligationsbetaling, hvilket øgede muligheden for det eventuelle kollaps. Den advarede også om, at salget var faldet, da folk fortsat var bekymrede for dets fremtid.

Country Gardens obligationsejere har nu søgt samtaler, efter at de savnede at betale 15 millioner dollars. Gruppen, der har hyret PJT Partners, skylder virksomheden 2 milliarder dollars. I alt har virksomheden over 200 milliarder dollars i samlede forpligtelser, som inkluderer betalinger fra kunder.

Evergrande har på den anden side været på livsstøtte siden 2021, da den første gang misligholdte. Siden da har virksomheden erklæret sig konkurs i USA i et forsøg på at beskytte sine aktiver. Det har også undladt at betale flere obligationer.

Hvad nu for Country Garden og Evergrande aktier?

Country Garden og Evergrande diagram af TradingView

Evergrande og Country Garden aktiekurser er dykket i de seneste par år. De er ikke alene som Kinas ejendomsindeks er faldet til et rekordlavt niveau. Derfor kunne nogle investorer blive fristet til at købe dykket i håb om, at disse aktier vil vende tilbage på lang sigt.

Den triste virkelighed er, at disse aktier står over for en stor udfordring på grund af de stigende renter globalt og det kraftige fald i salget. De har også tusindvis af ufuldstændige projekter, som de skal arbejde på.

Det eneste håb i dette tilfælde er, at Beijing bruger sine penge til at redde disse virksomheder. Dette er højst usandsynligt på grund af den aftagende kinesiske økonomi og den nødvendige mængde penge. Tilsammen har Country Garden og Evergrande over 500 milliarder dollars i forpligtelser. Evergrande skylder 340 milliarder dollars, mens Country Garden skylder 200 milliarder dollars.

Hvad værre er, disse firmaer har et bjerg af dollar-denominerede off-shore-obligationer. Denne situation er blevet forværret, da disse virksomheder driver deres forretning i renminbi, som er svækket i forhold til den amerikanske dollar. Country Garden har 11 milliarder dollars af denne gæld.

Derfor, mens Country Garden og Evergrande aktiekurser er styrtet til deres rekordlave niveauer, er der plads til flere svagheder.

