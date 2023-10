Bedste krypto at købe, da frygt- og grådighedsindekset bliver grønt

Kryptovalutaer er gået ind i et stort tyreløb, der kan strække sig et stykke tid. Bitcoin har allerede testet den afgørende modstand på $35.000, mens den samlede markedsværdi for alle mønter er steget til over $1,2 billioner.

Som jeg skrev for nylig, er kryptovinterens guldkant, at Bitcoin ikke styrtede ned til nul, da den kæmper mod adskillige begivenheder som sammenbruddet af FTX, høje renter og Terras og dets økosystems død.

Der er flere grunde til, at dette kryptotyreløb har mere plads at løbe. Virksomheder som Invesco og Blackrock er ved at skaffe tusindvis af Bitcoins til ETF’erne.

Desuden vil Federal Reserve sandsynligvis begynde at sænke renten i 2024, mens Bitcoin-halveringen vil ske i april. Ud over Bitcoin er her nogle af de andre topkrypto, du kan købe i dette tyreløb.

Kædeled

Jeg tror på at købe kryptovalutaer, der har en dokumenteret nytteværdi. Og i dette tilfælde har Chainlink (LINK) et af de største forsyningsselskaber i branchen. Netværket, der tæller Eric Schmidt som bestyrelsesmedlem, er det største orakel i branchen.

Dens orakler giver udviklere en måde at forbinde off-chain data til on-chain. Det driver nogle af de største spillere inden for DeFi som Uniswap og Aave. Vigtigst af alt har Chainlink en pole position i tokeniseringsindustrien, som oplever en robust vækst. I denne forbindelse er andre lignende mønter at købe Quant og AllianceBlocks Nexera.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Uniswap (UNI) er den største aktør i industrien for decentraliserede børser (DEX). Virksomheden driver en platform, hvor folk kan købe og sælge kryptovalutaer uden at gå gennem centraliserede gatekeepere som Binance og Coinbase.

Uniswap og andre børser klarer sig godt, når kryptoindustrien boomer. Dette forklarer, hvorfor Coinbase aktiekursen er hoppet tilbage i år. Derfor er der en sandsynlighed for, at UNI-token vil klare sig godt i dette krypto-tyreløb.

Tron

Justin Suns Tron (TRX) har været i et stort tyreløb, selv da kryptovinteren startede. Den sprang til et højdepunkt på $0,094 i tirsdags, det højeste punkt siden december 2021. Mønten var en stor overlevende fra kryptovinteren.

En af grundene til rallyet var, atJustLend, en vigtig del af dets økosystem, voksede til at blive den fjerdestørste spiller i DeFi-industrien. Det har over $5,34 milliarder i samlet værdi låst (TVL). Tron havde også over 1 million aktive brugere.

Derfor, da Tron klarede sig godt under kryptobjørnemarkedet, er der en sandsynlighed for, at mønten vil klare sig godt på lang sigt.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV og stakke

De andre tre krypto, der skal købes i det nye tyreløb, er Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV og Stacks (STX). Disse mønter er vigtige på grund af deres tætte forhold til Bitcoin. BCH og BSV er BTC-folk, hvilket betyder, at de har en lignende teknologi med BTC.

Stacks er på den anden side en platform, der leverer smarte kontrakter til Bitcoins økosystem. Det trives, når Bitcoin klarer sig godt, som jeg skrev for nylig .

Nogle af de andre kryptovalutaer, der skal købes i det igangværende kryptotyreløb, er Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph og Injective.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.