Boeing Co (NYSE: BA) er i minus her til morgen efter at have rapporteret et større tab end forventet for sit tredje regnskabskvartal.

Boeing har kæmpet i 19 kvartaler

Copy link to section

Dets forsvarsforretning, især, “stunk det op igen”, ifølge Rob Stallard – en Vertical Research Partners-analytiker. Det segment tabte 924 millioner dollars i det nyligt afsluttede kvartal sammenlignet med analytikere med kun et tab på 400 millioner dollars.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Boeing har kun tjent 474 millioner dollars i driftsoverskud fra sin forsvarsdivision i løbet af de seneste nitten kvartaler på et salg på 120 milliarder dollar. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde Dave Calhoun – Boeings administrerende direktør i dag:

Vi vil fortsætte med at arbejde os igennem disse fastpriskontrakter. Vi gemmer os ikke for dem. Vi færdiggør dem, hvilket vil reducere virksomhedens økonomiske svaghed.

Men den kommercielle rumfartsforretning har været endnu værre med et tab på 31 milliarder dollar og et salg på 117 milliarder dollar siden starten af 2019. Boeing-aktien har tabt over 20 % på mindre end tre måneder.

Ikke alt var dystert i dagens indtjening

Copy link to section

På den positive side gentog Boeing sin vejledning om $3,0 milliarder til $5,0 milliarder i frit cash flow i 2023. Det svarer til $1,5 milliarder til $3,5 milliarder FCF i indeværende kvartal mod omkring $1,5 milliarder i de første tre kvartaler tilsammen, som pr. pressemeddelelse.

Boeing leverede 70 737-fly i tredje kvartal – det lavere antal på omkring to år på grund af de igangværende Spirit AeroSystems’ produktionsfejl. Alligevel tilføjede den administrerende direktør:

Jeg elsker udnævnelsen af Patrick. De har arbejde at gøre, vi forstår det. Men jeg har meget selvtillid. Aftalen giver dem pusterum til at opfylde vores takstkrav. Økonomien var en win-win.

Boeing sagde, at det fortsat er forpligtet til at øge produktionen til 38 MAX-fly om måneden ved årets udgang. Luftfarts- og forsvarsgiganten underskrev et aftalememorandum med Spirit AeroSystems i sidste uge, som Invezz rapporterede her.

Øjebliksbillede af indtjeningen for Boeing Q3

Copy link to section

Tabte 1,64 milliarder dollars mod 3,31 milliarder dollars for året siden

Tabet pr. aktie faldt også fra $5,49 til $2,70

Justeret tab udskrevet til $3,26 pr. aktie

Omsætningen steg 13,5% år-til-år til 18,10 milliarder dollars

Konsensus var $3,20 et aktietab på $18,02 milliarder omsætning

FCF var negativ med 310 millioner USD mod forventet negativ 267 millioner USD

Hvad var ellers bemærkelsesværdigt?

Copy link to section

En vækst på 25 % i kommercielle fly og en stigning på 8,6 % i globale serviceomsætning var bedre end forventet. Boeing Co levede dog ikke op til forventningerne med hensyn til forsvars-, rum- og sikkerhedsindtægter, som steg 3,3%.

Det multinationale forventer nu at levere 375 til 400 af sine 737 MAX i 2023. Dens tidligere vejledning var i stedet for 400 til 450. Men administrerende direktør Calhoun fortalte CNBC i dag:

Den gode nyhed er, at vi har vores arme omkring det. Når vi når til slutningen af året, kommer vi til at køre til de priser, folk forventer, at vi kører.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Boeing-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.