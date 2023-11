USD/PKR: Pakistanske rupee glider forud for et afgørende IMF-møde

Den nylige pakistanske rupi-stigning har ramt en stor barriere for nylig. USD/PKR -kursen vendte tilbage fra sidste måneds lavpunkt på 275,80 til et højdepunkt på 282. 11. Den er fortsat 8,25 % under det højeste punkt i år.

Pakistans inflation aftager

Den pakistanske rupi har været en af de bedst præsterende valutaer i de sidste par uger, selvom det amerikanske dollarindeks (DXY) steg. Valutaen steg, efter at den pakistanske regering indledte en massiv kamp for at redde den.

Det gjorde den ved at slå ned på ulovlig dollarhandel og lægge restriktioner på virksomheder i valutahandelsindustrien. Det kæmpede også en kamp for at afslutte det parallelle marked, der har blomstret i årevis.

For nylig har den pakistanske rupee imidlertid mistet det momentum, som jeg forudsagde i min sidste rapport . Mens nedkæmpelsen var længe ventet, er virkeligheden, at Pakistan står over for adskillige udfordringer forude.

Der er et kommende valg, der kan være stærkt splittende. I de fleste perioder har emerging markets-valutaer en tendens til at underperforme frem mod et stort valg. Det så vi for nylig med den nigerianske naira, Zimbabwe-dollar og den argentinske peso.

Den anden store risiko, som PKR-valutaen står over for, er en stor gældsudløb, der kommer i 2024. Den obligation, som er i dollar, vil føre til mere valutapres, da økonomien ikke har det godt. Pakistan er nu i forhandlinger med IMF og andre långivere. Agenturets team vil besøge Pakistan på torsdag for at overveje den næste udgivelse af $700 millioner under $3 milliarder-programmet.

De seneste nyheder om pakistanske rupee kom fra landets statistikbureau. I en rapport sagde agenturet, at Pakistans inflation drev nedad i oktober, efter at regeringen sænkede brændstofpriserne.

Det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt 26,89 % i oktober fra 31,4 % i den foregående måned. Tilbagetoget var i overensstemmelse med, hvad den pakistanske centralbank havde forudsagt på sit seneste møde. På sit sidste møde lod banken renten være uændret for tredje møde i træk.

USD/PKR teknisk analyse

USD/PKR-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til PKR-kursen har gjort et bullish comeback i de seneste par dage. Det er vendt tilbage til et højdepunkt på 282,10, hvilket var højere end det laveste år til dato på 275,80. Det forbliver under de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Udsigterne for USD/PKR-parret er nu bearish, og det næste niveau at se er på 275,80, det laveste punkt i oktober. På lang sigt tror jeg dog, at parret vil vende tilbage, når købere gentester det vigtige psykologiske niveau på 300.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.