USD/PKR: Pakistanske rupee op i 6 uger, men 2 risici er tilbage

Det pakistanske rupee-comeback fortsatte i denne uge, selvom det amerikanske dollarindeks (DXY) ligger på det højeste niveau i måneder. USD/PKR- kursen er faldet i de seneste seks uger i træk og svæver nu på det laveste niveau siden 17. juli. Det er første gang siden 2020, at rupien er steget i seks uger i træk.

Hvorfor stiger den pakistanske rupee?

Den pakistanske rupee har haft en begivenhedsrig præstation i år. Det steg oprindeligt til det højeste niveau nogensinde i oktober. På sit højeste i år var USD/PKR-parret 36 % over det laveste niveau i januar og 104 % over dets pandemiske lavpunkter.

Den vigtigste begivenhed i år var forhandlingerne med Den Internationale Valutafond (IMF), som blev enige om at låse op for yderligere kontanter til landet. Disse dollarindstrømninger har været med til at stabilisere valutaen en del.

Den pakistanske rupee er også steget på grund af landets regerings handlinger for at slå ned på valutamanipulation. Det lancerede dette undertrykkelse i september, et skridt, som det håber vil hjælpe det med at forhindre kapitalflugt.

Regeringen håber også at forhindre ulovlige valutaoperationer og ulovlig handel. Som en del af denne nedkæmpelse arbejder regeringen også på at slå ned på virksomheder og enkeltpersoner, der hamstrer vigtige råvarer i udlandet. Denne operation har givet regeringen over 2,3 millioner dollars og arresteret over 150 mennesker.

Den amerikanske dollar er steget

Den pakistanske rupee-stigning er sket på et tidspunkt, hvor den amerikanske dollar er steget over for de fleste valutaer, inklusive euro og pund. Det er steget, efter at Federal Reserve pressede renten til det højeste niveau i mere end 2 årtier. Referat offentliggjort denne uge viste, at udvalget håber at levere endnu en renteforhøjelse.

Alligevel, som jeg skrev før , står den pakistanske rupee over for adskillige risici forude. For eksempel står den over for risikoen for det kommende pakistanske valg, der er planlagt i januar. Mange emerging markets-valutaer har en tendens til at svækkes mod et parlamentsvalg.

Pakistans valg er bemærkelsesværdigt på grund af de stigende politiske risici i det land, hvor Imran Khan er blevet fængslet. Den anden risiko er, at landet står over for en mur af modenhed på 1 milliard dollars obligationer i april 2024. I august sagde regeringen, at den håber på at overføre halvdelen af dens 24,5 milliarder dollar gæld, der forfalder i 2024.

Derfor kan efterspørgsel efter amerikanske dollars til at dække disse obligationsbetalinger presse den pakistanske rupee nedad i de næste par måneder.