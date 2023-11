Brent-råolieprisprognose: teknisk analyse

Råoliepriserne er vendt tilbage. Brent, det globale benchmark, er på vej for tredje uge i træk, da det seneste momentum aftog. Det faldt til et lavpunkt på 81,20 dollar onsdag, meget lavere end det højeste niveau på 95,86 dollars fra år til dato. På samme måde faldt West Texas Intermediate (WTI) til $76,90, også lavere fra YTD-højden på $94,80.

Prisen på råolie vælter, mens investorerne fokuserer på den igangværende efterspørgsels- og udbudsdynamik. På efterspørgselssiden blev Rusland og OPEC enige om at opretholde deres udbudsbegrænsninger, som har til formål at sætte skub i priserne.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Også den seneste frygt for, at den igangværende krig mellem Israel og Hamas vil føre til, at forsyningsafbrydelser ikke er sket. Mens krigen står på, er andre regionale magter som Iran og Saudi-Arabien ikke blevet påvirket.

I mellemtiden, som jeg skrev i denne artikel, har Rusland fortsat med at pumpe råolie på trods af de igangværende sanktioner. Landet udnytter ældre tankskibe til at sende millioner af tønder olie hver dag. Nyere oliehandlere har også erstattet andre vestlige virksomheder som Trafigura og Vitol.

Ydermere er prisen på Brent-råolie steget på grund af den stærke amerikanske dollar. Dollarindekset er steget til over $106 i år, hvilket gør det dyrt for vækstmarkedslande at købe olie. Jerome Powell, chefen for Federal Reserve, vil tale senere onsdag.

Derfor er der en vis bekymring for, at olien vil fortsætte med at stige. I en nylig erklæring advarede analytikere hos JPMorgan om, at olien kunne stige til $150. Verdensbanken advarede også om, at olien kunne springe til over 150 dollars, hvis krigen i Ukraine fortsætter.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Y&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Prognose for pris på Brent-råolie

Copy link to section

UKOIL-diagram af TradingView

Teknisk analyse er en god måde at forudsige, hvor et finansielt aktiv vil være på kort og længere sigt. På det daglige diagram ser vi, at prisen dannede et lille hoved- og skuldermønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bearishede på markedet.

Brent er også styrtet under nøgleunderstøttelsesniveauet på $88,2, det højeste punkt i april og august i år. Mest bemærkelsesværdigt er 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit ved at lave en bearish crossover, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det oversolgte niveau.

Derfor er udsigterne for Brent bearish, og det næste niveau at se er på $80. Et brud under dette niveau vil få den til at styrte til den næste support til $71,65, det laveste niveau i maj og juni.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.