Guldudsigter i 2024: Overskygger geopolitisk efterspørgsel Feds politik?

Guldpriserne forventes i vid udstrækning at fortsætte deres opadgående march i 2024, efter at have vendt tilbage med 13 % sidste år på trods af en høgeagtig Fed ; bedre end obligationer og de fleste råvarer og præsterer på samme måde som den teknologitunge NASDAQ.

Som et resultat af en dueagtig Fed og forventninger om hurtige rentenedsættelser estimerer analytikere hos JP Morgan en målpris på så høj som $2.300 i 2024.

Den ekstra kompleksitet for guld kommer af, at det både er et forbrugsgode og et investeringsaktiv – et ikke-afkastningsaktiv, der også anses for at være en af de bedste sikringer mod inflation og uforudsete økonomiske begivenheder.

Den primære bekymring for markederne er, om Federal Reserve virkelig kan gennemføre en blød landing.

Der er betydelig forvirring over økonomiens sandsynlige bane med Bloomberg Economics, der placerer sandsynligheden for en hård landing så høj som 55%, mens Cleveland Fed anslår, at dette er så lavt som 28%.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En global recession er således stadig meget sandsynlig.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Den rene divergens i forventningerne mellem markedet og Fed vil sandsynligvis være den centrale risiko for 2024, der er gjort endnu mere usikker af de militære og geopolitiske skift, der finder sted.

Irans nylige udsendelse af et krigsskib i Det Røde Hav har dog kun intensiveret allerede øgede spændinger og udøver også et opadgående pres på guldpriserne.

En hurtig opsummering af 2023

Copy link to section

Midt i betydelig markedsvolatilitet og det hurtige tempo i Fed-forhøjelserne i 2023 klarede det gule metal sig positivt og sluttede året på ca. $2.070.

Tidligere på året steg guldet til $2.000-mærket som et svar på den hastigt voksende krise i amerikanske regionale banker, før Fed, Treasury og FIDC-embedsmænd trådte til for at lette markedets bekymringer, hvilket førte til et vedvarende fald til $1.800-niveauer med oktober 2023.

Dette blev dog vendt i oktober 2023, da nye geopolitiske komplikationer tog fat i Mellemøsten efter udbruddet af Israel-Palæstina-krigen.

Priserne fortsatte med at stige, indtil de oplevede en hidtil uset stigning i begyndelsen af december 2023, hvor guld nåede et rekordhøjt niveau på $2.153,4 på baggrund af markedets overbevisning om, at Fed så ud til at opgive sin ‘højere-for-længere’-strategi; kombineret med uventede militæraktioner i Det Røde Hav.

Surendra Mehta, direktør, India Bullion and Jewellers Association Ltd. (IBJA), kaldte begivenheden,

…en freak handel…

På trods af markedets fortsatte op- og nedture formåede guld at bevare sin glans på grund af en lang række faktorer, herunder panikken omkring USA’s regionale bankkrise, som så sammenbruddet af store enheder som SVB; igangværende geopolitiske spændinger – først med Ukraine-Rusland-krigen, efterfulgt af Israel-Palæstina-krigen, og til sidst med eskalerende spændinger i Rødehavet; konsekvent robust centralbankefterspørgsel efter fysisk guld; og Feds due-omdrejningspunkt kombineret med det igangværende fald i dollaren siden oktober 2023.

I et stykke til Invezz fra april 2023 med titlen ” Guld- og sølvudsigter, når 23 stater flytter for at genvinde ædelmetaller som lovligt betalingsmiddel “, citerede vi Mike Maloney, grundlægger af GoldSilver.com og bemærket forfatter, som bifaldt metallets historiske stabilitet og værdilager. ejendomme,

…det er de ultimative penge, fordi der ikke er andet, selv i den samme liga…Det er det, der gør guld til de smukkeste penge af alle.

Ser frem til 2024

Copy link to section

Opadgående momentum for guldpriserne i 2024 forventes i vid udstrækning at forblive intakt med mange af de samme kræfter, der er videreført fra det foregående år, dvs. en dueagtig Federal Reserve, geopolitiske omvæltninger og faste centralbankkøb.

Fed, kurser og dollar

Copy link to section

Normalt indebærer en løsere Fed-politik, at et ikke-rentegivende aktiv som guld bliver mere konkurrencedygtigt over for andre almindelige finansielle instrumenter.

Hertil kommer, at forventningen om, at Fed havde nået toprenter og derefter valgt at afvige fra ‘højere-for-længere’-politikker, gav anledning til mistanke om, at den guvernør Powell-ledede FOMC frygtede udsigten til en overstramning.

På trods af Powells insisteren på, at rentenedsættelser kun lige er ved at komme “til syne”, forudser analytikere hos EY, at Fed vil reducere renten fire gange i 2024, mens Goldman Sachs- økonomer forventede så mange som fem.

Når alt kommer til alt, indebar december-plottet, at prognosen for den gennemsnitlige styringsrente blev sænket til 4,6 % mod 5,1 % i september 2023-oversigten over fremskrivninger.

Derudover udvidede sættet af prikker for 2024 sig så lavt som 3,8 %.

Efter dette faldt den amerikanske PCE til 2,6 % YoY, hvilket undersøgte Investing.com-forventningerne på 2,8 % YoY; derfor bliver det mere udfordrende for FOMC at forhindre markederne i at foregribe rentenedsættelser.

Lavere kurser resulterer i et svagere udsigter for dollaren, hvilket normalt lover godt for globalt handlede råvarer, da de har tendens til at blive prissat i dollar.

Geopolitik, økonomi og recessionsrisici

Copy link to section

Houthi-angreb på rederier er intensiveret.

Samlet set har store fragtskibe besluttet at undgå regionen og omdirigere leverancer fra omkring Kap det Gode Håb.

Iran sendte for nylig et fartøj til regionen, efter at USA slog tre Houthi-både ned.

Uden klarhed om Irans mål stiger risici inden for den allerede ustabile arena.

Tingene blev varmet yderligere op med den britiske forsvarsminister Grant Shapps, der støttede bevægelsen mod regionen, da han udtalte,

“Hvis vi ikke beskytter Det Røde Hav, risikerer det at opmuntre dem, der ønsker at true andre steder, herunder i Det Sydkinesiske Hav og Krim.”

Derudover eskalerer spændingerne med Rusland efter tiltag fra USA og dets allierede om at konfiskere allerede frosne russiske aktiver til en værdi af 300 milliarder dollars.

Valg

I løbet af året kan amerikanske valgrisici føre til politisk usikkerhed, hvilket yderligere kan løfte profilen af guldets lager af værdiegenskaber.

Geopolitisk følsomme Taiwan skal til valg i januar 2024, mens Europa-Parlamentet efter planen skal have valg i juni.

Bremse global vækst

Endelig forventede Den Internationale Valutafond (IMF) en økonomisk afmatning til 3,0 % år for 2024 sammenlignet med en tidligere prognose på 3,5 % år for år.

Dette kan potentielt tilskynde investorer til at skifte væk fra mere risikable aktiver og diversificere deres porteføljer til ædelmetaller.

I Kina forventes forbrugsefterspørgslen at stige i smykkesegmentet i betragtning af, at yderligere stimuleringsforanstaltninger sandsynligvis vil blive udrullet.

Forbrugernes appetit vil dog endelig også afhænge af, at den private sektors tillid fortsætter og ejendomsmarkedets sundhed.

Centralbankkøb og andre kilder

Copy link to section

Centralbankernes fysiske køb af guld er fortsat med at accelerere.

Source: World Gold Council (data from Q1 to Q3 for 2023)

Den bullish tendens i offentlige indkøb midt i høj inflation og geopolitisk usikkerhed har været en vigtig drivkraft for guldpriser og efterspørgsel.

Ifølge World Gold Council (WGC) vil det anslåede fysiske guldkøb forblive over trenden i 2024, dvs. over 450 – 500 tons.

Dette vil fortsat give stærk støtte til priserne og opadgående momentum.

De monetære myndigheders bekymringer kan dog være blevet forværret af de seneste planer om at konfiskere frosne russiske aktiver i udlandet.

I løbet af de næste tolv måneder vurderer FX Street- analytikere, at centralbankerne køber betydeligt mere fysisk metal til 800-850 tons.

Andre kilder til efterspørgsel

Copy link to section

WGC-rapporten den 18. december 2023 bemærkede, at de bedste guld-ETF’er er vidne til betydelige tilgange med Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, schweizisk-baserede Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable, og Istanbul Gold Exchange Traded Fund, der noterer en stigning i efterspørgslen i YTD på på 1.552,0 %, 409,3 % og 136,5 %.

November-strømmene var mest betydningsfulde for SPDR Gold Shares ETF, som overtrådte dollarindstrømning på 1 mia. USD i november 2023.

Efterspørgslen efter disse segmenter forventes fortsat at vise vækst.

Udsigter for guldpriser

Copy link to section

Selvom tempoet i Fed-politikken har været den største bekymring for markedsdeltagere, kan dette være ved at ændre sig midt i den nye udvikling i Rødehavet og den konfronterende fortælling, der udgår fra den britiske regering.

WGC fremskrev tre potentielle scenarier for 2024 – blød landing, hård og ingen landing med sandsynlighedsintervaller på henholdsvis 45-65 %, 25-55 % og 5-10 %.

Blød landing

Copy link to section

Traditionelt har guldafkastet ikke været stærkt i et scenarie med blød landing.

Dette forventes, da inflationen er bragt under kontrol, og vækstudsigterne ville forbedres, hvilket modvirker guldets omdømme for værdilager og overdriver dets ikke-afkastende egenskaber.

Ifølge WGC var det gennemsnitlige afkast for guld under de kun to registrerede bløde landinger i Feds historie på (-)1,6 %, mod 16,3 % for statsobligationer og 33,3 % for aktier.

Hvis en blød landing skulle ankomme, kunne guldafkast forblive relativt fladt, men vil også være betinget af, at geopolitiske brudlinjer løses.

Alligevel vil dette kræve meget præcis beslutningstagning fra Fed og betydelig held i forhold til eksterne faktorer.

Derudover, hvis inflationen falder hurtigere end Feds nedsættelser, vil realrenterne stige, og forbrugernes efterspørgsel vil falde, hvilket svækker guldpriserne, i det mindste i en periode.

Guldpriserne vil fortsat blive påvirket af markedsaktørernes usikkerhed i forhold til Feds politik.

Hård landing

Copy link to section

Der er alvorlige bekymringer for, at Feds høgeagtige entusiasme i løbet af cyklussen kan udløse en ny recession, især hvis monetære forsinkelser kommer til syne.

Markederne ser ud til aktivt at gardere sig mod denne mulighed i betragtning af forventningen om en byge af rentenedsættelser fra Fed’s side.

Inflationstrussel?

I et sådant tilfælde vil efterspørgslen efter guld sandsynligvis stige på efterspørgsel efter safe-haven i lyset af svigtende finansielle aktiver.

Men med situationen i Mellemøsten på en knivsæg kan inflation, som endnu ikke er trukket tilbage til 2 %-niveauer, se en opadgående bias, måske endda standse de seneste fald i CPI og PCE.

Denne frygt er blevet forværret af forventninger om, at forsendelser af grundlæggende ressourcer som olie også vil blive betydeligt forsinket på grund af omdirigering rundt om Kap det Gode Håb.

I værste fald kan Fed potentielt blive tvunget til at vende kursen og genoptage renteforhøjelser, hvilket traditionelt har vist sig negativt for guld.

Alligevel, selv i et sådant scenarie, kan Fed finde det meget udfordrende at træde til, da den allerede har hævet renterne til flere årtiers højder og står over for konsekvenserne af stigende rentebetalinger og alvorlige gældsmisligholdelser, især da husholdningerne har trukket flertallet ned. af pandemiens overskud.

Derudover, som det sås i 2023, opretholder høj geopolitisk efterspørgsel efter guld en stærk købsaktivitet, især blandt centralbanker.

Som et resultat heraf kan geopolitisk efterspørgsel efter guld potentielt kombineres med stigende inflation og nå rekordhøje niveauer for guld i 2024.

Ingen landing

Copy link to section

I en situation uden landing, som vurderes at være den mindst sandsynlige, vil markederne sandsynligvis se en forbedring i økonomisk vækst og inflation og vil sandsynligvis udelukke en dybere recession i fremtiden.

Hvis geopolitik ikke dominerer…

Copy link to section

Mens lavere renter generelt er positive for guld, afspejler disse også reducerede inflationsniveauer.

Som følge heraf kan realrenter (udtrykt som renten minus inflationsraten) stige, falde eller forblive usikre, afhængigt af hvordan forholdet mellem de to udspiller sig.

Faldende inflation kan betyde, at realrenterne stiger, hvilket kvæler forbrugernes appetit, hvilket kan begrænse guldprisen i det mindste midlertidigt.

På den anden side, givet den betydelige traditionelle safe-haven værdi mod systemiske risici, herunder igangværende geopolitiske risici og potentiel recession, vil investorer sandsynligvis sikre øget efterspørgsel, mens priserne skifter højere.

Konklusion

Copy link to section

JP Morgan-analytikere placerer målprisen på guld til et rekordhøjt niveau på $2.300, mens UBS, selvom det er bullish, ikke er så optimistisk og forudsiger en pris på $2.150.

Med hensyn til holdningen fra Fed-embedsmænd, sagde et Wall Street Journal- stykke, at

I sidste uge forventede to embedsmænd ingen nedskæringer næste år, og en forventede svarende til seks kvartpoints nedskæringer. “Det er en ret bred vifte” at tage et signal fra, sagde Barkin.

Thomas Barkin er præsident og administrerende direktør for Richmond Fed.

I det mindste er den igangværende pengepolitiske forvirring og geopolitiske disharmoni sandsynlige grunde nok til, at investorer kan øge diversificeringen af porteføljer til guld for deres forsikringsejendomme.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.