Tesla tabte til BYD i 2023: find ud af mere

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) faldt 1,0 % tirsdag, selvom det rapporterede en årlig vækst på 38 % i sine årlige leverancer.

Tesla forventer hurtig vækst i 2024

Elbilerne leverede 484.507 køretøjer i slutningen af kvartalet, hvilket skubbede de samlede årlige leverancer til lidt over 1,8 mio.

Konsensus var, at Tesla skulle levere 477.000 køretøjer i Q4. Det Nasdaq-noterede firma producerede 494.989 køretøjer i fjerde kvartal og 1.845.985 i hele året – en stigning på 35 % i forhold til 2022.

Elon Musk – administrerende direktør for Tesla Inc. forventer, at leverancerne “vokser meget hurtigt, meget hurtigere end noget andet bilfirma på jorden” i 2024.

EV-giganten har endnu ikke rapporteret produktions- og leveringstal for sin Cybertruck. Aktierne i Tesla Inc er i øjeblikket steget med 40 % i forhold til det laveste i begyndelsen af 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=0OOj-ZmpG90

Hvorfor falder Tesla-aktien på tirsdag?

$TSLA er lidt lavere i dag, fordi firmaet med hovedsæde i Austin tabte til sin Kina-baserede konkurrent BYD Company Limited med hensyn til leveringer i 2023.

En dag tidligere sagde elbilfirmaet baseret i Shenzhen, at det leverede hele 3,02 millioner køretøjer i det seneste år, som Invezz rapporterede her. Det er dog værd at nævne her, at dets køretøjer ikke kun inkluderer batteri-elektriske enheder, men også hybrider.

Bemærk, at Berkshire Hathaway – det multinationale konglomerat af den legendariske investor Warren Buffett sidste år roste BYD for at være “så meget foran Tesla i Kina”.

EV-navne inklusive Xpeng, Nio og Li Auto rapporterede også deres leveringsnumre tirsdag.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.