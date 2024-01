Guldprisen (XAU/USD) er trukket tilbage i denne uge, da handlende omfavnede en risiko-off-stemning. Det handlede til $2.040 i fredags, da det var på vej mod sit første ugentlige fald siden midten af december. Denne pris er meget lavere end dens højeste rekord på $2.147,30.

Risiko-off-stemning

Traders har omfavnet en risiko-off-stemning i denne uge, da håbet om hurtige rentenedsættelser fra Federal Reserve faldt. Dette syn er set på tværs af alle finansielle aktiver. På aktiemarkedet er nøgleindeks som Dow Jones og Nasdaq 100 faldet i de seneste tre dage i træk.

Tilsvarende har toppopulære mønter som Bitcoin, Solana og Avalanche alle trukket sig tilbage på kryptovalutamarkedet. Bitcoin-prisen trak sig tilbage fra tirsdagens højdepunkt på $45.000 til $42.000, selv efter Jim Cramer udråbt det.

I mellemtiden er frygt- og grådighedsindekset trukket sig tilbage fra den ekstreme grådighedszone på 80 til det grønne område på 74. VIX-indekset og US-dollarindekset (DXY) er steget tilbage i de seneste par dage.

Denne prishandling er hovedsagelig på grund af den vedvarende frygt for, at Federal Reserve ikke vil bevæge sig hurtigt nok til at sænke renten. I en erklæring i denne uge advarede Richmond Feds Tom Barkin om, at Fed kunne hæve renten.

Den anden nøglekatalysator for guldprisen har været den igangværende krise i Mellemøsten, hvor Houthi-angreb har bremset transit gennem regionen. Som følge heraf har virksomheder som Maersk, Evergreen og MSC holdt pause med at bruge Det Røde Hav.

Denne tendens har ført til højere søfragtomkostninger globalt. Drewry Shipping Index er steget til $1.661, det højeste punkt i et par måneder. Yderligere har prisen på råolie holdt sig ret stabil, hvor Brent og West Texas Intermediate (WTI) er flyttet til henholdsvis $78 og $73.

Guldprisen reagerer på disse begivenheder på grund af indvirkningen på Federal Reserve. I modsætning til metaller som kobber og bly har guld ingen industriel anvendelse. I stedet ses det ofte som et alternativ til den amerikanske dollar.

De næste vigtige guldnyheder vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene vil afsløre, at økonomien tilføjede 170.000 job i december, da arbejdsløsheden steg til 3,8%.

Guldpris prognose

Gulddiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at guldpriserne er kommet under pres de seneste par dage. I denne periode er guld trukket sig tilbage under det vigtigste støtteniveau på $2.080, dets højeste punkt den 4. maj sidste år. På den positive side er guld forblevet over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Guld har også dannet et dobbelt-top mønster, som er et bearish tegn. I prishandlingsanalyse er dette mønster ofte et bearish tegn. Derfor er udsigterne for guld nu neutrale. Nøgleniveauet at se vil være på $2.081. Et skridt over denne pris vil fortsætte med at stige, med det næste nøgleniveau at se vil være på $2.146.

