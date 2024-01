Den samlede inflation i euroområdet steg til 2,9 procent måned-til-måned i december, meddelte Den Europæiske Centralbank (ECB) i eftermiddags.

Det er en ret markant stigning fra novembers 2,4 procent. Det blev dog stort set anset for at være lavere end hvad analytikerne forventede i dag.

Med store økonomier som Frankrig, der udfasede sine brændstofsubsidier, forventedes CPI-satsen – som inkluderer energipriserne – at stige.

Det er dog afgørende, at Europas kerneinflationsrate (som ikke inkluderer brændstofpriser) faldt 0,2 procent MoM fra 3,6 i november til 3,4 i december.

Dette skete kun få timer efter gårsdagens meddelelser om stigende inflation i Tyskland og Frankrig, Europas to største økonomier.

Håb springer på ny for rentenedsættelser

De bedre end ventede nyheder har vakt håb om, at rentenedsættelser vil være i eurozonens nære fremtid.

Det var trods alt, hvad ECB-præsident Christine Lagarde sagde om sagen i december:

Vores fremtidige beslutninger sikrer, at vores styringsrenter er sat på tilstrækkeligt restriktive niveauer, så længe det er nødvendigt. Vi vil fortsætte med at følge en dataafhængig tilgang til at bestemme det passende niveau og varighed af begrænsningen. Vores rentebeslutninger vil især være baseret på vores vurdering af inflationsudsigterne i lyset af de indkommende finansielle data.”

Europa fortsætter med at følge recessionen

Økonomer har fulgt eurozonen nøje, siden det blev rapporteret i slutningen af oktober, at EU’s BNP var faldet fra 0,2 procent i 2. kvartal 2023 til 0,1 procent i 3. kvartal 2023.

EU’s BNP-tal for 4. kvartal 2023 er endnu ikke offentliggjort. Et foreløbigt flashestimat fra ECB forventes den 30. januar.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.