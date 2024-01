Hang Seng, Shanghai-indekskollaps forårsager kaos i Kina

Kinesiske aktier halter bagefter deres globale jævnaldrende, hvilket fører til panik og kaos i Beijing og i hele landet. I Hong Kong er Hang Seng- indekset faldet til $H 15.200, dets laveste punkt siden oktober 2022. Det er styrtet med over 50 % fra sit pandemiske højdepunkt, hvilket betyder, at investorer har mistet over halvdelen af deres investeringer.

Kina A50 vs Hang Seng indeks

Kinesiske aktier dykker

Samme situation sker på det kinesiske fastland, hvor de nøje overvågede China A50 og Shanghai Composite-indekser også har været i frit fald. China A50, som sporer 50 store virksomheder, er faldet til $11.000. I alt har kinesiske aktier tabt over en billion af værdi i de seneste par år.

Udfordringen for kinesiske borgere og investorer er, at der ikke er nogen steder at gemme sig, da aktiemarkedet imploderer. For det første er ejendomsbranchen, hvor de fleste mennesker har investeret deres penge længe, imploderet. Virksomheder som Country Garden og Evergrande er på deres dødsleje.

Samtidig har huspriserne været i frit fald. Data viser, at Kina faldt med 10 % i 2023. Udfordringen er, at der er over 60 millioner ledige huse i Kina, mens den igangværende økonomiske afmatning påvirker efterspørgslen. Koble dette med det faktum, at Kinas befolkning er fortsat med at falde.

Kinas investorer går i panik

Nedturen i Shanghai Composite, Hang Seng og China A50 fører til panik blandt investorer, som er fortsat med at sælge deres aktier. Samtidig er antallet af lukninger af hedge- og investeringsforeninger i landet steget.

Ifølge Bloomberg blev 240 lokale investeringsforeninger likvideret i 2023, den største stigning siden 2018. 15 fonde er allerede blevet likvideret i år, og analytikere forventer, at tendensen fortsætter. Disse fonde lukker på grund af svage resultater og skrappere regler i Beijing.

Panikken har også ramt Beijing. I denne uge blev det rapporteret, at Kina bad nogle investorer om ikke at sælge aktier. Og i fredags stoppede Citic Securities – Kinas største mægler – med at tilbyde shorting-løsninger. Shorting giver investorer mulighed for at låne aktier og derefter købe tilbage, når kursen falder.

Forbud mod short-selling virker sjældent, som vi så i 2015, da Kina forbød praksis. I kølvandet fortsatte aktierne med at falde. Senest KOSPI-indeks sprang efter, at Sydkorea forbød short-selling. Det har nu genoptaget sit fald.

Den vigtigste udfordring for Kina er, at dets forhold til vestlige lande ikke bliver bedre, og der er tegn på, at landet vil invadere Taiwan i de kommende år. Som et resultat har mange udenlandske investorer dumpet kinesiske aktier og flyttet til andre lande som Indien og USA.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.