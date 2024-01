Her er grunden til, at EUR/CHF- og USD/CHF-kurserne stiger

USD/CHF og EUR/CHF -kursen fortsatte med at stige i denne uge efter høgede udtalelser fra embedsmænd fra Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank (ECB). Den schweiziske franc trak sig tilbage til 0,9450 over for euroen og til 0,8700 over for den amerikanske dollar.

Hawkish ECB og Fed embedsmænd

World Economic Forum (WEF) var den største makrobegivenhed i denne uge, da det samlede politiske beslutningstagere fra hele verden. Disse personer omfattede embedsmænd fra ECB, Federal Reserve og den schweiziske nationalbank (SNB).

De fleste af disse embedsmænd udtrykte bekymring for, at markedet forventede rentenedsættelser hurtigere nok. ECB embedsmænd, herunder Christine Lagarde, bemærkede, at banken sandsynligvis vil begynde at sænke renten i anden halvdel af året. Nogle analytikere forventede, at disse nedskæringer ville begynde så snart som i marts.

Nogle Federal Reserve-embedsmænd som Christopher Waller og Raphael Bostic advarede om, at inflationen stadig var stædigt høj, og at Fed sandsynligvis vil holde renterne højere i længere tid for at imødegå den.

I mellemtiden sagde SNB’s Thomas Jordan i et interview, at inflationen i landet var på vej tilbage, hjulpet af den stærke schweizerfranc. Han forventer at holde renterne højere i længere tid, selvom analytikere ser dem komme allerede i marts.

I mellemtiden steg EUR/CHF- og USD/CHF-parret, da investorerne nedtonede virkningen af de igangværende spændinger i Mellemøsten. Pakistan bombede Iran torsdag, hvilket var en eskalering. USA og Storbritannien er også fortsat med at bombe Houthi-oprørere.

Mens krisen kan vare længe, er der tegn på, at markedet nedtoner dens betydning. For eksempel er prisen på Brent og West Texas Intermediate forblevet under $80. I de fleste tilfælde har den schweiziske franc en tendens til at klare sig godt, når der er geopolitiske problemer.

USD/CHF teknisk analyse

USD/CHF-diagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at USD til CHF-kursen har været i en kraftig opadgående tendens de seneste par dage. I dette har den hoppet i de seneste syv dage i træk og flyttet til sit højeste punkt siden den 18. december. Parret har også vendt det vigtige modstandsniveau på 0,8551 til støtte,

Det er steget over det 50-dages glidende gennemsnit og nøglemodstanden på 0,8670, det laveste sving den 4. december. I mellemtiden nærmer Relative Strength Index (RSI) sig det overkøbte punkt på 70, mens Chande Momentum Oscillator (CMO) nærmer sig 100.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige kortvarigt, og så vil det genoptage den nedadgående trend og genteste støtten ved 0,8550.

EUR/CHF teknisk analyse

EUR til CHF-parret fortsatte med at stige tilbage i de seneste par dage. På det daglige diagram bevægede parret sig over det 50-dages glidende gennemsnit. Ligesom USD/CHF-parret er RSI- og CMO-indikatorerne fortsat med at stige.

Samtidig nærmer parret sig oversiden af den nedadgående kanal vist i lilla. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden på 0,9500. Denne pris er langs oversiden af den faldende kanal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.