SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) er på vej op i forlængede timer på torsdag efter at være kommet forud for Street-estimaterne for dets regnskabsmæssige Q1.

Aktien bliver også belønnet, fordi stemme- AI- virksomheden også udsendte opmuntrende vejledning for fremtiden. SoundHound forudser sin omsætning til at falde mellem $65 millioner og $77 millioner i 2024.

Analytikere havde i stedet efterlyst millioner. Nitesh Sharan – finansdirektøren for $SOUN sagde i en pressemeddelelse i dag:

Det Nasdaq-noterede firma sluttede kvartalet med en samlet værdi af 682 millioner dollars i kombineret kumulative abonnementer og booking-backlog – en stigning på 80% i forhold til sidste år. SoundHound-aktien er stadig faldet med 40 % i forhold til dets højeste år til dato.

Bemærkelsesværdige tal i SoundHound Q1 indtjeningsmeddelelse

Tabte millioner versus millioner for året siden

Tabet pr. aktie faldt også fra 14 cent til 12 cent

Justeret tab udskrevet til 7 cents i henhold til indtjeningsrapporten

Omsætningen steg 73% år-til-år til $11,6 millioner

Konsensus var 8 cents et aktietab på 10,1 millioner dollars i omsætning

SoundHound forbedrede sin bruttomargin med basispoint i første kvartal. CEO Mohajer sagde også torsdag:

Også i dag gik $SOUN sammen med Perplexity om næste generations stemmeassistenter på tværs af biler og IoT-enheder.

