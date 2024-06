Tencent Music ser et stigning på 27,5 % i nettooverskud på trods af et fald i omsætningen til 937 mio. USD i 1. kvartal

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Kinas Tencent Music Entertainment Group ( TME ) stod over for et blandet finansielt landskab i første kvartal af regnskabsåret 2024, som annonceret mandag.

Tencent Music-omsætningen falder, men overskuddet vokser

Mens virksomheden oplevede et lille fald i omsætningen på 3,4 %, faldende til $937 millioner, øgede det med succes sit nettoresultat med 27,5% til at nå $212 millioner sammenlignet med samme periode i 2023.

Denne vækst i rentabiliteten understreger en betydelig genopretning og effektivitet i driften.

Antallet af abonnenter er stigende

Selskabet rapporterede også en bemærkelsesværdig stigning i udvandet indtjening pr. aktie (EPS), som steg med 24,7% år-til-år til $0,13.

Et andet højdepunkt i Tencent Musics kvartalsvise præstationer var den betydelige vækst i dets abonnentbase, som oplevede en tilføjelse på 6,8 millioner abonnenter – den største kvartal-til-kvartal-stigning til dato for virksomheden.

Strategisk markedsføring og driftsoptimering

Administrerende direktør Ross Liang tilskrev de positive ændringer i antallet af abonnenter til strategiske marketinginitiativer tidsmæssigt omkring det kinesiske nytår, hvilket resulterede i højere end forventet vækst.

“Ved at trække på vores omfattende brancheerfaring og udnytte sæsonudsvinget i det kinesiske nytår førte vores effektive marketingkampagner til en højere musikabonnentvækst end forventet i første kvartal.”

De blandede økonomiske resultater fremhæver de udfordringer og muligheder, Tencent Music står over for på et konkurrencepræget digitalt musikmarked.

Mens faldet i omsætning afspejler bredere branchetendenser, viser de betydelige gevinster i profit og abonnentvækst virksomhedens potentiale til at udnytte sin markedsposition og operationelle styrker effektivt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

