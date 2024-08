Boeings problemer bliver dybere, efterhånden som flyselskabet rapporterer en stigning på 90 % i nettotab i 2. kvartal

Boeing rapporterede et hop på næsten 90 % i sit nettotab for kvartalet, der sluttede 30. juni, sammenlignet med samme periode sidste år med lavere kommercielle leveringsvolumener og tab i forsvarsudviklingsprogrammer, der trækker indtjeningen betydeligt ned.

Virksomheden annoncerede også Robert K Ortberg som den nye præsident og CEO, der vil efterfølge Dave Calhoun, når han træder tilbage ved udgangen af dette år.

Ortberg, 64, er en veteran i luft- og rumfartsindustrien, der sidst var Rockwell Collins som administrerende direktør og styrede integrationen med United Technologies og RTX, indtil han trak sig tilbage fra RTX i 2021.

Boeings nettotab stiger til 1,4 mia

Den belejrede flyproducent rapporterede et nettotab på $1,44 milliarder, eller $2,33 per aktie, sammenlignet med et tab på $149 millioner, eller 25 cents per aktie i løbet af andet kvartal sidste år.

På et justeret grundlag rapporterede selskabet et tab på $2,90 per aktie, hvilket kom ind på næsten $1 per aktie under analytikernes forventninger, ifølge LSEG.

Omsætningen faldt med omkring 15% til $16,87 milliarder mod anslået $17,23 milliarder. Gælden kom på 57,9 milliarder dollars, op fra 47,9 milliarder dollars i begyndelsen af kvartalet på grund af udstedelsen af ny gæld.

Virksomheden har været under skærpet lovgivningsmæssig kontrol, og dens omdømme har fået et massivt hit efter udblæsningshændelsen i januar i år.

I det pågældende kvartal erklærede selskabet sig også skyldig i en anklage om sammensværgelse af kriminelt bedrageri for at løse en efterforskning af det amerikanske justitsministerium i forbindelse med to 737 MAX dødsulykker i 2018 og 2019.

“På trods af et udfordrende kvartal gør vi betydelige fremskridt med at styrke vores kvalitetsstyringssystem og positionere vores virksomhed for fremtiden,” sagde Calhoun.

Vi udfører vores omfattende sikkerheds- og kvalitetsplan og har indgået en aftale om at købe Spirit AeroSystems. Selvom vi har mere arbejde forude, vil de skridt, vi tager, hjælpe med at stabilisere vores drift og sikre, at Boeing er den virksomhed, verden har brug for. Vi gør vigtige fremskridt i vores genopretning og vil fortsætte med at opbygge tillid gennem handling og gennemsigtighed.

Fald i levering af kommercielle fly trækker indtjeningen ned

I kvartalet faldt leveringen af kommercielle fly – dens grundpille – med 32%, hvilket førte til et tilsvarende fald i omsætningen fra segmentet. Det leverede 92 fly i dette kvartal sammenlignet med 136 fly i samme kvartal sidste år.

Det har dog stadig et leveringsefterslæb på over 5.400 fly til en værdi af 437 milliarder dollars.

“I løbet af kvartalet indsendte virksomheden sin omfattende sikkerheds- og kvalitetsplan til Federal Aviation Administration (FAA). 737-programmerne øgede gradvist produktionen i løbet af kvartalet og planlægger stadig at øge produktionen til 38 om måneden ved årets udgang,” siger Boeing i en udtalelse.

Det tilføjede, at 787-programmet fastholder planer om at vende tilbage til 5 om måneden ved årets udgang.

I juli annoncerede virksomheden en aftale om at erhverve Spirit AeroSystems, og 777X-programmet begyndte FAA-certificeringsflyvningstest efter at have opnået typeinspektionstilladelse.

Tab i forsvars-, rum- og sikkerhedssegmentet

Omsætningen for forsvars-, rum- og sikkerhedssegmentet var på 6 milliarder dollars.

Driftsmarginen afspejlede et tab på 1 milliard USD på visse udviklingsprogrammer til fast pris, herunder et tab på 391 millioner USD på KC-46A-programmet, hovedsagelig drevet af en opbremsning af kommerciel produktion og forsyningskædens begrænsninger, sagde virksomheden.

I løbet af kvartalet modtog Boeing prisen på syv MH-139A helikoptere fra det amerikanske luftvåben og leverede den første CH-47F Block II Chinook til den amerikanske hær.

Efterslæbet i segmentet blev vurderet til $59 milliarder, hvoraf 31% repræsenterer ordrer fra kunder uden for USA, hedder det.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.