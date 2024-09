Vil Trumps gøre crypto fantastisk igen?

Donald Trump, USA’s tidligere præsident, som i øjeblikket ser på en anden periode i Det Hvide Hus, har taget kryptovalutaer til sig som sit trumfkort.

Krypto-dillen ser ud til at køre i familien, hvor Trump-brødrene også gør et navn for sig selv.

Trump havde oprindeligt ikke lyst til kryptovalutaer, hvilket var tydeligt af hans tidligere bemærkninger, der kaldte Bitcoin et værktøj for kriminelle. Men hans holdning blev blødere, lige siden han trådte ind i NFT-rummet, tilbage i 2022, og af indlysende årsager.

Fra NFT’er til kryptodonationer

Hans første NFT-kollektion, der omfatter 45.000 NFT’er, blev udsolgt for 4,6 millioner dollars. På det tidspunkt hævdede NFT INT LLC, firmaet, der ejede tokens, at de blockchain-baserede avatarer af Donald Trump ikke var forbundet med hans præsidentkampagne i 2024.

Den tendens ser ud til at være fortsat, da milliardæren, mens den ikke længere var genert for at afsløre sin nyfundne kærlighed til kryptovalutaer, specifikt Bitcoin, lancerede limited edition Bitcoin-tema sneakers til minde om hans optræden ved verdens største Bitcoin-konference i Nashville.

Ligesom sidste gang nægtede platformen, der sælger skoene, enhver forbindelse til Trumps præsidentkampagne. Men Trump-kampagnen var ikke fremmed for kryptovalutaer og var åben for at acceptere politiske donationer i krypto.

Kampagnen rejste hurtigt over 4 millioner dollars i forskellige kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum, Ripples XRP og den dollar-tilknyttede USDC stablecoin, da hans pro-krypto-holdning vandt hjerterne hos vælgere i kryptosektoren, som havde efterlyst lovgivningsmæssig klarhed over sektoren i årevis, noget som Trump lover en gang ved magten.

Gør crypto fantastisk igen

Trump har offentligt kaldt Biden-administrationens fjendtlighed over for de digitale aktivers rum og har lovet at “omfavne det” i sine stævner. På Bitcoin 2024-konferencen sagde han, at han ville fyre SEC-chefen Gary Gensler, hvis embedsperiode som værdipapirchef oplevede adskillige undertrykkelse af kryptosektoren.

Han har yderligere gentaget sin krypto-begunstigede holdning ved at vælge kryptovaluta-fortaleren JD Vance som sin kandidat. Vance har også tæsket SEC for dets ‘no crypto’ holdning.

Men hans trumfkort kom i form af planer om at etablere en Bitcoin-reserve, som allerede er blevet præsenteret for senatet af den republikanske senator Cynthia Lummis.

Trump ønsker, at den amerikanske regering holder sine massive BTC-reserver, som efter sigende husede over 11 milliarder dollars i kryptovalutaer pr. 6. august. Historisk set er disse midler – beslaglagt under forskellige indgreb – blevet solgt via auktioner, men præsidentens håb har slået til lyd for en HODL strategi i stedet for.

Præsidentkandidaten håber på, at Bitcoin vil overgå guld og sølv i markedsværdi.

Om Trumps støtte er ægte eller en politisk taktik har været et spørgsmål om debat, men virkningerne af hans vending på krypto har været dybtgående både for ham og den bredere kryptovaluta-sektor.

Efter præsident Joe Bidens exit har den demokratiske løber Kamala Harris taget en lignende tilgang ved at tage skridt til at engagere sig med kryptovalutasektoren for at opnå støtte fra samfundet, der stort set var imod hendes forgænger.

Det kører i familien

Trumps sønner Donald Trump Jr. og Eric Trump er også trådt ind i sektoren for at udtrykke deres støtte.

Trump Jr. junior har annonceret planer om at lancere en cryptocurrency-drevet platform, der ville tage fat på “bankverdenen” og hjælpe med at fremme idéen om decentralisering. Dette ville være det eneste officielle Trump-projekt.

Dette kom som en overraskelse for mange, der forventede lanceringen af en mulig meme-mønt, som er blevet en ny trend i kryptosektoren.

Eric Trump hævder også at være “forelsket” i kryptovalutaer og det decentraliserede rum, og har drillet med en lignende meddelelse.

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

Begge brødre har dog opfordret til ikke at knytte nogen af de talrige mememønter med Trump-tema til sig selv og deres far.

I love how much the crypto community is embracing Trump. It’s absolutely incredible, but beware of fake tokens claiming to be part of the Trump project. The only official project will be announced directly by us, and it will be fair for everyone. Don't be fooled—stay tuned for… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 8, 2024

Trumps yngste søn Barron Trump har også skabt overskrifter i kryptorummet, men ikke på en god måde.

Han er blevet forbundet med TrumpCoin (DJT) meme-token, der for nylig styrtede over 90% efter en pung, der angiveligt prægede tokens, dumpede omkring 2 milliarder af dem.

På en mere positiv bemærkning har Trumps spillet en stor rolle i at gøre kryptovalutaer til et vigtigt diskussionspunkt i 2024. Det er endnu uvist, hvordan dette spiller ud for denne nye sektor.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.