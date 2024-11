ATOM, MEW, POPCAT fører daglige fremgang, Bitcoin-rally går i stå trods bullish sentiment

Bitcoin stod over for mandagsblus, da prisen på kryptovalutaen faldt over 2,2% efter at have ramt et månedligt højdepunkt på $69.408 tidligere på dagen.

Altcoin-markedet forblev temmelig roligt med top 99 altcoins, der noterede beskedne gevinster i løbet af dagen, hvor ATOM, MEW og POPCAT toppede hitlisterne.

Den samlede markedsværdi for kryptovaluta faldt omkring 3 % efter støt stigende siden 14. oktober, mens Bitcoin-dominansen faldt til 51,33 % fra det månedlige højdepunkt på 55,75 % registreret den 10. oktober.

Afmatningen i BTC’s rally tyder på, at handlende indkasserer nogle overskud eller muligvis roterer midler til altcoins, hvilket understøttes af de konstant faldende dominansmålinger for klokkeren.

Typisk indikerer et sådant scenarie, at den længe ventede altsæson snart kan udspille sig.

Altseason har historisk set udløst, når Bitcoin konsoliderer sig inden for et snævert interval og bevæger sig sidelæns i lange perioder.

Dog er Bitcoins rally muligvis ikke overstået endnu, hvis vi overvejer visse målinger.

For det første har Bitcoin-børshandlede produkter oplevet en massiv stigning i efterspørgslen med svimlende 2,1 milliarder dollars, der strømmede ind i sidste uge.

Dette bringer den samlede indstrømning siden deres lancering op på over 20 milliarder dollars – en milepæl, der tog guld næsten fem år at nå.

Bloomberg-analytiker Eric Balchunas bemærkede tidligere i dag, at mange af disse tilstrømninger kommer fra europæiske markeder, da indbyggere investerede over 105 milliarder dollars i BTC ETF-produkter, hvilket markerer et rekordhøjt niveau.

En anden faktor, der kan udspille sig til fordel for et fortsat BTC-prisstigning, er optimismen omkring det kommende valg i USA.

Den republikanske nominerede Donald Trump har ledet meningsmålingerne som den potentielle vinder, og markedet ser dette som positivt for ikke kun Bitcoin, men den overordnede kryptosektor som helhed.



I mellemtiden har den demokratiske billetindehaver Kamala Harris også mildnet sin holdning til sektoren og har lovet at støtte innovation og investeringer i rummet.

Mange markedsobservatører mener , at Trumps sejr kan få Bitcoin-prisen til sekscifrede priser, mens nogle siger, at et tyremarked vil opstå, uanset hvem der vinder.

Forhåbninger om Trumps sejr har også givet næring til den samlede tilgang til kryptomarkedet, som rapporteret af Coinshares i deres Digital Asset Fund Flows Weekly Report den 21. oktober.

Firmaet bemærkede, at der blev registreret over $2 milliarder i kryptoproduktinvesteringer i sidste uge.

Nogle makroøkonomiske faktorer er også på spil, som kan understøtte Bitcoins rally.

Specifikt antyder Japans svage inflation, hvor den samlede inflation falder til 2,5 %, at det er usandsynligt, at Bank of Japan snart vil hæve renten, hvilket giver næring til et rally i USD/JPY.

Derudover har Kinas seneste rentenedsættelser og bestræbelser på at genoplive økonomisk vækst tilføjet den globale likviditet, hvilket potentielt gavner risikoaktiver som Bitcoin.

Kombineret skaber disse faktorer et gunstigt miljø for et Bitcoin-rally, hvilket tilføjer vægt til det faktum, at BTC-rallyet måske ikke er forbi lige foreløbig, og kortsigtede handlende måske bare tager noget overskud.

Men hvis Bitcoin handler sidelæns herfra, er der en stigende sandsynlighed for, at handlende kan flytte deres opmærksomhed til altcoins, som er begyndt at bevæge sig i takt med Bitcoin.

Mulige indikatorer for et sådant scenario ville være yderligere fald i BTC-dominans.

På pressetidspunktet svævede Bitcoin tæt på $66.900. De førende altcoins for dagen var som følger:

Kosmos Hub

Copy link to section

Cosmos Hub (ATOM) steg 4,4% i løbet af den seneste dag og handlede til $4,85 med markedsværdien på $1,89 milliarder på pressetidspunktet. Altcoinen steg også med 18,8% fra dens ugentlige lavpunkt på $4,24 med en intradag-højde på $5,04 den 21. oktober.

Kilde: CoinMarketCap

ATOM-kursstigning kom også med et hop i den daglige handelsvolumen, som steg 150 % og svævede over $310 millioner.

Rallyet kom, da Grayscale, en kapitalforvalter med over $15 milliarder AUM har afsløret, at den overvejede at tilføje ATOM og andre Cosmos-aktiver, herunder AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI og TIA til sine investeringsprodukter.

Hvis Grayscale beslutter sig for at støtte ATOM, tilføjer det et lag af troværdighed til projektet og tiltrækker institutionel interesse for det.

Kat i en hundeverden

Cat in a dogs world (Mew) nåede sit rekordhøje niveau på $0,010 tidligere på dagen, da dets markedsværdi steg til over $900 millioner.

Meme-mønten steg 5 % i løbet af den sidste dag, mens dens stigning på 30 dage var over 78 %.

Kilde: CoinMarketCap

MEWs seneste stigning kom, da en stor sydkoreansk kryptobørs Upbit afslørede, at den tilføjede den koreanske won (KRW) som handelspar for MEW.

Typisk driver en notering på en større børs som Upbit prisen på den relaterede kryptovaluta betydeligt højere, da den åbner tokenet for flere investorer.

I mellemtiden steg MEW’s handelsvolumen også med 440% i løbet af den seneste dag til over $453 millioner, hvilket viser en stærk markedsdeltagelse under det hurtige rally. Stigende volumen sammen med en stigning i en mønts pris tyder på en styrkende bullish tendens, som yderligere kan tilføje brændstof til det igangværende rally.

Popcat

Popcat (POPCAT) lå 3,6 % over den foregående dag og handlede til $1,29 på pressetidspunktet efter at have set et intradag-højde på $1,42 tidligere på dagen. Meme-mønten steg over 160 % fra sit laveste punkt i september med markedsværdien på 1,26 milliarder dollars, da den blev skrevet.

Kilde: CoinMarketCap

Popcats seneste prispræstation har tiltrukket flere indehavere i løbet af den sidste måned, som lå på over 77.700 indehavere, op fra 68.329 den 22. september.

På 1D POPCAT/USDT-kursdiagrammet lå meme-møntens pris tæt på det midterste Bollinger-bånd på $1,2701, mens det relative styrkeindeks var faldet fra overkøbte niveauer set den 6. oktober til en neutral aflæsning på 54, hvilket tyder på, at mememønten var mister dampen.

Et yderligere fald under støtteniveauet på $1,27 vil bekræfte en vending i trenden, hvorefter meme-mønten kan falde til dets lavere støtteniveau på $1,0074 angivet af det nedre Bollinger Band.