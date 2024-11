“Jeg er ikke kun MAGA. Jeg er “mørk, gotisk MAGA”, brølede Elon Musk, mens han talte til en kæmpestor folkemængde ved den republikanske præsidentkandidat Donald Trumps møde i Madison Square Garden søndag, da Teslas administrerende direktør pegede på sin sorte kasket, der bar. Trumps slogan “Make America Great Again” trykt i en hvid gotisk skrifttype.

Musk er blevet en fremtrædende figur i Donald Trumps kampagne i 2024, og viser entusiastisk støtte på trods af Trumps langvarige modstand mod elektriske køretøjer (EV’er) og grønne energipolitikker.

Ud over sin tilstedeværelse ved stævner har Musk investeret 118 millioner dollars i en super PAC, der støtter Trump og tilbyder 1 million dollars daglige præmier til swing-stats vælgere.

Ud over økonomiske bidrag har Musks ejerskab af X forstærket hans indflydelse på Trumps kampagne, da han bruger platformen til at fremme pro-Trump-retorik og samle sine 200 millioner følgere.

Efterhånden som valgdagen nærmer sig, er Musks X-feed blevet en strøm af støtte til Trump, med hyppig kritik af vicepræsident Kamala Harris og Biden-administrationen.

Denne uventede tilpasning har efterladt mange spørgsmålstegn ved, hvorfor Musk, hvis Tesla-imperium har drevet den amerikanske EV-revolution, støtter Trump, hvis holdning til energi fortsat i vid udstrækning er imod ren energipolitik.

Trumps anti-EV rekord

Trumps modstand mod ren energi er ingen hemmelighed.

Han har konsekvent hånet klimaændringsinitiativer, betegnet dem som “fup” og kritiseret Biden-administrationens politikker for ren energi og elbiler som “galskab”.

Han er også gået foran med at opfordre elbil-tilhængere til at “rådne i helvede!”.

En af de mest umiddelbare bekymringer for elbilindustrien er Trumps holdning til Inflation Reduction Act of 2022 (IRA).

Denne lov, der blev vedtaget i 2022, har givet næring til en stigning i investeringerne i amerikansk-baseret el-produktion og -infrastruktur, hvilket har fået virksomheder til at investere anslået 77,6 milliarder dollars i amerikansk el-produktion.

Hans plan for 2024 har til hensigt at fjerne incitamenter for elbilkøbere, såsom den føderale skatterabat på $7.500, som lovgivningen giver.

Trumps skepsis over for miljøbestemmelser strækker sig til Environmental Protection Agency (EPA) nye regler om udstødningsemissioner.

EPA’s standarder er designet til at reducere kulstofemissioner ved at fremme et højere salg af elektriske og plug-in hybridbiler.

I henhold til de foreslåede regler, som sigter mod, at 56 % af salget af nye køretøjer skal være elektriske i 2032, forventes bilindustrien at foretage væsentlige skift i retning af grønnere teknologi.

Trumps modstand mod disse regler inkluderer et løfte om at afvikle EPA’s regler, som han beskriver som et “EV-mandat”, der uretfærdigt retter sig mod gasdrevne køretøjer.

Trumps tilbagetrækning af sådanne politikker kan dæmme op for dette momentum og påvirke EV-salg og bilproducenter, herunder Musks Tesla.

Hvorfor støtter Musk så Trump?

Et tegn på denne gåde kan komme fra Musks egne ord ved MSG-rallyet.

På et livligt spørgsmål om, hvor meget en republikansk regering kunne “rippe ud af dette spildte Harris-Biden-budget?”, svarede Musk: “Jeg tror, vi kan gøre mindst 2 billioner dollars”.

“I sidste ende bliver du beskattet. Alle offentlige udgifter er beskatning, uanset om det er direkte beskatning eller … alle offentlige udgifter, det bliver enten inflation eller direkte beskatning. Dine penge bliver spildt, og afdelingen af regeringens effektivitet vil løse det!”

Vi vil få regeringen væk fra dig og ud af din pengepung!

Musk leder måske efter noget andet – specifikt et potentielt skift i lovgivningsmæssigt tilsyn, der kan gavne hans virksomheders bundlinje.

Han har ofte stødt sammen med Federal Aviation Administration (FAA), US Environmental Protection Agency (EPA) og Securities and Exchange Commission (SEC).

Hver af hans store ventures har været udsat for granskning: Teslas selvkørende teknologi, SpaceX’s lanceringsprotokoller og Neuralinks dyreforsøgspraksis er alle blevet undersøgt af føderale agenturer.

Faktisk er det regulatoriske pres eskaleret for nylig.

FAA har grundet SpaceX-opsendelser flere gange på grund af protokolbrud, mens EPA har iværksat en undersøgelse af SpaceX for angiveligt udledning af usikkert spildevand.

Californien afviste i en nylig beslutning Musks anmodning om yderligere SpaceX-opsendelser i staten, med henvisning til både miljøhensyn og Musks kontroversielle politik.

I mellemtiden har Teslas fremstød for autonome køretøjer fået SEC og National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) til at granske virksomhedens markedsføring af “Full Self-Driving” teknologi.

Som svar på disse forhindringer er Musk blevet mere og mere vokal om sin anti-reguleringsholdning.

Både Trump og Musk forestiller sig en mindre føderal regering med reducerede midler til agenturer som EPA og FAA.

For Musk kan en Trump-ledet regering betyde færre regulatoriske barrierer, hvilket frigør ham til at accelerere projekter på tværs af Tesla, SpaceX og Neuralink med minimalt tilsyn.

‘Department of Government Efficiency’ og Musks rolle i det

For at fastslå sin foragt for agenturerne meddelte Trump i september, at han ville lancere en Musk-ledet regeringseffektivitetskommission, der ville revidere føderale agenturer for steder at skære ned.

Under en optræden på Fox News tidligere på måneden sagde Trump, at han ville oprette en ny stilling kaldet “omkostningsreduktionssekretær” og udnævne Musk.

“Han er ved at dø efter at gøre dette,” sagde Trump.

“Doge-afdelingen”, som Musk i spøg har kaldt det, gentager hans synspunkter om behovet for at strømline regeringsfunktioner.

En sådan position kan give Musk en hidtil uset indflydelse over netop de reguleringsorganer, der har udfordret hans virksomheder.

Dette løfte er ikke uden kontroverser. Kritikere hævder, at Musks involvering i revision af føderale agenturer repræsenterer en interessekonflikt, da han potentielt ville føre tilsyn med regulatorer, der påvirker hans forretningsforetagender.

Men ved at støtte Trumps dereguleringsdagsorden kan Musk finde en vej til mindre indblanding fra agenturer, som han mener, kvæler teknologiske fremskridt.

Musks indflydelse på Trumps skiftende holdning til elbiler

På trods af Trumps historiske anti-EV-retorik er hans holdning desuden blevet lidt blødere i de seneste måneder.

I august anerkendte han Musks støtte og udtalte ved et demonstration i Atlanta, at han var åben over for en “meget lille del” af bilmarkedet, der blev elektrisk.

“Det er jeg nødt til, du ved, fordi Elon støttede mig meget stærkt,” bemærkede han og antydede, at Musks støtte kan have dæmpet hans modstand.

Derudover roste Trump for nylig Teslas produkter på Musks sociale platform X, tidligere kendt som Twitter, og kaldte dem “utrolige.”

Selvom han fastholder, at traditionelle forbrændingsmotorer bør forblive fremherskende, tyder hans positive bemærkninger om Tesla på, at han muligvis kan rumme et begrænset el-marked under en Musk-tilpasset administration.

Dette skift kunne indikere, at Trump er villig til at gå på kompromis med sin holdning til ren energi, hvis det betyder at bevare Musks støtte og økonomiske opbakning.

Vedtagelse af elbiler kan være for stor til, at Trump alligevel kan kvæle, siger eksperter

Mens Trumps ophævelse af føderale EV-kreditter ville påvirke forbrugernes købekraft, mener politiske analytikere, at det ikke helt vil afspore adoptionen af EV.

James Lucier, administrerende direktør hos Capital Alpha Partners, bemærker i en Bloomberg-rapport, at en Trump-administration kunne indføre strammere regler for skattefradrag for elbiler, hvilket gør det sværere for køretøjer at kvalificere sig baseret på komponentindkøb.

Alligevel hævder EV-eksperter, at overgangen til elektriske køretøjer har taget for meget fart til at blive stoppet af føderale politiske ændringer alene.

Nick Nigro, grundlægger af Atlas Public Policy, sagde i rapporten: “Der er ingen stopper for det,” og understregede, at selvom Trump bremser overgangen, forbliver industriens bane irreversibel.

Derudover tilbyder 17 amerikanske stater EV-incitamenter uafhængigt af føderale programmer.

Stater som Colorado giver betydelige rabatter, herunder op til $5.000 til EV-købere, hvilket sikrer, at forbrugerne stadig har adgang til overkommelige EV-muligheder.

I mellemtiden forbereder bilproducenter sig på strammere emissionsstandarder på andre store markeder som Californien, Kina og Europa.

Mens bilproducenter retter deres strategier mod disse regioner, kan USAs politik under Trump have begrænset effekt på det globale EV-momentum.

Hvad betyder Musks støtte til Trump for Teslas investorer?

Alt sagt og gjort, Musk er først chef for et børsnoteret selskab og har investorer at stå til ansvar for.

Sikkert, ikke alle Tesla-aktionærer ville dele Musks støtte til Trump, på trods af Musks langsigtede beregninger omkring hans venskab med ham.

Forud for Teslas seneste indtjening modtog Teslas online investorforum adskillige spørgsmål fra detailaktionærer vedrørende Musks politiske synspunkter, hans indlæg på X (tidligere Twitter) og hans støtte til Trumps genvalg.

Mange udtrykte bekymring for, hvorvidt Musks offentlige aktivisme kunne påvirke Teslas brand og aktionærværdi.

En detailinvestor kommenterede: “Elon Musks politiske aktivisme ser ud til at være i modstrid med hans rolle som administrerende direktør for at beskytte aktionærernes værdi,” udløste en diskussion, der fik over 500 stemmer op.

Et andet højt stemte spørgsmål stillede, om Teslas bestyrelse tog skridt til at sikre, at Musks politiske involvering ikke ville forringe virksomhedens mission.

På trods af disse bekymringer rapporterede Tesla om sit mest profitable kvartal siden 2023, hvilket skubbede aktien op med 22%, og der dukkede ingen politiske spørgsmål op under opkaldet efter indtjening.

Wall Street-analytikernotater udarbejdet af FactSet viste kun lidt omtale af Musks politiske aktiviteter, og hans politiske holdninger er sjældent et emne for diskussion på selskabets aktionærmøder.

Teslas seneste 10-Q-ansøgning til SEC nævnte ikke Trump eller nogen af Musks politiske aktiviteter i afsnittet om “risikofaktorer”.

Selvom Gene Munster, MD hos Deepwater Asset Management og en Tesla-tyr tidligere på måneden, foreslog, at Musks politiske kommentarer kunne have sænket amerikanske leverancer med 5-10.000 køretøjer, rapporterede Tesla stadig en stigning på 6 % år-til-år i leveringer for tredje kvartal , på trods af manglende analytikeres forventninger.

Virksomheden har brugt rabatter og incitamenter til at øge salget midt i stigende konkurrencepres.