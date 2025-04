Lavere oliepriser forplumrer den amerikanske produktion, da OPEC overrasker med produktionsstigning i maj

Dykket i oliepriserne i fredags præsenterede et andet lag af kompleksitet for Organisationen af ​​de olieeksporterende lande og allierede.

I et overraskende træk torsdag besluttede kartellet at øge råolieproduktionen med 411.000 tønder om dagen i maj.

Dette følger efter den planlagte stigning i olieproduktionen på 135.000 tønder om dagen af ​​de otte medlemmer af OPEC+-gruppen i april.

OPEC-8, inklusive Saudi-Arabien og Rusland, har holdt sig til 2,2 millioner tønder om dagen af ​​frivillige produktionsnedskæringer siden 2024, og havde besluttet at afvikle disse fra denne måned.

Markedet forventede også en lignende produktionsstigning i maj, men OPEC havde noget andet i vente.

OPEC er fortsat overbevist om

Copy link to section

“Beslutningen signalerer OPEC+’s tillid til markedets evne til at absorbere yderligere udbud, selvom den introducerer nye kompleksiteter givet vedvarende makroøkonomiske usikkerheder, fluktuerende efterspørgselssignaler og geopolitiske risici,” sagde Mukesh Sahdev, global chef for råvaremarked, olie hos Rystad Energy, i en e-mail-kommentar.

Rystad Energys tidligere forudsigelser indikerede en stærk mulighed for en afvikling på grund af det nye efterspørgsels-udbudsgab fra marts til august.

Det blev bekræftet af OPEC+’s udmelding torsdag, som oversteg forventningerne.

Rystad Energy mener, at OPEC kan øge olieproduktionen yderligere og fremskynde afviklingen af ​​de frivillige produktionsnedskæringer på 2,2 millioner tønder om dagen, hvis de amerikanske forsyningsafbrydelser bliver dybere.

Det norsk-baserede energiefterretningsfirma sagde, at kartellet har foretaget et opportunistisk træk ved at øge udbuddet i maj og udnytte den forventede stagnation i produktionen uden for OPEC.

Olieprisfaldet kan være midlertidigt

Copy link to section

Sahdev sagde:

Med potentielle forsyningsafbrydelser som følge af sanktioner og tariffer – på både sælgere og købere – er det usandsynligt, at oliepriserne vil forblive under $70 i lang tid.

Det seneste fald i priserne forventes at være kortvarigt, afbødet af forventet sommerefterspørgsel og fortsatte geopolitiske spændinger, ifølge Rystad Energy.

“Samtidig er der et klart signal fra OPEC+ om at opretholde overholdelse og undgå et overskud, der kan true markedets nuværende tilbageløbsstruktur,” tilføjede Sahdev.

Ved at vælge en accelereret udbudsforøgelse sigter OPEC+ på at genoprette flere tønder til markedet på et tidspunkt, hvor råoliepriserne har været udsat for et nedadgående pres.

Timingen af ​​denne beslutning er bemærkelsesværdig, da den kommer efter uger med modstridende signaler fra oliemarkedet.

Source: Rystad Energy

Disse blandede signaler inkluderer øget produktion fra ikke-OPEC+-lande (især USA, Brasilien og Canada), USA’s handelskrig (sanktioner og told), lavere end forventet efterspørgsel fra Kina, den mislykkede våbenhvile mellem Rusland og Ukraine og internt pres fra OPEC-medlemsstater, der søger højere produktionsmål for at matche deres nye kapaciteter.

Ifølge Rystad forventes ikke-OPEC-produktionen at vokse i maj, hvilket gør det muligt for kartellet at tilføje flere tønder til markedet i den periode.

Desuden skal de globale råolie- og likvide balancer strammes gennem den midterste del af året.

Råunderudbuddet eksisterer stadig, og der vil fortsat blive tegnet lagre, ifølge Rystad.

Lavere priser står i vejen for forsyningsvækst i USA

Copy link to section

Det nuværende fald i West Texas Intermediate råoliepriser giver ringe mulighed for de amerikanske producenter til at øge boreaktiviteten.

“Hvis noget, vi kunne se en yderligere afmatning, især når man tænker tilbage på markedet,” sagde Warren Patterson, chef for råvarestrategi hos ING Group, i en rapport.

WTI, den benchmark amerikanske råoliepris, faldt fredag ​​med 9 % til et minimum på mere end fire år på $60,71 pr. tønde. Priserne er faldet, da USA’s præsident Donald Trumps gensidige tariffer skræmmede investorerne.

Dallas Fed Energy-undersøgelsen afslørede for nylig, at producenterne i gennemsnit kræver en pris på 65 dollars pr. tønde for rentabelt at bore en ny brønd.

I modsætning hertil er den gennemsnitlige pris, der er nødvendig for at dække driftsomkostningerne for en eksisterende brønd, væsentligt lavere, med 41 USD pr.

Patterson sagde:

Men i betragtning af det store fald i amerikansk skifer, er det vigtigere at fokusere på nye brøndomkostninger. Source: Rystad Energy

De nuværende prisniveauer betyder, at det er usandsynligt, at Trump får succes med at øge den indenlandske olieproduktion. Amerikanske olieproducenter er prisfølsomme.

“Hvis Trump ønsker højere amerikansk olieproduktion, får vi brug for højere oliepriser,” tilføjede han.

Faldende priser skaber en gåde

Copy link to section

Selvom OPEC planlægger at bringe flere tønder tilbage til markedet, skal det bemærkes, at producenterne i kartellet ikke vil være tilfredse med, at oliepriserne svæver på et lavpunkt i flere år.

De fleste producerende lande inden for OPEC er stærkt afhængige af olieeksport og ønsker priser over $75-$80 per tønde.

“Gruppen forstår, at det at sigte efter ‘højere for evigt’ risikerer at udløse et ‘lavere for længere’-scenarie,” sagde Sahdev.

“Priskrige er af bordet, og amerikansk skifer betragtes ikke længere som en væsentlig forstyrrelse.”

Volatiliteten på oliemarkederne i fredags modvirker OPECs filosofi, da kartellet erkender, at fremtiden for prisfastsættelse skal være forankret i stabilitet.

OPEC’s beslutning om at øge produktionen i maj præsenterer også en unik situation, hvor det ville være lettere for USA at indføre sanktioner mod Iran inden længe.

Dette ville gøre det muligt for kartellet at udfylde hullet i udbuddet og vinde markedsandele.

Imidlertid sagde Commerzbank AG’s råvareanalytiker, Carsten Fritsch:

Overudbuddet på oliemarkedet bliver nu sandsynligvis større i andet kvartal, hvilket taler for en lavere oliepris.

Hvis de globale oliepriser falder til under 60 dollars pr. tønde, bliver det svært for OPEC at fortsætte med den plan, der blev annonceret torsdag.