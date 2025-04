Notcoin (NOT)-prisen er dykket over 12%, da Bitcoin falder til under 77.000 $ efter en kort modstandskraft efter amerikanske gengældelsestakster annonceret af præsident Donald Trump på ‘Liberation Day’.

Dette dramatiske fald understreger skrøbeligheden af ​​mindre kryptovalutaer midt i et turbulent økonomisk landskab.

Bitcoin, en dominerende kraft på kryptomarkedet, faldt til et lavpunkt i tre uger på $76.693,20 den 7. april 2025, og trak altcoins som Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP og Notcoin (NOT) ned med sig.

Notcoin lider, da Trumps tariffer forstyrrer kryptomarkedet

Katalysatoren for dagens nedtur går tilbage til den 2. april 2025, kaldet ‘Befrielsesdag’, da Trump afslørede omfattende toldsatser rettet mod næsten 200 amerikanske handelspartnere, hvilket satte gang i frygten for en global handelskrig.

Toldsatserne, en hjørnesten i Trumps økonomiske dagsorden, pålægger en basistold på 10 % på de fleste importvarer, med højere satser for specifikke nationer – 34 % på kinesiske varer og 20 % på EU-produkter.

Designet til at rette op på handelsubalancer, udløste disse foranstaltninger i stedet kaos på tværs af de finansielle markeder.

Amerikanske aktiefutures kraterede, med Nasdaq 100-kontrakter, der faldt med 5 %, mens globale indekser fulgte trop.

De asiatiske markeder styrtdykkede, da Japans Nikkei 225 faldt 6 %, og Sydkoreas Kospi faldt 4,4 %.

Dette udbredte udsalg på traditionelle markeder er smittet over i kryptovalutaer, og har slettet Bitcoins korte stabilitet efter tarifering og trukket det bredere kryptoøkosystem ind i en hale.

Notcoin, der handles til $0,001748 pr. 6. april 2025, har båret hovedparten af ​​denne volatilitet. Dets rekordhøje niveau på 0,02836 USD, der blev ramt den 2. juni 2024, står i skarp kontrast til dets seneste lave på 0,001688 USD den 7. april 2025 – et fald på 93,9 % fra dets top.

Dette stejle fald fremhæver Notcoins sårbarhed som en kryptovaluta med mindre kapital, der er tilbøjelig til overdrevne prisudsving, når markedsstemningen bliver dårligere.

Er en kryptovinter i horisonten?

Det økonomiske følger af taksterne rækker ud over de umiddelbare markedsreaktioner. Virksomheder står over for højere omkostninger, hvilket kan sætte skub i inflationen, mens forbrugerne forbereder sig på dyrere varer.

Hedgefond-titanen Bill Ackman har advaret om en “økonomisk atomvinter”, hvis disse politikker fortsætter, med henvisning til uoprettelig skade på USA’s globale troværdighed.

I dette klima af usikkerhed er investorer flygtet fra mere risikable aktiver, hvor Crypto Fear & Greed Index er faldet til 17, hvilket signalerer “ekstrem frygt.”

Den 6. april så kryptomarkedet $778 millioner i lange positioner likvideret på en enkelt dag, den største begivenhed af denne art i seks uger.

I løbet af de sidste 24 timer er 327.264 handlende blevet likvideret, hvilket bringer de samlede likvidationer til $1,02 milliarder ifølge Coinglass-data.

Især Bitcoins fald har forstærket presset på altcoins.

Ethereum nåede i dag et lavpunkt på $1.538, det laveste siden oktober 2023, mens Solana faldt til $107.

Notcoin, der mangler Bitcoins robuste institutionelle opbakning eller markedsdybde, har lidt uforholdsmæssigt meget. Dets 23,6% tab i løbet af den seneste uge og 25,9% fald i løbet af den seneste måned afspejler et marked på tilbagetog, hvor handlende foretrækker kontanter eller sikrere tilflugtssteder frem for spekulative tokens.

Arthur Hayes mener, at ustabiliteten kan styrke krypto

BitMEX-medstifter Arthur Hayes hævder, at langvarig økonomisk ustabilitet i sidste ende kunne styrke Bitcoins appel som en decentraliseret sikring mod centraliserede politikker.

For nylig benådet af Trump for tidligere økonomiske krænkelser, forestiller Hayes sig et scenario, hvor investorer søger tilflugt i Bitcoin (BTC), hvilket potentielt løfter det bredere kryptomarked.

Indtil videre forbliver en sådan optimisme dog fjern, da BTC vipper i nærheden af ​​$76.000, hvor analytikere som Charles Edwards advarer om et muligt fald til $71.000, hvis støtteniveauet vakler.

Tariffernes langsigtede konsekvenser er store. Hvis de udløser vedvarende inflation eller en global afmatning, kan Federal Reserve blive udsat for pres for at justere pengepolitikken, måske ved at indtage en dueagtig holdning, der kan styrke risikoaktiverne.

Omvendt kan vedvarende handelsspændinger forværre nedturen og holde kryptovalutaer under pres.

Notcoin, emblematisk for altcoins kampe, står ved en korsvej, dens skæbne er knyttet til både Bitcoins bane og den udfoldede økonomiske fortælling.