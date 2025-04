Udviser Trumps tech bros-obligation revner midt i toldnedfald?

Det amerikanske aktiemarked har oplevet et hidtil uset fald i dagene efter præsident Donald Trumps meddelelse om omfattende globale tariffer, hvor tab oversteg den samlede værdi af alle amerikanske aktier i 1990.

Teknologisektoren, en hjørnesten i den amerikanske økonomi, har båret hovedparten af ​​denne uro, hvor store virksomheder som Apple og Nvidia har oplevet tocifrede fald i deres aktiekurser.

Apple, der blev vurderet til over 3 billioner dollars før tolden, så sin aktie dykke med mere end 9 % umiddelbart efter, mens Nvidia, førende inden for AI-chipfremstilling, faldt med omkring 6 %.

Markedskaoset har også tvunget værdifulde startups Klarna og StubHub til at udskyde deres forventede børsnoteringer, hvilket signalerer et bredere tilbagetog fra risiko midt i økonomisk usikkerhed.

Selv Nintendo forsinkede forudbestillinger til den længe ventede Switch 2, et træk, der tilskrives den tarif-inducerede markedsturbulens.

Apple, der er emblematisk for forbrugerelektronikindustriens afhængighed af globale forsyningskæder, står over for betydelige udfordringer.

iPhones komponenter stammer fra snesevis af lande, hvoraf mange overlapper med nationer, der er målrettet af Trumps tariffer, herunder Kina, Indien og Vietnam.

På trods af bestræbelser på at flytte produktionen til Indien, er overgangen ikke gået hurtigt nok til at opveje virkningen.

Nvidia er på trods af en midlertidig undtagelse for nogle halvledere fortsat sårbar på grund af sin afhængighed af asiatiske produktionshubs som Taiwan, hvor de fleste avancerede chips produceres.

Det Hvide Hus’ udelukkelse af halvledere anses for utilstrækkelig af industriobservatører, og Wired rapporterer, at omkostningerne til AI-infrastruktur, en amerikansk ledet sektor, kan stige kraftigt på grund af importrestriktioner og forsyningskædeforstyrrelser.

Tesla og Musk står over for dobbelte tilbageslag

Copy link to section

Tesla, en anden teknologigigant, der er tæt knyttet til Elon Musks indflydelse, har også set sin aktiefald med tocifret, hvilket forværrer det eksisterende pres.

Virksomheden er stærkt afhængig af Kina for både fremstilling og salg, områder nu ramt af Trumps 34% told på kinesiske varer.

Musks seneste offentlige brud med Trump, hvor han talte for en “nul-told”-aftale med EU, fik en skarp irettesættelse fra Tysklands afgående økonomiminister, som kaldte Trumps økonomiske modeller for “latterlige” og Musks holdning “et tegn på svaghed.”

Denne divergens kommer midt i Teslas svage leveringstal i første kvartal, der blev rapporteret onsdag og et politisk tab i Wisconsin, hvor Musks støtte på 20 millioner dollars til en konservativ højesteretskandidat ikke lykkedes med at sikre en sejr.

Disse tilbageslag har givet anledning til spekulationer om Musks stilling hos Trump.

Spændingen eskalerede, da Trump og vicepræsident JD Vance foreslog, at Musk ville forlade sin rolle i Det Hvide Hus, potentielt i slutningen af ​​maj, givet hans status som en “særlig regeringsansat” med en 130-dages embedsperiode.

Musk afviste disse påstande som “falske nyheder”, men bemærkningerne indikerer en mulig afkøling i deres alliance.

Trump har forsvaret Musks præstation, og Vance understregede Musks fortsatte rolle som “ven og rådgiver”, hvilket tyder på, at forholdet forbliver intakt på trods af de offentlige gnidninger.

Teslas lagernedgang kan dog ikke udelukkende tilskrives tariffer; dens tilbagegang gik forud for meddelelsen, hvilket afspejlede bredere markedsdynamik og virksomhedsspecifikke udfordringer.

Silicon Valleys politiske satsning giver bagslag

Copy link to section

Teknologiindustriens tunge investering i Trumps politiske fremgang ser nu ud til at give bagslag.

Under hans indvielse i januar var Silicon Valleys elite – inklusive Musk, Jeff Bezos og Mark Zuckerberg – prominente gæster, hvilket signalerede stærk støtte.

Tim Cook, Apples administrerende direktør, bidrog med $1 million til begivenheden, men fastholdt en lavere profil, en strategi, der historisk set har hjulpet Apple med at navigere i Trumps politik, som bemærket af The New York Times.

Alligevel har taksten afsløret sårbarheder, hvor virksomheder som Apple og Nvidia står over for højere omkostninger, der kan udhule rentabiliteten.

Industrien havde håbet, at Trump ville forkæmpe teknologi som et nationalt aktiv, et synspunkt, der blev gentaget af Chamber of Progress CEO Adam Kovacevich i The Washington Post, men taksterne tyder på et skift i retning af økonomisk nationalisme, der prioriterer fremstilling frem for innovation.

Cooks subtile diplomati kan stadig give undtagelser, da Apple tidligere har sikret sig lignende lettelser.

Den bredere teknologisektors afhængighed af globale forsyningskæder – der spænder over Kina, Taiwan og Europa – kolliderer dog med Trumps “America First”-dagsorden.

Forbes fremhæver, at virksomheder med diversificerede aktiviteter i toldfrie zoner som Indien og Vietnam kan klare sig bedre, men det bratte politiske skift har forstyrret planlægningen.

Forsinkelsen af ​​højprofilerede børsnoteringer og produktlanceringer understreger den økonomiske belastning og rejser spørgsmål om industriens tilpasning til Trumps vision.

TikTok-forsinkelse antyder dybere handelsspændinger

Copy link to section

I en relateret udvikling underskrev Trump fredag ​​en bekendtgørelse om at udsætte TikTok-forbuddet eller -salget i yderligere 75 dage, hvilket markerede den anden sådan udsættelse.

ByteDance, TikToks moderselskab, citerede igangværende forhandlinger med den amerikanske regering, kompliceret af Kinas tøven efter takstmeddelelsen.

Dette træk afspejler det indviklede samspil mellem handels- og teknologipolitik, hvor Trump balancerer nationale sikkerhedsproblemer mod økonomisk nedfald.

Beslutningen kan også signalere et forsøg på at formilde teknologiske interessenter midt i voksende utilfredshed.

Milliardærers indflydelse omformer den nationale sikkerhed

Copy link to section

Silicon Valley-milliardærers indflydelse på USA’s nationale sikkerhed har nået nye højder under Trump, hvilket yderligere komplicerer tech-Trump-dynamikken.

The Guardian rapporterer, at Musk, Bezos og Palmer Luckey omformer efterretningsoperationer, traditionelt domineret af firmaer som Lockheed Martin.

Musks SpaceX samarbejder med Palantir og Anduril for at udfordre forsvarsindustriens gamle garde ved at udnytte personlige bånd til Trump.

Dette skift har givet anledning til bekymringer om interessekonflikter, især da Musks virksomheder sikrer sig betydelige offentlige kontrakter.

Selvom denne indflydelse styrker deres magt, binder den også deres formuer til Trumps uforudsigelige politik, hvilket potentielt belaster deres alliance, hvis økonomiske tab stiger.

Revner i alliancen?

Copy link to section

Den tarif-inducerede markedsafbrydelse har afsløret potentielle revner i Trump-tech-obligationen.

Musks offentlige dissens og Teslas kampe tyder på en divergens af interesser, mens Apple og Nvidia kæmper med forsyningskædeomkostninger, der underminerer deres globale konkurrenceevne.

Det Hvide Hus’ forsvar af Musk står i kontrast til antydninger af hans afgang, hvilket skaber tvetydighed om hans rolle.

I mellemtiden kan Cooks mere stille tilgang muligvis teste Trumps vilje til at beskytte teknologigiganter.

Branchens første begejstring, rodfæstet i håb om deregulering og AI-vækst, står nu over for en realitet med højere omkostninger og handelskrige.

Om dette markerer en permanent splid eller en midlertidig belastning afhænger af Trumps næste træk, men indsatsen er høj for begge sider.