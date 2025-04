London har været vidne til afgang af flere super-velhavende indbyggere end nogen by i verden, bortset fra Moskva, ifølge en ny global velstandsrapport.

Hovedstaden mistede 11.300 dollarmillionærer alene i løbet af det seneste år, inklusive 18 centimillionærer og to milliardærer, hvilket fremhæver en bekymrende tendens for byen, der engang blev betragtet som en magnet for global rigdom.

Rapporten, udarbejdet af New World Wealth for migrationskonsulentfirmaet Henley & Partners, definerer rigdom i form af likvide investerbare aktiver såsom kontanter, obligationer og aktier.

Det tager ikke højde for ejendomsværdier. Londons svindende antal af rige indbyggere markerer et fald på 12 % siden 2014, mens Moskva på grund af vestlige sanktioner og politisk ustabilitet har mistet 25 % af sine velhavende borgere.

Men i et stort antal har London lidt den største udvandring, hvor omkring 30.000 millionærer har forladt byen i løbet af det sidste årti, hvilket er tredoblet antallet, der har forladt Moskva.

Den britiske hovedstad, som stadig tæller 215.700 millionærer, er fortsat blandt verdens dyreste byer og følger kun Hong Kong, New York og Monaco i ejendomspriser pr. kvadratmeter.

Skatteforhøjelser og politiske ændringer foranlediger millionærmigrering

Copy link to section

Analytikere tilskriver Londons tab af velhavende indbyggere til en kombination af stigende skatter, langvarig økonomisk usikkerhed og politiske reformer rettet mod velhavende individer.

Kansler Rachel Reeves’ nylige undertrykkelse af ikke-hjemmehørende skatteydere har fremskyndet kapitalflugten.

Kritikere hævder, at disse foranstaltninger kan koste den britiske økonomi over £10 milliarder årligt, svarende til £111 milliarder i tabt vækst i løbet af det næste årti, ifølge estimater fra Adam Smith Institute.

Andrew Amoils, forskningschef hos New World Wealth, sagde, at Storbritanniens relativt høje kapitalgevinster og arveafgifter afskrækker både virksomhedsejere og pensionister.

“Det er værd at bemærke, at de fleste af virksomhederne på FTSE 100 blev startet af centimillionærer,” bemærkede Amoils.

“Tabet af disse individer har en massiv indvirkning på en økonomi.”

Desuden er Storbritanniens aftagende appel forstærket af den stigende globale dominans af amerikanske og asiatiske teknologisektorer, hvilket får velhavende iværksættere til at flytte til byer, der tilbyder mere vækstpotentiale og lavere skattetryk.

Byer som Paris og Dubai tiltrækker disse mobile formuer, trukket af mere gunstige reguleringsmiljøer og attraktive investeringsmigreringsprogrammer.

Brexit og Londons aftagende økonomiske indflydelse forværrer krisen

Copy link to section

Nedfaldet fra Brexit er fortsat en afgørende faktor i Londons faldende status.

Kulturminister Lisa Nandy erkendte dette og fortalte Sky News, at rapporten understreger behovet for en bedre aftale med EU for at støtte britisk erhvervsliv.

“Rapporten peger på en række faktorer, mest specifikt Brexit,” sagde hun. “Vi er forpligtet til at sikre en langt bedre aftale med EU for at støtte britisk virksomhed.”

Det komplicerede er, at London Stock Exchange, der engang var den største i verden efter markedsværdi, er faldet til en 11. plads globalt.

De seneste to årtier har været præget af en bølge af afnoteringer af virksomheder og en mangel på nye børsnoteringer, hvilket svækkede Londons position som Europas førende finansielle knudepunkt.

Henley & Partners administrerende direktør Juerg Steffen fremhævede en bredere global tendens og bemærkede, at byer, der kombinerer “investeringsfrihed med livsstilsudbytte”, overgår traditionelle finansielle centre.

“Disse bycentre deler fælles DNA – robuste juridiske rammer, sofistikeret finansiel infrastruktur og, måske mest kritisk, investeringsmigreringsprogrammer, der hilser globalt talent og kapital velkommen,” bemærkede Steffen.

Mens London fortsætter med at rangere blandt verdens elitebyer, rejser den vedvarende afgang fra dens rigeste indbyggere presserende spørgsmål om dens fremtidige økonomiske modstandskraft.

Med rivaliserende hubs som Dubai, Paris, Genève og Frankfurt i fremmarch, står London over for en formidabel udfordring at genvinde sin tidligere status som et globalt tilflugtssted for de rige.