Påvirkede Jamie Dimon og Bill Ackman Trumps toldpause?

Wall Street kan endelig have brudt igennem Donald Trumps hårde holdning til told.

Efter en uges eskalerende frygt for en potentiel økonomisk krise ser to af de største navne inden for finans – Jamie Dimon og Bill Ackman – ud til at have spillet en afgørende rolle i at overtale Trump til at holde pause med sine aggressive handelsforanstaltninger.

Ifølge en Bloomberg-rapport kom Trumps overraskende 90-dages suspension af nye tariffer kort efter offentlige og private advarsler fra nogle af de mest magtfulde stemmer i finansindustrien.

Skiftet markerede en forbløffende vending for en administration, der blot timer tidligere havde forsvaret de nye “Liberation Day”-takster med fuld kraft.

Finansminister Scott Bessent havde onsdag morgen erklæret: “Det er Main Streets tur”, hvilket tyder på, at Wall Streets indflydelse var aftagende.

Men ved dagens slutning fejrede Wall Street en af ​​sine største sejre i mere end et årti, da aktier iscenesatte deres bedste rally i 16 år.

Ackmans offentlige anbringende vinder indpas

Milliardær-hedgefondsforvalter Bill Ackman havde været åbenhjertig i dagevis og opfordret Trump til at genoverveje sin takststrategi.

Han advarede om, at fortsættelse på den nuværende vej kunne udløse en “selv-induceret, økonomisk atomvinter.”

Ackmans opkald, der oprindeligt blev set som blot endnu en stemme blandt mange, vandt indpas i Det Hvide Hus, efterhånden som frygten for en økonomisk nedsmeltning voksede.

Da Trump endelig annoncerede en 90-dages pause på nye tariffer, tog Ackman til X (tidligere Twitter) for at fejre det.

“Dette blev genialt udført af @realDonaldTrump. Lærebog, Art of the Deal,” skrev han og krediterede Trump for et strategisk træk, der stabiliserede markeder og beroligede recessionsangst.

Jamie Dimons indflydelse: en rettidig advarsel

Samtidig slog JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon alarm.

Under et tv-interview onsdag morgen advarede Dimon om de alvorlige risici for en økonomisk afmatning, hvis handelsspændingerne ikke blev slået tilbage.

Ifølge Bloomberg fulgte Trump udsendelsen tæt.

Dimons status som en af ​​de mest respekterede personer på Wall Street, kombineret med hans skarpe advarsel, hjalp angiveligt med at overbevise præsidenten om, at handling var nødvendig.

Dimon var ikke alene.

Andre finansielle sværvægtere som Citadels Ken Griffin og den legendariske investor Stan Druckenmiller havde også udtrykt bekymringer offentligt og privat.

Deres kollektive pres tegnede et dystert billede af, hvad der kunne ske, hvis taksterne eskalerede ukontrolleret.

Wall Streets magtspil

Mens Trump ofte positionerede sig selv som en mester i Main Street over Wall Street, tyder de seneste begivenheder på, at den finansielle elite stadig har betydelig indflydelse på beslutningstagningen i Det Hvide Hus – især når markederne er i fare.

Det dramatiske aktiemarkedsstigning efter Trumps tarifpause understreger, hvor desperat investorer havde håbet på en kurskorrektion.

S&P 500 sprang mere end 9%, Nasdaq steg med over 12%, og globale markeder fra Tokyo til London fulgte trop med massive fremgange.

Trumps pludselige omdrejningspunkt kunne også have bredere politiske konsekvenser. Mens det købte kortsigtet nødhjælp til nervøse investorer, rejste det også nye spørgsmål om præsidentens beslutningsproces og i hvilket omfang milliardær-finansmænd kan påvirke national politik.

Efterhånden som valgcyklussen i 2024 varmes op, vil Trumps kritikere sandsynligvis gribe denne episode for at argumentere for, at han forbliver for tæt knyttet til Wall Street-interesser på trods af hans populistiske budskaber.

I mellemtiden vil markedsdeltagere følge nøje med for at se, om den 90-dages tarifpause bliver et mere permanent politisk skift – eller blot en udsættelse.