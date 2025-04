Europæiske aktier omslutter ustabil uge blandet: FTSE 100 tommer højere, DAX-fald

De europæiske markeder lukkede en turbulent uge ud med beskedne tab i fredags, da den tiltagende toldkonflikt mellem USA og Kina fortsatte med at rasle den globale investorstemning.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks faldt 0,1 % og faldt lidt efter at have logget sin stærkeste session siden marts 2022 torsdag.

Storbritanniens FTSE 100 steg 0,64 % efter bedre end forventet BNP-data for februar, mens mid-cap FTSE 250 var flad.

Tysklands DAX faldt 0,9 %, og Frankrigs CAC 40 faldt 0,3 %.

Euroen fortsatte med at styrke sig og steg 1,3 % over for den amerikanske dollar og nåede 1,134 USD – det højeste niveau siden februar 2022 – på baggrund af optimisme over økonomisk modstandskraft i euroområdet.

Sektormæssigt forblev risiko-off-stemningen tydelig. Industri-, teknologi- og energiaktier forblev under pres, mens defensive sektorer som forsyningsselskaber og varige forbrugsgoder tiltrak købere.

Trump-toldspændinger dominerer markedsfortællingen

Copy link to section

Sessionen afsluttede en uge præget af ekstrem volatilitet, drevet af politisk usikkerhed omkring den amerikanske præsident Donald Trumps nye toldregime.

Det Hvide Hus’ første skridt til at pålægge stejle “gensidige toldsatser” på næsten 90 lande og territorier blev gået tilbage midt på ugen, erstattet af en 10 % generel afgift i 90 dage for at give mulighed for forhandlinger, undtagen Kina, som står over for en strafferetlig importtold på 145 %.

Som svar hævede Beijing sine toldsatser på amerikanske varer til 125%, op fra 84%, hvilket øgede frygten for en langvarig forstyrrelse af de globale handelsstrømme.

På trods af denne udvikling har europæiske aktier vist større modstandsdygtighed end deres amerikanske modparter.

Mens S&P 500 er faldet næsten 11 % år til dato, er Stoxx 600 kun faldet 4,4 %.

Frankrigs CAC 40 er faldet 4 %, FTSE 100 er lavere med omkring 3 %, og Italiens FTSE MIB er faldet kun 0,9 %.

Tysklands DAX er fortsat en outlier, en stigning på 2,4 % indtil videre i 2025.

Analytikere tilskriver denne relative outperformance forventninger om, at det økonomiske nedfald fra den USA-ledede handelskonflikt vil være mindre alvorligt i Europa.

Flere Wall Street-banker har bemærket, at Europas diversificerede eksportbase, stærkere handelsforbindelser med Asien uden for Kina og mere konservative pengepolitiske reaktioner kan afbøde virkningen.

amerikanske aktier fredag

Copy link to section

Efterat have startet dagen i rødt, steg amerikanske aktier fredag, da investorer forsøgte at finde fodfæste efter en ustabil uge domineret af tarifoverskrifter og økonomiske data.

S&P 500 steg 0,5 %, Dow Jones Industrial Average steg 140 point eller 0,4 %, og Nasdaq Composite steg 0,7 %.

Bevægelsen højere kom på trods af et tilbageslag i forbrugernes sentimentdata, der kortvarigt pressede aktierne.

University of Michigans forbrugerstemningsindeks for april faldt mere end forventet, hvilket signalerer stigende uro blandt husholdningerne.

University of Michigans seneste forbrugerstemningsundersøgelse viste et kraftigt fald i tilliden, hvor indekset faldt til 50,8 i april fra 57 i marts.

Dette markerer en af ​​de laveste aflæsninger siden pandemiens æra laver og understreger stigende angst blandt forbrugere midt i inflationsbekymringer og eskalerende handelsspændinger.

Mere bemærkelsesværdigt steg forbrugernes inflationsforventninger året frem til deres højeste niveau siden 1981, hvilket vækker bekymring for, at prispresset kan fortsætte, selv om bredere inflationsmålere viser tegn på afkøling.