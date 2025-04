Europæiske aktier registrerer den bedste dag i årevis: DAX steg over 4 %, FTSE springer 3 %

De europæiske aktier steg kraftigt torsdag, efter at USA’s præsident, Donald Trump, annoncerede en midlertidig pause i de fulde gensidige tariffer på de fleste handelspartnere, hvilket gav en kort udsættelse midt i de igangværende handelsspændinger.

De amerikanske markeder formåede dog ikke at opretholde deres momentum fra den forrige session og faldt tilbage til negativt territorium.

Bedste dag i årevis for europæiske aktier

Stoxx 600-indekset steg 3,7 %, hvilket markerer dens stærkeste session i tre år.

Gevinsterne var bredt funderede, og alle sektorer sluttede i det grønne.

Bank-, industri- og teknologiaktier førte anklagen og steg henholdsvis 5,15 %, 4,9 % og 4,5 %.

Tysklands DAX-indeks steg 4,67 %, hvilket førte til fremgang blandt de store europæiske markeder.

Frankrigs CAC 40 steg 3,8 %, mens Storbritanniens FTSE 100 steg 3,04 %.

Tyskland forventes at være blandt de mest berørte af nye amerikanske toldsatser på grund af omfanget af dets eksport til landet.

Rallyet kom efter en volatil uge, hvor indekset lukkede på det laveste niveau siden januar 2024 blot en dag tidligere.

Trumps meddelelse sent onsdag – en 90-dages pause i nye toldsatser for de fleste amerikanske handelspartnere – var et skift fra hans tidligere holdning om, at toldsatserne ville forblive på plads.

Den Europæiske Union vil som svar også sætte sine modtoldsatser på pause over for USA i 90 dage for at give plads til forhandlinger, sagde Europa-Kommissionens præsident Ursula von der Leyen i et indlæg den X torsdag.

Hun bemærkede, at mens EU har afsluttet sine modforanstaltninger med stærk opbakning fra medlemslandene, vil deres gennemførelse blive forsinket.

Taksterne træder i kraft, hvis drøftelserne ikke giver et tilfredsstillende resultat.

De amerikanske markeder falder torsdag

Amerikanske aktier steg onsdag efter Trumps træk, hvor S&P 500 steg med mere end 9 %, dets tredjestørste endagsstigning siden Anden Verdenskrig.

Men entusiasmen forsvandt hurtigt. I torsdags vendte alle tre store indekser kraftigt.

Nasdaq Composite faldt 654 point eller 3,8 % til 16.407,91. S&P 500 faldt 174,60 point, eller 3,2 %, til 5.282,30, mens Dow Jones Industrial Average tabte 1.068 point eller 2,6 % til 39.540,41.

Investorer så ud til at låse ind overskuddet fra den foregående dags rally, da bekymringerne om økonomisk vækst dukkede op igen.

Traders ignorerede for det meste inflationsdataene, der blev offentliggjort tidligere på torsdag.

Den amerikanske inflation faldt mere end forventet i marts, ifølge data udgivet torsdag af Bureau of Labor Statistics.

Forbrugerprisindekset (CPI) faldt med 0,1 % på sæsonkorrigeret basis, hvilket bringer den årlige inflation ned til 2,4 % fra 2,8 % i februar.

Kerneinflationen, som ekskluderer fødevarer og energi, steg 0,1 % i marts og faldt til 2,8 % år-til-år – det laveste siden marts 2021.

Både overskrift og kerneinflation kom under Wall Street-forventningerne.

Ifølge Dow Jones skøn blev den årlige overordnede inflation set på 2,6 % og kerne på 3 %.