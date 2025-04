Guldpriserne steg forbi niveauet på $3.200 en ounce fredag ​​for første gang nogensinde, da nye køb blev understøttet af eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina.

I skrivende stund var juni-guldkontrakten på COMEX på $3.233,97 per ounce, en stigning på 1,8% fra den forrige lukning.

Kontrakten havde ramt et rekordhøjt niveau på $3.240,20 per ounce tidligere i handelssessionen.

“Den amerikanske dollars (USD) nedadgående spiral og eskalerende handelskrig mellem USA (USA) og Kina fortsætter med at øge guldprisens sikre tilflugtssted,” sagde Lallalit Srijandorn, valutaredaktør på FXstreet, i en rapport.

Værdien af ​​den amerikanske dollar oplevede et fald på næsten 1 % sammenlignet med andre større valutaer.

Denne depreciering af dollarens værdi havde en direkte indvirkning på prisen på guld, hvilket gjorde det mere overkommeligt for købere, der bor uden for Amerika.

Takster

Spændingerne mellem USA og Kina eskalerede, da præsident Donald Trump hævede tolden på kinesisk import til 145 %.

Dette skridt blev mødt med gengældelse fra Beijing, som matchede Trumps toldforhøjelser, hvilket gav anledning til bekymring for, at de kunne pålægge amerikanske varer ud over de eksisterende 84 %.

Den eskalerende handelskrig mellem de to største økonomier havde en ringvirkning på de globale markeder, hvilket fik store aktieindekser til at falde.

Mens Trumps beslutning om at hæve tolden på kinesiske varer signalerede en skærpende holdning til handel, annoncerede han også en 90-dages pause på tidligere annoncerede toldsatser for adskillige andre lande.

Denne midlertidige udsættelse gav et glimt af håb om at lette handelsspændingerne på andre fronter, men fokus forblev på den eskalerende konflikt mellem USA og Kina.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation sagde:

Gulds gevinster kom ikke på baggrund af præsident Trumps toldnedsættelser. Faktisk blev guld solgt umiddelbart efter denne meddelelse.

Told-for-tat-stigningerne mellem de to lande gav næring til frygten for en langvarig handelskrig, der kunne forstyrre globale forsyningskæder, kvæle økonomisk vækst og føre til højere priser for forbrugerne.

Usikkerheden omkring handelskonflikten og dens potentielle konsekvenser bidrog til markedsvolatilitet og investorangst.

Gulds tilbagetrækning tilskynder til nye køb

Ifølge Morrison tilskyndede salget på guldmarkedet i sidste uge til nogle friske køb blandt investorer.

I sidste uge faldt guldpriserne i takt med aktier og andre råvarer og faldt kortvarigt til under $3.000 for første gang i en måned.

Guldpriserne siden det har gjort støt fremskridt gennem hele denne uge.

“Dette tyder på, at tilbagetrækningen fra sidste torsdag, hvor guldet faldt fra rekordhøje niveauer til teststøtte lige nord for $2.950, gjorde lige nok til at tilskynde til nye køb,” tilføjede Morrison.

Det hjalp helt sikkert med at tage den daglige MACD (bevægende gennemsnitlig konvergens og divergens) ned fra overkøbte niveauer.

Stigningen i guldpriserne i denne uge begyndte dog ikke fra en styrkeposition, ifølge Morrison.

Bullish handlende ville have mere tillid til de seneste markedsgevinster, hvis de havde fulgt en længere periode med konsolidering.

“Med andre ord, denne uges rally ser skrøbelig ud,” bemærkede Morrison.

Forventninger til rentenedsættelse

Udover handelsspændinger og geopolitisk ustabilitet overvågede investorer også forventningerne om, at den amerikanske centralbank sænker renten i år.

Data viste, at de amerikanske forbrugerpriser faldt uventet i marts, men inflationsrisici er fortsat og vippes opad.

Som et resultat heraf satser handlende nu på, at Fed vil genoptage rentenedsættelsen i juni og kan reducere dem med et helt procentpoint inden udgangen af ​​2025.

“Markederne har på det seneste ændret deres renteforventninger med voldsomme hastigheder,” sagde Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA.

“Efterhånden som udviklingen omkring tariffer og deres indvirkning fortsætter, forventer jeg, at rentenedsættelsesforventningerne fortsætter med at svinge. Der vil være behov for flere data, før Fed er tryg ved at gøre noget,” bemærkede Vawda.

I mellemtiden var spotsølvpriserne 1,5 % højere til $31,225 per ounce fredag.

“Sølv fortsætter med at kæmpe for at gøre solide fremskridt på opsiden. Men den daglige MACD ser meget oversolgt ud i øjeblikket,” tilføjede Morrison.

Dette er bestemt en, du skal holde øje med resten af ​​året.