Metacade Preisvorhersage: MCADE Ausblick als GALA und FLOKI steigen

Floki Inu (FLOKI/USD) und Gala Games (GALA/USD) sind derzeit die Top-Trend-Coins im GameFi-Ökosystem, wobei ihre nativen Token in den letzten 24 Stunden beeindruckende Fortschritte gemacht haben.

Diese Preisprognose für MCADE und der Vergleich zu GALA und FLOKI hebt die Unterschiede in den Preisaussichten hervor und warum Metacade eine größere Chance bieten könnte.

Floki Inu und GALA sind im Trend, aber warum könnte Metacade der beste Coin sein?

Während diese Token, die mit Play-to-Earn-Ökosystemen verbunden sind, von den jüngsten Nachrichten und der Widerstandsfähigkeit in den NFT- und Metaverse-Sektoren profitieren, zieht Metacade (MCADE) zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, da es eine größere Investition darstellt.

Metacade ist eine P2E-Plattform, die derzeit versucht, ihren Vorverkauf abzuschließen, aber bereits als eines der aufregendsten Play-to-Earn-Projekte in GameFi gilt. Expertenbeobachter gehen davon aus, dass sie im Jahr 2021 das Niveau von Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland und ImmutableX erreichen oder sogar übertreffen könnte. Die Aussichten deuten darauf hin, dass der MCADE-Kurs das 100-fache des Coins betragen könnte, wenn wir ihn mit dem 51.000-prozentigen Anstieg von Floki Inu und dem 28.000-prozentigen Sprung von GALA von ihren Allzeittiefs bei den aktuellen Kursen vergleichen.

Wird Metacade 1 $ erreichen?

Metacade befindet sich in Phase 5 seines Token-Verkaufs, mit mehr als 9,2 Mio. $, während die Roadmap sich in Richtung Notierung an großen Kryptowährungsbörsen bewegt. Wie Invezz kürzlich hervorgehoben hat, ist jede Vorverkaufsphase ausverkauft und nur 11,9 % der Token bleiben übrig, wobei der Preis von MCADE heute von 0,008 $ auf 0,017 $ steigt.

In der nächsten Phase des Vorverkaufs wird der Preis auf 0,0185 $ steigen, aber bei einem so hohen Interesse für das Projekt ist es wahrscheinlich, dass der Wert des Tokens mit der bevorstehenden Verfügbarkeit auf dem Sekundärmarkt explodieren wird. Wenn sich die Anleger auf MCADE stürzen, wie sie es bei Token wie AXS, MANA, SAND und IMX in der letzten Hausse getan haben, könnte der Preis von Metacade auf 0,5 $ und dann auf 1 $ im Jahr 2023 oder 2024 ansteigen.

Was ist Metacade?

Metacade ist der führende Web3-Community-Hub. Die Plattform bietet Spielern eine Blockchain-basierte Spielhalle, in der sie nicht nur auf die besten P2E-Spiele zugreifen können, sondern sich auch vernetzen und wachsen können, indem sie Krypto verdienen, während sie das Beste von Web3 und GameFi erleben. Als Ökosystem bietet Metacade seiner Community viel mehr, ein Grund, warum es als potenzieller Angriff auf die aktive Nutzerbasis bestehender Projekte wie The Sandbox, Floki’s Valhalla und GALA gehandelt wird.

Der native Token im Metacade-Ökosystem ist MCADE, dessen Inhaber ein Stimmrecht erhalten. Der ERC-20-Token wird sowohl auf der CEX- als auch auf der DEX-Plattform verfügbar sein. Er wird für Belohnungen in Metacade-Wettbewerben sowie für Einsätze verwendet. Wenn Sie Interesse haben, können Sie hier am Metacade-Vorverkauf teilnehmen.

Metacade-Preisvorhersage: MCADE entwickelt sich besser und GameFi stellt TradFi in den Schatten

Die Preisaussichten für MCADE sind angesichts des allgemeinen Interesses an Gaming-Token im Zuge des Wachstums von NFTs und des Metaverse-Sektors positiv.

Ein aktueller Bericht legt nahe, dass GameFi eine der profitabelsten Investitionen im Krypto-Sektor für Early Adopters bleibt. Die Analysten des Blockchain-Datenunternehmens Messari sagen, dass GameFi-Tokens im Jahr 2023 mit durchschnittlichen Renditen von mehr als 8.130 % seit Februar dieses Jahres bisher besser abgeschnitten haben als Vermögenswerte in der traditionellen Finanzbranche. In der Tat zeigt die Analyse, dass der S&P 500 im Februar 2023 eine Rendite von 25% hatte, während Bitcoin im gleichen Zeitraum etwa +38% verzeichnete.

In Anbetracht der Erwartung, dass GameFi-Token auch im Jahr 2023 eine überdurchschnittliche Performance aufweisen werden, wird der MCADE-Preis zweifellos im Vergleich zu seinem Vorverkaufswert steigen. Für weitere Informationen oder um in den Vorverkauf zu investieren, können Sie die Website hier besuchen.

Aus fundamentaler Sicht ist Metacade derzeit zweifellos das GameFi-Projekt, über das am meisten gesprochen wird, wie der schnelle Verkauf von über 781 Millionen MCADE-Token in nur wenigen Wochen zeigt. Wie auf der Website des Projekts angegeben, stehen derzeit weniger als 73 Millionen Token zur Verfügung, wobei die P2E-Plattform alle Arten von Investoren anzieht.

Eine Rallye auf 0,1 $ in den nächsten Monaten ist möglich, wobei das wichtigste mittelfristige Ziel für Haussiers bei 1 $ liegt.

FLOKI-Preis: Wird Floki Inu steigen oder fallen?

Wie oben angedeutet, deutet die Prognose für GameFi im Jahr 2023 auf eine anhaltende Outperformance des Sektors inmitten einer größeren Akzeptanz von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie im Gaming-Sektor hin. Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, wie sich der Preis in der Zukunft entwickeln wird, aber angesichts der oben genannten Aussichten wird der Preis von Floki wahrscheinlich die Top Coins im Ökosystem widerspiegeln und im Jahr 2023 neue Höchststände erreichen.

Das Floki-Team hat ein enormes Wachstum für das Meme-inspirierte Krypto-Projekt beaufsichtigt, wobei Partnerschaften und Notierungen an großen Börsen zur Preisentwicklung beigetragen haben. Während also ein allgemeiner Marktrückgang den FLOKI-Preis nach unten drücken könnte, könnte ein potenzieller Boom bei Kryptowährungen dazu beitragen, eine Aufwärtsdynamik auszulösen und ein neues Allzeithoch zu erreichen.

GALA-Preis: Wird GALA steigen oder fallen?

Die GALA-Preisaussichten waren im vergangenen Jahr weitgehend negativ, wobei der Token seit März 2022 um 82 % gefallen ist. In den letzten 30 Tagen ist der GALA/USD-Kurs um fast 33 % gesunken und wird laut Daten von CoinGecko derzeit bei 0,037 $ gehandelt.

Wie bei anderen Projekten versucht GALA jedoch auch, die allgemeine Akzeptanz von GameFi mit einer Strategie zu erschließen, die wichtige Partnerschaften und Übernahmen umfasst. Der Utility-Token der Ethereum-basierten Blockchain-Spieleplattform ist daher angesichts seines Potenzials derzeit ein Schnäppchen.

Wenn es nicht zu einem katastrophalen Zusammenbruch der Branche kommt, kann es mit GALA nur noch aufwärts gehen. Das Hauptziel sollte das Allzeithoch von 0,82 $ sein, das am 26. November 2021 erreicht wurde.