GameFi weist den Weg für die Annahme von Web3: Metacade-Vorverkauf auf Phase 6

Der GameFi-Bereich erlebt ein explosives Wachstum, während der Kryptomarkt seinen Weg aus dem langen Krypto-Winter findet, der 2022 begann. GameFi-Projekte, darunter der GameFi-Neuling Metacade (MCADE), haben seit Anfang des Jahres zunehmend an Bedeutung gewonnen.

GameFi (eine Kreuzung aus Gaming und Finanzen) hat die Gaming-Branche durch ein verbessertes Benutzererlebnis, integrierte finanzielle Belohnungen und Sammlerstücke revolutioniert. In nur wenigen Jahren hat sich die Branche zu einem Milliardenmarkt entwickelt. Es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2028 ein Volumen von 38 Mrd. $ erreichen wird, da Spieleentwickler, Investoren und Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Spielern um einen Sitz am Gewinnbeteiligungstisch kämpfen.

Sind neue GameFi-Projekte wie Metacade gute Investitionsmöglichkeiten?

Das Schöne an GameFi-Projekten ist, dass es immer einen fertigen Markt gibt. Millionen von Spielern bevorzugen Web3-Spiele im Vergleich zu Web2-Spielen, die sich mehr auf die Belohnung von Entwicklern und Investoren auf Kosten der Spieler konzentrieren, die den Großteil des Spiele-Ökosystems ausmachen.

Neue Projekte wie Metacade erregten die Aufmerksamkeit der Investoren, als sie den MCADE-Token-Vorverkauf starteten, der in 10 Wochen 5 Mio. $ einbrachte.

5 Vorverkaufsrunden der insgesamt 7 Runden sind bereits ausverkauft und haben 9,3 Mio. $ eingebracht. Damit bleiben den Investoren nur noch 2 Runden, bevor der Vorverkauf endet und der heiß begehrte MCADE-Token endlich an öffentlichen Börsen wie Bitmart und Uniswap notiert wird. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie hier am Metacade-Vorverkauf teilnehmen.

Was ist Metacade und wofür wird MCADE verwendet?

Metacade ist ein Arcade-GameFi-Projekt, das es Spielern ermöglicht, miteinander in Kontakt zu treten, exklusive Blockchain-basierte Play-to-Earn (P2E)-Spiele zu spielen und Gaming-Wissen zu teilen, während sie gleichzeitig Einkommen generieren und ihre Karriere im Web3 aufbauen. Das Projekt hat durch den laufenden Vorverkauf, der mehr als 9,3 Mio. $ eingebracht hat, weiterhin einen phänomenalen Zuspruch für seinen MCADE-Token erlebt.

Das Projekt zielt darauf ab, ab 2024 ein vollwertiges DAO zu werden, um der Community mithilfe des MCADE-Tokens, dem nativen Token für Metacade, die volle Kontrolle über die Governance des Projekts zu geben.

Das MCADE-Token ist der Treibstoff für das Metacade-Ökosystem und wird bei allen Transaktionen auf der Plattform einschließlich Belohnungen verwendet. Spieler werden mit MCADE-Token belohnt, wenn sie Herausforderungen meistern, Aufgaben erfüllen, in PvP-Sitzungen gegeneinander antreten, ihr Wissen mit anderen Spielern teilen, Spielberichte schreiben und an Events teilnehmen.

Wie weit wird der MCADE-Preis steigen?

Der Preis des MCADE-Tokens ist seit Beginn des Vorverkaufs exponentiell gestiegen und wird voraussichtlich steigen, wenn der Vorverkauf erfolgreich abgeschlossen wird und zu einer Notierung an den wichtigsten Kryptowährungsbörsen führt. In der vorangegangenen Vorverkaufsrunde trieb die Nachfrage nach MCADE-Token die Obergrenze für den Token-Verkauf auf einen Preis von 0,0155 $, und in der aktuellen sechsten Runde ist der Preis auf 0,017 $ begrenzt.

Es wird erwartet, dass der Preis des Tokens in der letzten Vorverkaufsrunde auf 0,020 $ steigen wird. Dennoch haben frühe Investoren langfristig bessere Chancen, wenn sie in der Anfangsphase von Metacade investieren.

Lohnt sich der Kauf von Metacade?

Nun, das liegt an Ihnen als Anleger, da Sie als Anleger viele Faktoren berücksichtigen müssen, bevor Sie eine Investition tätigen, insbesondere die Portfolioaufteilung und die Diversifizierung.

Neben den vielen GameFi- und Metaverse-Vorteilen, die Metacade bietet, werden Investoren von Metacade wegen der Metagrants-Initiative angezogen, einer Finanzierungsquelle für Spieleentwickler, die ihre Projekte auf der Plattform aufbauen möchten.

In Metagrants reichen Entwickler Spielvorschläge ein, die Community stimmt über die Vorschläge ab und die beliebtesten Vorschläge nehmen an der Finanzierungsrunde teil, in der Investoren die Chance haben, ihr Geld zu bekommen. Dies macht Metacade zu einer bevorzugten Plattform für Spieleentwickler, erhöht aber auch die Anzahl der Projekte, in die Investoren investieren können.

Der umfassende Plan von Metacade, das Gesicht der Metaverse-Gaming-Industrie zu verändern, wie in seinem Whitepaper beschrieben, und der Wert des MCADE-Tokens machen Metacade zu einer guten Investitionsentscheidung. Metacade erhielt auch die Genehmigung des führenden Blockchain-Prüfungsunternehmens, Certik, und reiht sich damit in die Reihe der Certik-geprüften Projekte ein, was bedeutet, dass es transparent ist – ein starkes Verkaufsargument, das nach mehreren großen Krypto-Blowouts sehr gefragt ist.