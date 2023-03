On-Chain-Daten zeigen positives Wachstum für das Game-Fi-Universum

Laut dem jüngsten Games Report von DappRadar hat sich die On-Chain-Gaming-Aktivität nach einem “harten” Jahr 2022 Anfang 2023 wieder erholt. Angeführt wird die Dynamik von den üblichen etablierten Unternehmen der Spielebranche, vor allem Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD) und vielen anderen.

An der Spitze steht Floki mit einem Plus von 380 %, gefolgt von Wemix mit 322 %, da das Game-Fi-Universum, zumindest laut einem bemerkenswerten Branchenanalysebericht, positive Anzeichen für Wachstum aufweist.

Der Raum ist sicherlich groß genug für viele Akteure, um sich einen bedeutenden Marktanteil zu sichern. Anleger sollten ein diversifiziertes Portfolio mit mehreren Projekten in Betracht ziehen, darunter etablierte Unternehmen und Newcomer wie Metacade, die frischen Wind in die Branche bringen wollen.

Game-Fi wird weiter wachsen

Laut DappRadar deuten On-Chain-Daten auf einen Anstieg der Gaming-Aktivität um 1,31 % im Januar hin. Insgesamt gab es täglich 858.621 Unique Active Wallets (dUAW), was fast 50 % aller Dapp-Aktivitäten ausmachte.

Diese Zahlen bleiben relativ gering im Vergleich zur gesamten Gaming-Branche, die weltweit 2,69 Milliarden Verbraucher anzieht. Tatsächlich sind die geschätzten Spieleinnahmen von 170 Mrd. $ im Jahr 2022 fünfmal so hoch wie der weltweite Umsatz an den Kinokassen. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die globale Gaming-Branche bis 2030 470 Mrd. $ wert sein wird.

Das wirft also die Frage auf, welche Rolle die Krypto- und Blockchain-Industrie bei den Wachstumsaussichten für das Gaming bis zum Ende des Jahrzehnts spielen wird.

Wir haben in der Tat Innovationen, Fortschritte und Investitionen in die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen gesehen, die zeigen, dass die Branche hart daran arbeitet, mit traditionellen Videospielen zu konkurrieren. Einige bemerkenswerte Ereignisse allein im Jahr 2023 sind:

Die Übernahme von Ember Entertainment durch Gala Games, bei der die Spiele von Ember in die Layer-1-Blockchain von Gala integriert werden.

Start des NFT-Spiels, Square Enix.

Der neue 100 Mio. $-Fonds von Courtside Ventures, der sich teilweise auf Spiele konzentriert.

Metacade sammelt in fünf Vorverkaufsrunden rund 9,3 Mio. $ ein.

Metacade hebt sich ab

Metacade hebt sich von vielen anderen Spielen ab, da es für jeden ein bisschen von allem bietet. Insbesondere handelt es sich um ein Game-Fi-Projekt, bei dem Spieler an Play-to-Earn-Spielen teilnehmen können, während es sich im Jahr 2024 zu einer vollwertigen DAO entwickelt. Dadurch erhält die Community ein Mitspracherecht bei der Steuerung des Projekts, indem sie ihren eigenen MCADE-Token verwendet. Spieler können Token für das Erfüllen von Aufgaben, das Spielen gegen andere in Spieler-gegen-Spieler-Sitzungen, das Schreiben von Rezensionen und die Teilnahme an Veranstaltungen sammeln.

Basierend auf den erfolgreichen Vorverkaufsrunden von Metacade können wir sehen, dass die Begeisterung der Investoren für neue Projekte nicht nur echt ist, sondern wächst. In der sechsten Vorverkaufsrunde liegt der Preis des MCADE-Tokens bei 0,017 $, was einen bemerkenswerten Anstieg gegenüber der Beta-Runde darstellt, als der Wert des Coins bei 0,008 $ lag.

Anleger, die sich an der nächsten Runde von Metacade beteiligen möchten, sollten dies tun, bevor der Preis voraussichtlich weiter steigen wird, da der Vorverkaufsprozess zu Ende geht. Es wird allgemein erwartet, dass der Coin dann an einigen der wichtigsten Kryptobörsen, darunter Bitmart und Uniswap, gelistet wird, was in der Regel ein Katalysator für Aufwärtspotenzial ist.

Metacade versteht die Bedürfnisse der Anleger: „Ertragsströme vom ersten Tag an“

Es ist keine leichte Aufgabe, die Benutzererfahrung mit den Bedenken der Anleger in Einklang zu bringen, da die beiden häufig in Konflikt geraten. Was gut für die Anleger ist, ist nicht immer gut für die Nutzer, und was gut für die Nutzer ist, ist nicht immer gut für die Anleger.

Russell Bennet, CEO von Metacade, scheint ein Gleichgewicht gefunden zu haben, das beide Interessengruppen anspricht. In einem Gespräch mit Dan Ashmore im Invezz-Podcast räumte Bennet viele Fehler der Vergangenheit ein, darunter die überstürzte Markteinführung minderwertiger Spiele, um mit dem schnellen Tempo der allgemeinen Kryptoindustrie Schritt zu halten.

Diesmal sagt Bennet, dass er das Unternehmen über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren als “gemeinschaftsorientierte Plattform” leiten wird, wie er sagt:

Es erlaubt unseren Metacadern, das zu tun, was sie wirklich tun wollen, nämlich den ganzen sozialen Aspekt, der sehr stark auf der Arcade basiert. Das ist die Marke und wir positionieren uns besser, um andere Projekte zu unterstützen, als zu versuchen, mit einem vergleichbaren Spiel zu konkurrieren.

Bennet erklärt weiter, dass der ultimative Erfolg des Tokens “nicht unbedingt ohne wirklich starke Pläne für Einnahmequellen funktionieren würde.” Er sagte, dass Metacade sich darauf konzentriert, sicherzustellen, dass der Coin seinen Nutzen behält, und das ist der Punkt, an dem konkurrierende Game-Fi-Projekte nicht erfolgreich auf den Markt kamen, da sie nicht verstanden haben, dass Einnahmen ein “grundlegender Teil” des wirtschaftlichen Gleichgewichts des Tokens sind.

Er sagte auch im Podcast:

Ich habe einen unternehmerischen Hintergrund, daher sind Einnahmequellen vom ersten Tag an das Wichtigste.

Fazit: Metacade und die gesamte Game-Fi-Industrie sehen vielversprechend aus

Die Kryptoindustrie hat in den letzten Jahren Höhen und Tiefen erlebt, was bedeutet, dass Anleger selektiv und geduldig sein und den Raum langfristig nutzen müssen. Dies erfordert die Auswahl eines Untersektors des Krypto-Universums, der in letzter Zeit Anzeichen von Dynamik gezeigt hat, und dann die Untersuchung, ob diese Trends nachhaltig sind.

Der Game-Fi-Sektor wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich wachsen. Selbst wenn die Wachstumsraten ähnlich hoch sind wie in der traditionellen Spieleindustrie der alten Schule, sollten die Anleger immer noch einen Gewinn erzielen können.

Die Anleger müssen ihre Hausaufgaben machen und das Potenzial für alte Spieler und Newcomer wie Metacade bewerten. Im Fall von Metacade spricht das Projekt Spieler an, und der Hintergrund und die Erfahrung des CEO machen deutlich, dass eine angemessene Rendite für Anleger ebenfalls Teil der Roadmap ist.