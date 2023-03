Metacade (MCADE) könnte die größte GameFi-Anlagemöglichkeit 2023 sein

Wenn Sie ein Investor sind und Spaß daran haben möchten, die Vorteile von Play-to-Earn-Spielen zu nutzen, ist Metacade (MCADE) ein Projekt, das Sie wahrscheinlich in der gesamten Branche sehen werden.

Was Metacade ist und warum es eine großartige Anlagemöglichkeit sein könnte, insbesondere für frühe Investoren, ist hier die große Frage.

Wie Sie in diesem Artikel und aus anderen großartigen Quellen erfahren werden, stammt ein Teil der Antwort auf die obige Frage aus dem MCADE-Token-Vorverkauf. Zu Recht schwärmt die Branche von Metacade, wobei das Interesse der Investoren an diesem Projekt auf eine ähnliche Überschwänglichkeit hindeutet wie das, was der Markt während der explosiven GameFi-Welle sah, die uns unter anderem Axie Infinity, Decentraland und The Sandbox bescherte.

Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, warum Metacade das Krypto-Gaming-Projekt sein könnte, in das Sie 2023 investieren sollten.

Was macht Metacade zu einer großartigen Anlagemöglichkeit?

Der Gaming-Sektor wird voraussichtlich bis 2023 auf über 200 Mrd. $ wachsen, wobei das GameFi-Ökosystem nach der breiteren Krypto-Flaute einen Wiederaufstieg erleben wird. Ab März 2023 liegt die Marktkapitalisierung aller führenden Kryptospiele, einschließlich ApeCoin, Decentraland und Axie Infinity, bei rund 10 Mrd. $ – gegenüber rund 60 Mrd. $ Ende 2022.

Laut einer neuen Studie über das Potenzial der Blockchain-Gaming-Landschaft könnte eine Rückkehr zur Rentabilität für Investoren den Sektor in den Jahren 2023 und 2024 zu neuen Höchstständen führen.

Insgesamt bietet der Bärenmarkt eine großartige Gelegenheit für Anleger. Aber spezifisch für Metacade ist sein innovativer Ansatz für Play-to-Earn-Spiele. Der Fokus des Projekts auf die Community mit bahnbrechenden Funktionen und einem All-Inclusive-Paket für Spaß und Belohnungen könnte das Interesse vieler anderer NFT-Projekte im P2E-Ökosystem wecken und den Wert von MCADE fördern.

Kann Metacade 2025 1 $ erreichen?

Ein guter Ausgangspunkt für einen Ausblick auf das Potenzial von MCADE ist der Metacade-Vorverkauf.

Ein Blick auf die Token-Verkaufsgeschichte hier zeigt eine massive Nachfrage, wobei Investoren die niedrigen Preise für eine Chance auf höhere Renditen nutzen. 1 MCADE wurde für 0,008 $ verkauft, wird aber derzeit für 0,017 $ verkauft, und in der nächsten Phase des Vorverkaufs wird es auf 0,0185 $ steigen.

Wie bei den meisten Investitionen könnte der Wert des Utility Token am Ende des Vorverkaufs an Dynamik gewinnen, und eine anhaltende Rallye auf das psychologisch wichtige Niveau von 1 $ bis 2025 ist kein weit hergeholtes Ergebnis.

Da die Talsohle des Marktes wahrscheinlich erreicht ist und eine Erholung der Vermögenswerte in einem neuen Bullenzyklus erwartet wird, wird der Preis von MCADE voraussichtlich steigen. Wie bereits erwähnt, werden die Katalysatoren für dieses Wachstum jedoch nicht nur die fundamentale Stärke von Metacade sein, sondern auch die vorherrschenden Marktbedingungen.

Was ist Metacade?

Metacade ist die weltweit erste wirklich Community-gesteuerte Arcade. Die mit Ethereum betriebene Blockchain-Gaming-Plattform wird die P2E-Landschaft revolutionieren und Spielern und Investoren ein völlig neues Web3-Erlebnis bieten.

Das Metacade-Whitepaper skizziert die ultimative Web3-Plattform, auf der Nutzer spielen, verdienen, bauen und sich vernetzen können.

Derzeit befindet sich MCADE im Vorverkauf, und ein Teil der Roadmap sieht die Einführung einer dezentralisierten autonomen Organisation (DAO) im Jahr 2024 vor. Die Governance-Kontrolle wird bei MCADE-Inhabern liegen, und Benutzer werden Belohnungen verdienen, nicht nur durch das Spielen von Spielen, sondern auch durch die Teilnahme am Gesamtwachstum der Plattform per Abstimmung.

Wenn Sie mehr über den Vorverkauf erfahren möchten, klicken Sie auf diesen Link.

Was macht Metacade einzigartig?

Metacade bietet nicht nur ein Spiel, sondern eine Plattform für alle Arten von Arcade-Spielen und Spielern, mit Integration des Key Earning Systems. Es gibt auch P2E-Turniere und Wettbewerbe, bei denen Spieler MCADE verdienen können.

Während die Nutzer Zugang zu diesen klassischen Spieleinkommensmöglichkeiten haben, bietet die Plattform darüber hinaus noch weitere neue Möglichkeiten, um Einkommen zu erzielen. Man kann seine MCADE-Tokens einsetzen, für die Teilnahme an Beta-Testszenarien bezahlt werden oder auf Jobbörsen zugreifen.

Durch die Konzentration auf den Aufbau eines Community-Hubs für P2E-Arcade-Spiele bietet Metacade seinem Ökosystem etwas Einzigartiges, das die meisten Wettbewerber nicht haben – ein Kreislaufwirtschaftsmodell. Das bedeutet im Grunde, dass sich der wirtschaftliche Anreiz nicht um den linearen oder singulären Punkt dreht, der der native Token ist. Ein Modell wie das organische Wachstum des Ökosystems von Metacade treibt die allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten an und bietet nachhaltige langfristige Chancen.

Die Metacade-Roadmap sieht diese Art von Plattform vor, auf der alles, vom In-Game-Token, dem Spielerlebnis und den Community-Rechten bis hin zur sozialen Interaktion, zusammenkommt, um ein vollständiges Web3-Erlebnis zu bieten.

Lohnt sich der Kauf von Metacade?

Metacade sagt, dass es die größte GameFi-Plattform aufbaut, mit einem einzigartigen Ansatz für Spiel-Tokenomics und dergleichen. Das Interesse an diesem P2E-Ökosystem ist vergleichbar mit dem, das beim Start früherer Generationen von Blockchain-Spielprojekten wie Axie Infinity zu beobachten war, oder könnte dieses sogar übertreffen. Der MCADE-Vorverkauf, der in die sechste Phase eingetreten ist und schnell ausverkauft ist, bietet Anlegern die Möglichkeit, in der Frühphase zu investieren.

Wie bereits erwähnt, könnten die Prognosen für MCADE von anderen externen/marktbezogenen Faktoren abhängen. Die langfristigen Aussichten lassen jedoch vermuten, dass Metacade heute einen Kauf wert sein könnte – insbesondere bei so niedrigen Preisen, wie sie während des Vorverkaufs gelten.

Die positiven Aussichten für MCADE werden auch durch die Roadmap von Metacade unterstützt, die Sie hier einsehen können. Neben der Zusammenarbeit mit führenden P2E-Akteuren, um die Plattform auszubauen, plant das Team hinter dem Projekt ein nachhaltiges Ökosystem, das Werbeeinnahmen, einen Launchpad, eine Play-to-Play-Arcade und Spieltests unterstützt. Die Plattform soll bis zum 4. Quartal 2024 die Funktionen Play2Earn, Create2Earn und Work2Earn sowie DAO Governance einführen.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Sie die Metacade-Website.