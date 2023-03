Metacade Preisprognose: Vorverkaufsnachfrage treibt MCADE höher

Metacade (MCADE), ein sozialer Knotenpunkt zum Play-to-earn, ist nicht zu bremsen. Die GameFi-Arcade hat in den ersten fünf Phasen des Vorverkaufs beeindruckende 9,3 Mio. $ eingenommen.

Beginnend bei nur 0,008 $ ist der Preis von MCADE in der aktuellen sechsten Vorverkaufsphase auf 0,017 $ gestiegen. In der letzten Vorverkaufsphase wird der Preis bei 0,020 $ erwartet, was ihn auf die Notierung an den wichtigsten Börsen vorbereitet. Wenn Sie am Vorverkauf teilnehmen möchten, können Sie dies hier tun.

Wird Metacade bis 2024 1 $ erreichen?

Es ist schwer, den wahrscheinlichen Preis von MCADE bis Anfang 2024 vorherzusagen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach dem Token ist jedoch ein Preis von 1 $ erreichbar, auch wenn dies zu ehrgeizig sein könnte.

Es wird bereits erwartet, dass der Preis des Tokens den Vorverkauf bei 0,020 $ beenden wird. Wenn der Token an die großen Börsen kommt, würde der MCADE-Preis theoretisch steigen, da er eine viel größere Investorenbasis erreicht.

Was braucht es also, um 1 $ zu erreichen? Die Mathematik, die hinter einer solchen Entwicklung steht, besagt, dass der MCADE-Preis um 4.900 % steigen muss. Ist das realistisch? Vielleicht sollte man sich eher fragen, was man auf der Grundlage ähnlicher Token erwarten kann, die während des Vorverkaufsprozesses eine Fangemeinde anzogen und im Laufe der Zeit eine Dynamik aufbauten.

Wir haben bei anderen erfolgreichen Vorverkaufs-Tokens auf dem Markt prozentuale Renditen von 1.000 % – 2.000 % gesehen. Daher ist ein MCADE-Preis von 0,50 $ bis Ende 2023 eine realistische Möglichkeit mit dem Potenzial, in den kommenden Jahren 1 $ zu erreichen.

Metacade ist mit den meisten Plattformen nicht vergleichbar und erzeugt bereits jetzt eine beispiellose Nachfrage. Das Projekt ist auf der Grundlage eines beruhigenden Whitepapers entwickelt worden. In dem Whitepaper werden beispielsweise die Strategien zur Erzielung von Einnahmen für die Metacade-Community und die Investoren erläutert. Es gibt auch einen klaren Fahrplan, wie das Projekt in die Realität umgesetzt werden soll, so dass die Investoren es verfolgen können.

Folglich wurde das Projekt von Branchenexperten und Spekulanten gleichermaßen gelobt, was es seinem Team ermöglicht hat, bisher einen erfolgreichen Vorverkauf durchzuführen. Investoren werden mit unzähligen Verdienstmöglichkeiten und Belohnungen verwöhnt, was es zu einer der gefragtesten GameFi-Plattformen aller Zeiten macht.

Was ist Metacade und wie funktioniert es?

Metacade ist eine bahnbrechende Play-to-Earn (P2E)-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Arcade-Spiele zu spielen und Belohnungen zu erhalten. Die Belohnungen werden in Form von Krypto-Tokens gegeben, die die Spieler auszahlen oder auf der Plattform verwenden können.

Metacade funktioniert ähnlich wie andere P2E-Plattformen. Als Spieler sammeln Sie Krypto-Token-Belohnungen für den Erfolg in Spielen und Wettbewerben. Für Metacade ist MCADE das native Token, das das Ökosystem antreibt.

Metacade hat jedoch andere aufregende Möglichkeiten für Spieler, Belohnungen zu verdienen, darunter Create2Earn, Compete2Earn und Work2Earn. Mitglieder der Metacade-Community können auch den nativen Token einsetzen und an regelmäßigen Preisverlosungen teilnehmen, um ihre Einnahmen zu steigern.

Metacade-Preisvorhersage

Wir haben zweifellos nicht das Beste von GameFi gesehen, da das starke Wachstum von 2021 sofort von der lang anhaltenden Baisse von 2022 und Anfang 2023 abgelöst wurde. Im Jahr 2023 zeigt der Markt wieder Enthusiasmus und es wird erwartet, dass GameFi dominieren wird, wobei Plattformen wie Metacade führend sein werden.

Trotz Marktturbulenzen sind die Aussichten für den GameFi-Markt positiv. Es wird erwartet, dass eine potenzielle Erholung bei Krypto im Jahr 2023 GameFi ankurbeln und eine prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 20,4 % in den nächsten sechs Jahren ermöglichen wird. Insgesamt wird geschätzt, dass die Branche bis 2028 auf eine Bewertung von 2,8 Mrd. $ klettern wird.

Es wird jedoch erwartet, dass Projekte, die im GameFi-Sektor gewinnen, diejenigen sind, die Qualität vor Quantität bieten. MCADE bietet beides, ein Grund für Investoren, sich auf seine Zukunft zu freuen.

Aus fundamentaler Sicht hat MCADE ein unglaubliches Angebot auf dem Markt. Abgesehen von den enormen Einnahmen der Plattform werden Investoren von ihren anlegerorientierten Projekten angezogen. Dies ist der Fall bei der Megagrants-Initiative, die eine Finanzierungsquelle für Spieleentwickler sein wird, die Projekte auf der Plattform aufbauen.

Demnach könnte MCADE auf und über 1 $ steigen, obwohl dies längerfristig wahrscheinlich ist. Eine kurz- bis mittelfristige Preisprognose von mindestens dem 10-fachen ist realistischer, wenn der Token an die großen Börsen kommt. Bislang haben frühe Investoren während des Vorverkaufsprozesses einen Gewinn von über 100 % erzielt, was eine 10-fache Rendite in einigen Monaten sehr realistisch macht.

Soll ich jetzt in MCADE-Token investieren?

Zum aktuellen Preis von 0,017 $ ist der Kauf von MCADE attraktiv. Es wird erwartet, dass der Token bis zum Ende der Vorverkaufsphase eine Rendite von rund 17,6 % erreichen wird.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass beliebte Token neue Höhen erreichen, wenn sie an der Börse gelistet werden. Daher könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um in MCADE zu investieren, bevor der Preis in die Höhe schießt. Aber abgesehen von der potenziellen Rendite aus Spekulationen hat MCADE einen realen, innovativen Anwendungsfall, der ihn zu einer Investition fürs Leben macht.