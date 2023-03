Aktienkurs von Credit Suisse sinkt um 28%, da europäische Banken in die Kritik geraten

Die Credit Suisse (SWX:CSGN) befindet sich im freien Fall.

Die PTBS der Europäer flammt wieder auf, da ein Begriff, von dem sie dachten, er sei in die Annalen der Geschichte eingegangen – “Bankenpleite” – plötzlich wieder in aller Munde ist.

Natürlich ist nichts auch nur annähernd gescheitert, und Vergleiche mit dem Blutbad von 2008 sind fehl am Platz, aber der heutige Tag bringt heftige Volatilität im Bankensektor mit sich, da die Ansteckung durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA auf Europa übergreift.

Die Credit Suisse ist jedoch der Schlagzeilenmacher. Die Bank stürzte um 28% auf ein Rekordtief, da ihr grösster Kreditgeber, die Saudi National Bank, erklärte, dass sie aufgrund regulatorischer Bedenken nicht über eine Beteiligung von 10% hinausgehen könne. Die Aktie ist zum ersten Mal überhaupt unter 2 Schweizer Franken gesunken.

Warum sinken die Aktienkurse der europäischen Banken?

Die Credit Suisse ist nicht die einzige Bank, die in einen Massenausverkauf gerät. Europäische Banken werden auf ganzer Linie verprügelt, während der europäische Stoxx 600-Index um 2,66 % gesunken ist.

BNP Paribus verlor 10,5 %, Societe Generale 9,6 % und die Deutsche Bank 7,7 %. Bei vielen europäischen Aktien wurde der Handel aufgrund der starken Volatilität im Laufe des Tages an mehreren Stellen unterbrochen.

Der Ausverkauf erfolgt nach einer Woche, in der US-Banken zusammenbrachen und Angst auf dem breiteren Markt auslösten. Während die Krise in den USA seit der Erholung des Marktes eingedämmt zu sein scheint, wird Europa in Mitleidenschaft gezogen.

Sind europäische Banken sicher?

Obwohl der Ausverkauf alarmierend ist, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass dies zu einer Krise führen wird. Das Ausmaß des Bankencrashs in Europa war während der GFC so stark, dass ihre Kapitalbeschränkungen viel strenger sind als ihre Pendants in den USA.

Außerdem war der Niedergang der SVB in den USA das Ergebnis einer Liquiditätskrise aufgrund eines Missmanagements des Zinsrisikos und nicht einer Insolvenz aufgrund von Fehlinvestitionen, wie dies bei Subprime-Hypotheken im Jahr 2008 der Fall war. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Auch das Management des Zinsrisikos dürfte in Europa umsichtiger sein als bei der SVB bzw. den US-Banken – ganz zu schweigen davon, dass die USA ihren Zinserhöhungsplan viel aggressiver verfolgt haben, was die Durationsinkongruenz bei der SVB ausgelöst hat.

Nichtsdestotrotz hat dies den Ausverkauf des europäischen Sektors heute nicht aufgehalten, da die Anleger der Credit Suisse von den saudischen Kommentaren – und vielleicht noch ein wenig von den Ereignissen des Jahres 2008 – aufgeschreckt wurden.