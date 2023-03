UBS will Credit Suisse kaufen: Laut Scholtz von Morningstar werden sich CS-Anleger “benachteiligt” fühlen

UBS Group AG (NYSE: UBS) hat sich auf die Übernahme des Konkurrenten, der Credit Suisse Group AG (NYSE: CS), geeinigt, was “wie ein großartiges Geschäft” ausgesehen hätte, wäre die Vereinbarung vor einer Woche zustande gekommen, sagte Morningstar-Analyst, Johann Scholtz, in einer an Invezz gesendeten Notiz. Obwohl die Lage heute weniger klar ist, da in den letzten Tagen beträchtliche Nettoabflüsse von Kundengeldern zu verzeichnen waren, wird UBS im Laufe der Zeit wahrscheinlich eine stärkere Position einnehmen.

UBS führt “radikale Restrukturierung” der Credit Suisse durch

Laut Scholtz ist UBS in einer starken Position, um eine „radikale Umstrukturierung“ der Credit Suisse durchzuführen. Der Analyst schätzt, dass das Kosteneinsparungsziel von UBS für 2027 von 8 Mrd. $ die bereinigten Betriebskosten der Credit Suisse für 2022 um rund 60 % senken würde.

Natürlich sind alle Restrukturierungsmaßnahmen mit erheblichen Kosten verbunden, aber “UBS ist besser aufgestellt als die Credit Suisse, um diese zu absorbieren”, so der Analyst. In der Zwischenzeit hat die Schweizer Aufsichtsbehörde den Wert des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) der Credit Suisse in Höhe von 16 Mrd. CHF auf Null abgeschrieben, was der UBS zusätzliches Kapital verschafft, um Abwertungen und Restrukturierungskosten aufzufangen.

Hinzu kommt eine zusätzliche Absicherung in Höhe von 9 Mrd. CHF, die ebenfalls von den Schweizer Behörden gewährt wurde.

Anleger der Credit Suisse werden sich “benachteiligt” fühlen

Die Anleger der Credit Suisse werden sich „benachteiligt“ fühlen, da der Preis der Übernahme einen erheblichen Abschlag im Vergleich zum Aktienkurs der Credit Suisse am Freitag bedeutet, so der Analyst weiter.

Die Überlebensfähigkeit der Credit Suisse sei “eindeutig bedroht”, da die Bank täglich 10 Mrd. CHF an Einlagen verliere.

Im Endeffekt hatten die Aktionäre der Credit Suisse “Glück, dass sie nicht völlig vernichtet wurden”, obwohl dies für viele langfristige Aktionäre der Fall zu sein scheint. Theoretisch hat das AT1-Kapital gegenüber dem Stammkapital Vorrang.