Neue ICO-Krypto-Projekte – Warum man diese 15 Coins am besten jetzt kaufen sollte

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um in ein Projekt zu investieren, das kurz vor dem Durchbruch steht, als in der ICO-Phase. Alle Anleger wissen, dass ein so früher Einstieg in ein erfolgreiches Projekt praktisch eine Garantie für hohe Renditen ist, sobald sich das Projekt weiterentwickelt und das Krypto-Publikum in einen FOMO verfällt.

Welches sind die besten Krypto-ICOs für große Gewinne im Jahr 2023?

Den ICO zu finden, der am ehesten für hohe Renditen sorgt, kann jedoch schwieriger sein. Es ist daher wichtig, alle Aspekte eines Projekts zu prüfen, um die Chancen für einen Durchbruch zu beurteilen.

Zum Glück für Anleger gibt es eine Vielzahl verschiedener Krypto-Experten, die den Markt ständig nach Möglichkeiten absuchen. Hier finden Sie einige der Krypto-Projekte, die ihrer Meinung nach im Jahr 2023 und in den darauffolgenden Jahren am ehesten einen massiven Kursanstieg erleben werden:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artyfact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – Auf dem Siegeszug der GameFi-Revolution

Was ist Metacade?

Bei Metacade handelt es sich um ein neues und bahnbrechendes Projekt, das sich als das Herzstück der aufkeimenden GameFi-Bewegung positionieren könnte. Erst kürzlich hat das Team ein unglaublich gelungenes Whitepaper veröffentlicht, in dem die ehrgeizigen Pläne des Metacade-Teams, die Art und Weise, wie Gamer ihr Hobby genießen, zu verändern, im Detail beschrieben werden.

Da die Experten der Kryptoindustrie so viel Lob für das junge Projekt übrig haben, ist es keine Überraschung, dass der Presale rege genutzt wurde. Allein die schiere Anzahl der Investoren, die sich beeilt haben, sich ihre MCADE zu den stark reduzierten Preisen zu sichern, hat dazu geführt, dass in nur 17 Wochen bereits ein Betrag von $12.7m zusammengekommen ist.

Das Flaggschiff des geplanten Metacade-Ökosystems ist die größte Play-to-Earn (P2E) Spielhalle, die je erstellt wurde. Der Umfang des Builds wird sicherstellen, dass Metacade große Teile der bestehenden Spielergemeinschaft ansprechen kann, indem es viele verschiedene Arten von bevorzugten Spielerfahrungen bedient.

Diese Breite zeigt sich auch in der Gestaltung des umfangreichen Belohnungssystems des Projekts, bei dem die Nutzer nicht nur für Spielaktivitäten, sondern auch für andere Aktionen, die das Nutzererlebnis im Ökosystem verbessern – wie das Teilen von Alpha oder das Verfassen von Spielbewertungen – Geld verdienen können.

Als Währung für die Plattform wird der MCADE Utility Token verwendet. Da die Nutzerbasis des Projekts in den kommenden Jahren unweigerlich wachsen wird, wird auch der Kaufdruck auf den MCADE-Token steigen. Mit Staking-Optionen, die weitere Anreize für Investitionen in den Token bieten, scheint sich MCADE zum besten Initial Coin Offering aller Zeiten zu entwickeln.

2. AltSignals – Das beste ICO für hochwertige Handelssignale

Was ist AltSignals?

AltSignals führt gerade einen unglaublichen ICO durch, der seinen 50.000 Nutzern noch beeindruckende Handelssignale liefern wird. Mit dem ASI Presale will das Unternehmen die Grenzen des Möglichen erweitern.

AltSignals hat sich bereits als führendes Unternehmen im Bereich der Handelssignale etabliert. Das AltAlgo™-Produkt hat begeisterte Bewertungen erhalten und eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass die Plattform mehr als 1500 Signale mit einer atemberaubenden Erfolgsquote von 64 % liefern konnte.

Inzwischen hat das Team die Entwicklung von ActualizeAI angekündigt, welches die neuesten Ansätze des maschinellen Lernens wie Reinforcement Learning und Natural Language Processing (NLP) nutzt. Dieses Produkt dürfte die Erwartungen der Nutzer an Anbieter von Handelssignalen revolutionieren.

Der ASI-Token ist der Schlüssel zu einem frühen Zugang zur ActualizeAI-Erfahrung, sobald diese entwickelt ist. Er ermöglicht es den Inhabern auch, dem exklusiven AI Members Club beizutreten und auf bestimmte Funktionen zuzugreifen. Diese Mitglieder können zudem von Insiderinformationen über den nächsten heißen ICO, empfohlenen Utility-Token für Investoren und vielem mehr profitieren.

3. ASTL – Bester Presale für Mining-Fans

Was ist ASTL?

Das ASTL-Projekt ermöglicht es Nutzern, in tokenisiertes Mining zu investieren, da die enormen Kapitalkosten es für Krypto-Enthusiasten oft schwierig machen, selbst mit dem Mining von Kryptowährungen zu beginnen. Tatsächlich werden die meisten neuen Mining-Unternehmen von Risikokapitalgebern finanziert, wobei einige es sogar bis zum Börsengang geschafft haben.

Das beweist, dass die ASTL-Plattform ein Marktbedürfnis aufgreift. Anleger können Mining in ihr Portfolio aufnehmen, ohne selbst teure Ausrüstung kaufen zu müssen. Das Team ermittelt dabei sorgfältig die profitabelste Mining-Infrastruktur und potenzielle Anleger können sich darauf verlassen, dass das Unternehmen fundierte Entscheidungen darüber trifft, wie es seine Infrastruktur bei Preisänderungen am profitabelsten einsetzen kann.

4. Brickken – Beste Anlage für Aktien

Was ist Brickken?

Bei Brickken handelt es sich um ein innovatives Projekt, das es den Nutzern ermöglicht, Wertpapiere in Form von Token zu erstellen. Dadurch können Unternehmen Mittel beschaffen, indem sie Wertpapiere auf der Plattform veröffentlichen und diese direkt an die Nutzer oder auf den Sekundärmärkten verkaufen.

Dieses Projekt ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie die Blockchain-Technologie Innovationen in der Wirtschaft vorantreiben kann. Da die Nutzer das Angebot an Token und andere Einstellungen ihres Token-Angebots selbst festlegen können, könnte die Plattform vielen Nutzern die Möglichkeit geben, von dem Wachstum zu profitieren, das durch das eingenommene Geld entstehen kann.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Börsengang eines Unternehmens sehen werden, das durch ein Token-Angebot von Web3 Geld gesammelt hat. Der ICO von Brickken ist eine hervorragende Möglichkeit, in Web3 als Ganzes zu investieren, und dabei gleichzeitig das Beste aus zwei Welten zu erhalten.

5. Moovy – Der beste ICO für Drive-to-Earn

Was ist Moovy?

Moovy ist ein Gaming ICO, der versucht, eine Bewegung rund um ein neues Drive-to-Earn-Modell für Krypto-Gaming aufzubauen. Spieler, die sich auf das Moovy-Universum einlassen, können ein NFT-basiertes Auto entwerfen und bauen und eine Reihe von Aufgaben bewältigen, um im System des Spiels aufzusteigen, wodurch immer höhere Level auf einen warten.

Wie andere Kryptowährungsprojekte auch, konzentriert sich Moovy auf Autoliebhaber. Sollte Moovy den enormen Markt für Autospiele für sich nutzen können, könnte es im Laufe der Zeit einen starken Kursanstieg erleben, während seine Marktkapitalisierung insgesamt wächst.

Auch wenn Moovy nur auf einigen wenigen Expertenlisten der besten ICOs zu finden ist, könnte es dennoch vernünftige Renditen erzielen, sofern es gelingt, eine gewisse Dynamik aufzubauen. Zumal es ja immer sinnig ist, das eigene Portfolio so weit es geht zu diversifizieren.

6. Dogeliens – Der beste digitale Spaß-Token

Was ist Dogeliens?

Bei Dogeliens handelt es sich um ein neues Meme-Coin-Kryptowährungsprojekt, das einen ICO gestartet hat, um Kapital zu beschaffen und sein auf Spaß fokussiertes Universum aufzubauen.

Dogeliens verwendet den digitalen Token DOGET als primäre Zahlungsform in seinem Ökosystem und hofft, im Laufe der Zeit weitere Funktionen zu entwickeln. Ein Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung von Krypto-Neulingen, weshalb wir uns vorstellen können, dass die Plattform in Zukunft kostenpflichtige Kurse anbietet.

Vorausgesetzt, der Inhalt deckt genügend Informationen ab und ermöglicht es den Nutzern, etwas über Smart Contracts, virtuelle Token, digitale Vermögenswerte, Marktkapitalisierung und andere wichtige Krypto-Themen zu lernen. Dann könnte die Nachfrage den Wert des Tokens mit der Zeit in die Höhe treiben.

7. ALINK AI – Das beste Initial Coin Offering für KI

Was ist ALINK AI?

Mit Hilfe der Blockchain-Technologie macht ALINK AI die Welt der verallgemeinerten KI zugänglich und reiht sich ein in die Flut laufender Projekte, die Token zur Erfüllung von KI-basierten Anwendungsfällen einsetzen. Mit den Token der Anleger wird ein Datenmarktplatz und Training-as-a-Service ermöglicht. Vor dem Hintergrund des massiv gestiegenen Interesses an KI seit der Veröffentlichung von ChatGPT könnte ALINK AI von dieser Bekanntheit profitieren.

Zu den weiteren wichtigen Merkmalen des Ökosystems gehört die Möglichkeit für Nutzer, verschiedene Machine-Learning-Modelle zur Verfügung zu stellen, ein weiterer Bereich, der an Zugkraft gewinnen könnte.

8. Vivi – Das beste ICO-Projekt aus dem Bereich Unterhaltung

Was ist Vivi?

Bei Vivi handelt es sich um ein Unterhaltungsprojekt, von dem sich frühe Investoren erhebliche Renditen erhoffen. Das Unternehmen zielt auf den kolossalen Markt der Werbungsbranche und hat sich damit hohe Ziele gesteckt.

Das Unternehmen und der Fonds haben zwar nur wenige Einzelheiten zur technischen Umsetzung bekannt gegeben, aber es ist klar, dass das Ziel darin besteht, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, mehr an der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu verdienen, die ihre Inhalte erregen. Der Kaufprozess ähnelt dem anderer ICO-Projekte und verwendet für den Token-Verkauf die bewährte Methode der Website-Wallet-Verbindung.

9. Dogodoge -Der beste Meme-Coin Presale seit Shiba Inu

Was ist Dogodoge?

Dogodoge ist ein Meme-Coin-Projekt, welches auf dem Erfolg der Projekte Dogecoin und Shiba Inu aufbaut. Schon jetzt ist klar, dass die DOGODOGE-Token neben Memen auch einen großen Nutzen bieten werden. Die Tokens sollen auf einer DogoSwap-Börse für Liquidität verwendet werden und lassen sich auch zum Kauf von Dogodoge NFTs einsetzen.

Dogodoge tritt zwar in einen überfüllten Markt ein, verfolgt aber ehrgeizige Ziele. Angesichts der Tatsache, dass die Token mehr als nur Spaß und Gemeinschaftssinn bieten sollen, könnte der Preis der DOGODOGE-Token mit zunehmender Bekanntheit im Laufe der Zeit im Wert steigen.

10. RenQ Finance – Der beste kettenübergreifende ICO

Was ist RenQ Finance?

RenQ Finance hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Cross-Chain-Lösung für die fragmentierte Welt von DeFi zu schaffen. Über die RenQ Finance Multi-Chain-Börse können Nutzer Token über viele verschiedene Chains hinweg tauschen.

Die wichtigste Funktion der RENQ-Token sind die Governance-Befugnisse und die Transparenz, die sie ihren Inhabern bieten. RENQ-Token ermöglichen es, über Vorschläge für die Entwicklung des RenQ Finance-Ökosystems abzustimmen, und könnten im Laufe der Entwicklung der Plattform weiteren Zwecken wie zum Beispiel dem Bereitstellen von Liquidität dienen.

Das Projekt ist seinen Web3-Wurzeln treu geblieben. Mit seinem dezentralen Governance-Ansatz dürfte es bei den Krypto-Puristen beliebt sein, die gerne die Grenzen dessen ausloten, was dezentrale Governance unter der Verwendung von Token leisten kann.

11. Ecoterra – Bester ICO für den CO2-Kompensationsmarkt

Was ist Ecoterra?

Bei Ecoterra handelt es sich um eine umweltfreundliche Kryptowährung, die über die Ecoterra-App positive Klimaaktionen anregen soll. Mit der App können Nutzer mit den positiven Schritten, die sie zum Recycling unternehmen, ECOTERRA-Token verdienen. Ferner gibt es einen Markt für Kohlenstoffkompensation, auf dem die Nutzer ihre ECOTERRA-Token einsetzen können.

Die App bietet umweltfreundliche Lösungen und hofft, einen Teil des Bestrebens von Unternehmen aufzugreifen, sich für die Umwelt zu engagieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Ausrichtung auf soziale Verantwortung. Selbst ein kleiner Teil dieser Industrie würde den Preis der ECOTERRA-Token aufgrund des damit verbundenen Kaufdrucks stark in die Höhe treiben.

12. Artyfact – Das beste Initial Coin Offering für AAA-Gaming

Was ist Artyfact?

Bei Artyfact handelt es sich um ein GameFi-Unternehmen, das sich auf eine erkannte Lücke für AAA-Qualitätserlebnisse im Play-to-Earn-Bereich konzentriert.

Die Plattform verwendet für die Steuerung und Belohnung ARTY-Token, weshalb das Artyfact-Team davon ausgeht, dass es eine steigende Nachfrage nach den Token geben wird. Dies könnte bedeuten, dass die Anleger bei steigenden Nutzerzahlen Renditen erwarten können.

Im Anschluss an ein erfolgreiches ICO möchte das Artyfact-Team sein Spielerlebnis mit Anreizen weiterentwickeln, bei denen die Qualität des Spiels im Vordergrund steht. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Bekanntheit des Projekts im Laufe der Zeit weiter zunimmt.

13. JournArt – Das Beste für künstlerische Nischen-NFTs

Was ist JournArt?

Journart ist ein auf NFT ausgerichtetes Projekt, das versucht, eine Nische in der Kryptowelt zu besetzen, indem es eine Reihe von Hundemädchen sogenannte dog-girl art als NFTs prägt und verkauft.

Das Projekt hat eine umfangreiche Roadmap mit Aktivitäten und könnte ein gewisses Wachstum erfahren, falls die Konzeptkunstwerke von der breiteren Gemeinschaft gut aufgenommen werden. Das gilt vor allem, da das Projekt von der Geschwindigkeit, Sicherheit und den niedrigen Transaktionsgebühren der Binance Smart Chain profitiert.

Zwar ist der NFT-Markt nach dem Aufschwung in 2021 in letzter Zeit ins Stocken geraten, aber das Interesse an der Technologie ist nach wie vor groß und es ist schwer vorherzusagen, welche Token sich auf dem Weg zum nächsten Aufschwung an die Spitze setzen werden – Journart könnte jedoch einer davon sein.

14. Rocketize – Bestes Initial Coin Offering für nicht-tierische Memes

Was ist Rocketize?

Bei Rocketize handelt es sich um ein Meme-Coinprojekt, das versucht, sich im überfüllten Markt der Meme-Coins zu positionieren, indem es sich auf den Weltraum und nicht auf die üblichen Tiermotive konzentriert.

Der Schlüssel zum Erfolg von Meme-Coins ist oft ein ansprechender Stil, und es ist klar, dass Rocketize ein sehr sauberes und effektives Design hat. Für den Fall, dass das Team beschließen sollte, das Spektrum der Aktivitäten zu erweitern, dürfte Rocketize aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Binance Smart Chain in der Lage sein, effektiv zu pivotieren. Es wäre sehr einfach, einen weiteren Smart Contract hinzuzufügen, sollte zu einem späteren Zeitpunkt ein anderer Nutzen gewünscht werden.

15. NeurSwap – Bestes ICO für Krypto-Sprachmodelle

Was ist NeurSwap?

Bei NeurSwap handelt es sich um ein Unternehmen, das von einer Gruppe KI-affiner Gründern ins Leben gerufen wurde. Diese wollen die Verbesserungen in der KI-Technologie nutzen, um Krypto-Anwendungsfälle zu realisieren. Das Ziel der Plattform ist es, viele verschiedene Bereiche abzudecken, von einem kryptofähigen Chatbot bis hin zu einem NFT-Generator.

NeurSwap ist eine weitere Plattform, bei der das wachsende Interesse des KI-Sektors den Preis des nativen digitalen Tokens NEUR in die Höhe treiben könnte. Sollte das Unternehmen nachweisen können, dass es aufgrund seiner technischen Veröffentlichungen einen echten Mehrwert für den Markt geschaffen hat, könnte es sich gut entwickeln.

In ein ICO investieren

Worauf sollte man bei einem ICO achten?

Die Investition in einen ICO kann, sofern man es noch nie getan hat, entmutigend sein. Es ist wichtig zu wissen, was man beachten sollte, um das Beste aus seinen Investitionen herauszuholen. Hier sind einige der wichtigsten Bereiche, die man unbedingt berücksichtigen sollte.

Rechtliche Überlegungen

Angesichts der zunehmenden Kontrolle durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) gibt es keinen Zweifel daran, dass mehr und mehr Projekte die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um zu gewährleisten, dass sie mit den von der SEC aufgestellten Richtlinien übereinstimmen.

Es lohnt sich immer, auf der Website der Börsenaufsichtsbehörde nach den neuesten Richtlinien zu suchen, damit Sie sicher sein können, dass Ihr potenzielles Investment die rechtlichen Anforderungen erfüllt.

Tokenomics

Bei der Prüfung des ICO für einen neuen digitalen Vermögenswert ist es auch wichtig, sicherzustellen, dass die Tokenomics günstig sind. Sprich man sollte sich vergewissern, dass der Wert der neuen Token, die man erwirbt, entweder durch einen festen Vorrat an Token oder durch einen Mechanismus wie das Staken vor der Inflation geschützt ist.

Whitepaper überprüfen

Ein Whitepaper zum Projekt enthält die wichtigsten Informationen darüber, wie Kryptounternehmen einen Mehrwert schaffen und wofür das Geld ausgegeben wird, sollte das Unternehmen durch Token-Verkäufe erfolgreich Geld einnehmen.

Bedingungen und Partnerschaften

Die Bedingungen eines ICO zu verstehen, ist ein entscheidender Schritt, da es den Anlegern hilft, die Rolle zu verstehen, die sie mit ihrem Tokenbesitz bei der Entwicklung des Projekts spielen können. Diese kann je nach Projekt stark variieren und sollte daher immer überprüft werden.

Ein weiterer wichtiger Bereich, der Aufschluss über die Dynamik und die Fortschritte geben kann, die kommende ICOs gemacht haben, sind Partnerschaften. Falls andere Kryptowährungsprojekte bereits ausreichend interessiert sind, um eine Partnerschaft einzugehen, stellt dies ein positives Zeichen dar.

Woher weiß man, wann neue Coins eingeführt werden?

Wenn ein neues Initial Coin Offering auf den Markt kommt, wird es höchstwahrscheinlich in den sozialen Medien und bei verschiedenen beliebten ICO-Anbietern vorgestellt. Beachten Sie, dass ein ICO, das in den sozialen Medien auftaucht, mit großer Vorsicht zu genießen ist und dass eindeutige Anzeichen wie das Fehlen einer Website als Warnsignal betrachtet werden sollten.

Vorteile von Initial Coin Offerings

Der Hauptvorteil einer Investition in ein ICO besteht darin, dass es Anlegern den Zugang zu Blockchain-Startups ermöglicht. In der Regel ist es für normale Investoren schwierig, in ein privates Unternehmen zu investieren. Meist ist dies den Risikokapitalgesellschaften vorbehalten. Bei einem ICO können sich potenzielle Anleger jedoch sehr früh einkaufen und die Chance auf hohe Renditen nutzen.

Eine Investition in einen ICO ist auch eine fantastische Möglichkeit, Ihr Geld für den Aufbau eines privaten Unternehmens einzusetzen. Ein Unternehmen, das über ICOs Geld aufnimmt, bietet in der Regel ein hohes Maß an Kommunikation mit seiner Community.

Nachteile von Initial Coin Offerings

Ein ICO ist eine unglaubliche Möglichkeit für Unternehmen, Geld zu beschaffen, und kann dazu führen, dass Anleger im Laufe der Zeit enorme Renditen erzielen. Allerdings besteht ein Nachteil bei der Investition in ICOs darin, dass es manchmal lange dauern kann, bis ein Unternehmen genug wächst, um eine signifikante Rendite zu erzielen. Darum ist es wichtig, vor der Investition sicherzustellen, dass das ICO ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Fazit – Welches ist der beste ICO, in den man jetzt investieren kann?

Es besteht kein Zweifel daran, dass Metacade derzeit der beste ICO ist. Angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung in den kommenden Monaten wahrscheinlich an Fahrt aufnehmen wird, könnten MCADE-Inhaber sobald das Ökosystem wächst und der Bekanntheitsgrad der Token steigt, eine unglaubliche Rendite auf ihre Investition erzielen.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Was sind Kryptowährungen?

Bei Kryptowährungen handelt es sich um digitale Vermögenswerte, die Verschlüsselung nutzen, um Transaktionen zu sichern und zu verifizieren und um die Schaffung neuer Einheiten zu kontrollieren. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen, die von den Regierungen unterstützt werden, sind Kryptowährungen dezentralisiert und arbeiten unabhängig von zentralen Behörden. Mit ihnen können Privatpersonen sicher und anonym Gelder über Grenzen hinweg transferieren, ohne dass Vermittler wie Banken oder Zahlungsabwickler erforderlich sind.

Was bedeutet ICO?

Neue Kryptowährungen werden zum ersten Mal über ein Initial Coin Offering (oder ICO) ausgegeben. Dies stellt eine Möglichkeit dar, Gelder für neue Vorhaben zu beschaffen. Bei einem Initial Coin Offering können Anleger neue Coins oder Token im Tausch gegen andere, bereits etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum erwerben. ICOs sind ein beliebter Weg für Start-ups, um Geld zu beschaffen, allerdings werden sie auch des Öfteren von Betrügereien (wie z.B. Centra Tech) heimgesucht. Daher sollten Anleger vorsichtig sein und sich genau informieren, bevor sie in ein ICO investieren.

Sind ICOs illegal?

ICOs sind definitiv nicht illegal. Zwar hat die Securities and Exchange Commission aufgrund des weitgehend unregulierten Bereichs ein wachsames Auge auf die ICO-Aktivitäten in der Branche, aber die Beschaffung von Geld durch ein in einem ICO verkauftes Token ist völlig legal. Allerdings nur dann, wenn das Unternehmen, das den ICO durchführt, die vorgegebenen Richtlinien befolgt.

Sind ICO-Coins eine gute Investition?

ICO-Coins können großartige Investitionen sein, weil ein so früher Einstieg es dem Anleger ermöglicht, in vollem Umfang von dem Wachstum neuer Kryptowährungen zu profitieren. Initial Coin Offerings (ICOs) können verschiedene Anlagequalitäten aufweisen, so dass man wie bei jeder anderen Art von Anlage immer mit der nötigen Sorgfalt vorgehen sollte.

Wo kann man ICO-Kryptowährungen kaufen?

Initial Coin Offerings werden in der Regel über die Website des Krypto-Projekts, das den ICO durchführt, angeboten. Die Anleger verbinden also in der Regel ihre Krypto-Wallets und verwenden ihr Geld, um den entsprechenden Betrag im Austausch für die Token zu überweisen. Das Vertrauen in die Website ist ein weiterer Grund für die Recherche über die Token, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Betrug handelt.

Was ist der nächste große ICO im Jahr 2023?

Der größte ICO des Jahres 2023 ist derzeit Metacade. Grund dafür ist das große Interesse an dem Krypto-Projekt seitens der Investoren, die MCADE erwerben möchten, während der Preis noch so niedrig ist.

Was ist der Hauptunterschied zwischen einem ICO und einem IPO?

Ein ICO bezieht sich auf den Token-Verkauf einer neuen Kryptowährung, der in der Regel durchgeführt wird, um Geldmittel zu beschaffen und den Anlegern im Gegenzug einen Anteil an der Aktion zu geben. Diese Token sind nicht Eigentum des Unternehmens, sondern ermöglichen es den Anlegern, sich in das Ökosystem einzukaufen, je nachdem, wie der Token verwendet wird.

Ein IPO findet in der Regel viel später im Lebenszyklus eines Unternehmens statt und bedeutet, dass die Aktien an einer öffentlichen Börse ausgegeben werden, anstatt im Besitz von Privatpersonen zu sein. Anleger können dann theoretisch jeden Tag Aktien des Unternehmens kaufen.

Was passiert mit den Geldern eines ICO?

Ein Unternehmen, das einen ICO nutzt, um Gelder zu beschaffen, legt die Verwendung der Gelder in der Regel in der ICO-Dokumentation beispielsweise in einem Whitepaper fest. In den meisten Fällen werden die Gelder für die Entwicklung des Kernprodukts verwendet,

