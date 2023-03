S&P 500 sinkt, aber für Euro- und GBP-Anleger ist es nicht ganz so schlimm

Da wir uns dem Ende des 1. Quartals 2023 nähern, lohnt es sich, eine Pause einzulegen und einen Blick auf die bisherige Entwicklung des Aktienmarktes in diesem Jahr zu werfen.

Offensichtlich war 2022 für die Anleger ein Jahr der Hölle, denn die Preise fielen so stark wie in keinem anderen Jahr seit dem berüchtigten Jahr 2008. Wir erlebten die schnellste Straffung der Geldpolitik seit Menschengedenken, und damit ging es mit dem Markt abwärts … schnell.

Der S&P 500 verlor 19,4 %, sein schlechtestes Jahr seit 2022.

Dollar gewinnt 2022 an Fahrt

Dennoch fehlt hier ein wichtiger Punkt. Und das ist der Dollar. Denn nicht alle Anleger in den S&P 500 sind US-Bürger. Für ausländische Anleger können die Renditen in der Landeswährung wichtiger sein, was manchmal übersehen wird.

In diesem Jahr hat der Dollar in den ersten drei Quartalen des Jahres einen regelrechten Absturz hingelegt und seinen Aufwärtstrend beschleunigt, als die Unsicherheit die Wirtschaft erschütterte und die Anleger in die sicherste Anlage auf dem Markt flüchteten, nämlich den Dollar.

Sein Status als Weltreservewährung bedeutet, dass er in Krisenzeiten tendenziell stärker wird – zumindest gegenüber anderen Währungen.

Wie erging es den ausländischen Investoren im Jahr 2022?

Wie ich in diesem Artikel im Dezember letzten Jahres schrieb, bedeutet dies, dass die Renditen für ausländische Anleger eigentlich gar nicht so schlecht waren. Da sich die Inflation in den letzten Monaten des vergangenen Jahres abschwächte, gab der Dollar jedoch einige Gewinne gegenüber anderen Währungen wieder ab.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Renditen des S&P 500 sowohl in Dollar als auch in ausländischen Währungen. Wie man sieht, hat die allgemeine Aufwertung des Dollars auf Jahresbasis dazu beigetragen, ausländische Anleger etwas zu schützen.

Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, ist unten, die endgültigen Renditen für den Index über eine Auswahl von Hauptwährungen hinweg.

Was ist 2023 passiert?

Im Jahr 2023 hat sich der Dollar etwas erholt, während der S&P 500 um relativ bescheidene 3,3 % gestiegen ist.

Das aktuelle Layout im Vergleich zum 1. Januar 2022 sieht wie folgt aus:

Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass es für alle Anleger ein hartes Jahr war, aber die Währungseffekte haben den Schlag zumindest für ausländische Investoren abgemildert.

Zum Ende des ersten Quartals war 2023 ein turbulentes Jahr, in dem das Bankenchaos der letzten Wochen Anlass zur Sorge gab. Die Preise waren jedoch … in Ordnung. Langfristige Anleger werden hoffen, dass diese Episode nicht viel mehr als eine Fußnote sein wird und dass der S&P 500 nach einem niederschmetternden Jahr 2022 ein positives Jahr verzeichnen kann – für ausländische Anleger und Amerikaner.