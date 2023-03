Krypto-Experten diskutieren: Regulatorische Bedenken, Rechtsfall Ripple, Stablecoin-Gesetzgebung

Das Aktienforschungsunternehmen HC Wainwright & Co veranstaltete ein Key Opinion Leaders (KOL) Event, um die anhaltende regulatorische Unsicherheit zu erörtern, die den Nachrichtenzyklus der Kryptowährungen in den letzten Wochen dominierte. Zu den Teilnehmern gehörten Alex Levine, Chief Regulatory Officer von Dapper Labs, und Ray Strecker, Co-Lead of Digital Assets bei der Promontory Financial Group.

Die beiden Experten stellten fest, dass die mangelnde regulatorische Klarheit in den USA das größte Risiko für Investoren darstellt. Infolgedessen fällt es Krypto-Unternehmen schwieriger, in den USA neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Nachfolgend sind einige der Höhepunkte des Events aufgeführt, wie der H.C. Wainwright-Analyst Mike Colonnese in einer Mitteilung an seine Kunden schreibt.

Der ideale regulatorische Rahmen

In einer idealen Welt sollten digitale Assets im Laufe der Zeit neu kategorisiert werden. Wenn beispielsweise ein neues Projekt in die Fundraising-Phase eintritt, könnte es als Wertpapier betrachtet werden und in den Zuständigkeitsbereich der US-Börsenaufsichtsbehörde fallen.

Wenn der Token dann zur Zahlung von Gebühren für eine Dienstleistung verwendet wird, kann er als Ware betrachtet werden und den CFTC-Regeln unterliegen. Die richtige Regulierung in den USA wird “Wachstum und Innovation in diesem Sektor fördern”, schrieb Colonnese.

Choke Point 2.0?

Werden wir Zeugen der Operation Choke Point 2.0? Nach Ansicht der Experten war die Signature Bank „nicht kurz vor dem Scheitern“, wurde aber trotzdem von den Aufsichtsbehörden geschlossen. In Verbindung mit dem Verlust des Exchange Network von Silvergate und des Signet von Signature standen Echtzeit-Zahlungsnetzwerke, die rund um die Uhr Abwicklungen unterstützen, vor Herausforderungen.

Die Experten stellen jedoch fest, dass Risikokapitalfirmen mit Engagement in Kryptoprojekten „ihren Einfluss genutzt haben“, um Banken zur Zusammenarbeit mit ihren Portfoliounternehmen zu drängen. Andere regionale und größere Banken sind eingesprungen, um mehreren krypto-nativen Unternehmen Bankdienstleistungen anzubieten.

Ripple-Rechtsfall

Inzwischen betrachten die SEC und ihr Vorsitzender Gary Gensler fast jeden Krypto-Asset außer Bitcoin als Sicherheit, fügte der Analyst hinzu:

Die Experten argumentierten, dass es nicht vernünftig ist, zu glauben, dass alles im Bereich der digitalen Vermögenswerte ein Wertpapier ist und auch nicht als solches behandelt werden sollte. Der Ausgang des laufenden Ripple-Verfahrens und die Frage, ob XRP als Wertpapier eingestuft wird, könnte erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie ähnliche Token in Zukunft betrachtet und klassifiziert werden.

Die Stablecoin-Gesetzgebung wird verabschiedet

Unter den zahlreichen Gesetzesentwürfen, die den US-Kongress durchlaufen, ist die Stablecoin-Gesetzgebung nach Ansicht des Analysten “diejenige, die am wahrscheinlichsten verabschiedet wird”. Vor allem der Depeg der USDC übt großen Druck auf die Gesetzgeber aus, etwas zu unternehmen.

Die Experten stellen fest, dass eine 100%ige Absicherung von Stablecoins Teil der Regeln sein könnte, während es keine Unterstützung für algorithmische Stablecoins gibt. Der Analyst schreibt: