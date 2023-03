Die Top 12 der besten Kryptowährungen für solide Staking Gewinne im Jahr 2023

Das Staken von Kryptowährungen kann eine äußerst profitable langfristige Anlagestrategie sein. Es gibt viele verschiedene Optionen, mit denen Nutzer ihre Rendite maximieren und ein passives Einkommen erzielen können, beispielsweise in allen Proof-of-Stake-Blockchains und einer Vielzahl von dezentralen Apps (dApps).

Hier sind einige der besten Staking-Kryptos im Jahr 2023, um passive Gewinne zu erzielen:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Was ist Metacade?

Metacade ist eine umfassende GameFi-Plattform, die ihren Nutzern eine große Auswahl an Spielen im Arcade-Stil bietet. Sämtliche Spiele auf der Plattform verfügen über integrierte finanzielle Belohnungen. Denn Metacade ist ein nicht enden wollendes Play-to-Earn-Erlebnis, das Spielspaß mit finanziellen Belohnungen kombiniert.

Die Metaverse-Spielhalle bietet viele verschiedene Methoden, um ein Einkommen in Kryptowährung zu erzielen. Die Work2Earn Funktion verbindet Benutzer mit Jobangeboten im Kryptobereich, Compete2Earn belohnt Spieler mit Krypto für die Teilnahme an eGaming-Turnieren in der Metaverse-Arkade und Create2Earn belohnt Benutzer für ihre Beiträge zur Community.

Diese Games in der Metaverse-Arkade können sowohl als Freizeit- als auch als Wettbewerbsspiele gespielt werden, so dass es endlose Möglichkeiten gibt, mit dem Staken von MCADE-Token Belohnungen zu verdienen. Das Staken von MCADE kann direkt auf der Website erfolgen, was eine automatische Rendite generiert und dazu beiträgt, das Belohnungspotenzial zu maximieren.

Gründe, MCADE zu staken

MCADE ist eine vielversprechende neue GameFi-Plattform, die vor kurzem einen erfolgreichen Presale-Event gestartet hat. Der Presale befindet sich mittlerweile in der Endphase und bietet frühen Interessenten nur noch kurze Zeit die Möglichkeit, sich an einem vielversprechenden Krypto-Projekt in der Anfangsphase der Entwicklung zu beteiligen.

Das Staken von Kryptowährungen bringt neben einer Investitionsrendite auch eine passive Rendite ein, was das Staken von MCADE zu einer der lukrativsten Gelegenheiten im Web3 machen könnte, da das Potenzial für Renditen auf dem aktuellen Kursniveau enorm ist.

Der Preis von MCADE liegt in der letzten Phase des Presale bei $0,02. Bevor der MCADE an den Börsen für digitale Vermögenswerte veröffentlicht wird, sind nur noch einige wenige Token verfügbar, so dass der Presale die perfekte Gelegenheit ist, um mit der Aussicht auf eine hohe Rendite zu kaufen.

2. AltSignale (ASI)

Was ist AltSignals?

Bei AltSignals handelt es sich um eine äußerst erfolgreiche Online-Handelsplattform, die seit ihrem Start im Jahr 2017 bereits 50.000 Nutzer verzeichnet. Der hauseigene Alt Algo™-Indikator hat seit seiner Einführung durchgängig Handelssignale mit einer Genauigkeit von über 70 % geliefert, und AltSignals so Tradern aller Erfahrungsstufen geholfen, sich auf den Kryptomärkten zurechtzufinden.

Die Plattform erweitert nun für eine noch höhere Genauigkeit ihr Handels-Toolkit mit künstlicher Intelligenz. Die neue Suite von Tools, ActualizeAI genannt, wird Krypto-Investoren einen einzigartigen Vorteil beim Handel auf dem Markt verschaffen. Sie soll in der Lage sein, durch die Analyse großer Mengen von Marktdaten künftige Kursbewegungen vorherzusagen.

Inhaber des ASI-Tokens erhalten Zugang zu ActualizeAI und können dem AI Members Club beitreten, der den Zugang zu exklusiven Trading-Turnieren und frühen Investitionsmöglichkeiten bietet. ASI kann, um eine passive Rendite zu erwirtschaften, auch direkt auf der Plattform gestaked werden, was dazu beiträgt, eine mögliche Investitionsrendite im Laufe der Zeit zu maximieren.

Gründe für das Staken von ASI

ASI ist ein aufregender neuer Krypto-Token, der die Art und Weise, wie die Menschen auf den Kryptomärkten handeln, revolutionieren könnte. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Blockchain birgt ein hohes Zukunftspotenzial, was bedeutet, dass AltSignals für den zukünftigen Erfolg gut aufgestellt ist.

Der ASI-Token hat eine deflationäre Tokenökonomie und einen großen Nutzwert auf der eigenen Plattform. Das Staken des Tokens trägt dazu bei, ein passives Einkommen zu generieren und gewährt zudem Zugang zu einem KI-gesteuerten Handelsinstrument, das im Laufe der Zeit eine erhebliche Nachfrage erzeugen könnte.

3. Ethereum (ETH)

Was ist Ethereum?

Ethereum (ETH) ist eine dezentrale, quelloffene Blockchain, die zur Erstellung von dezentralen Anwendungen (dApps) entwickelt wurde. Bei Ethereum handelt es sich um die erste vollständige Turing-Blockchain, bei der Entwickler benutzerdefinierte Smart Contracts programmieren können, um Transaktionen automatisch auszuführen.

Für die Erstellung und Bereitstellung von Smart Contracts verwendet Ethereum die Ethereum Virtual Machine (EVM), welche die Programmiersprache Solidity verwendet. Damit können Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen und digitale Vermögenswerte erstellen, darunter sowohl fungible als auch nicht-fungible Token (NFTs).

Im Grunde ist Ethereum ein Netzwerk von verteilten Computern. Das Netzwerk ist kürzlich zu einem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus übergegangen, bei dem jeder durch Staken von 32 ETH ein Validierungsknoten werden kann. So wird die Infrastruktur des Netzwerks unterstützt, da sie zur Verarbeitung von Transaktionen auf unabhängige Anbieter von Rechenleistung zurückgreift.

Nutzer mit weniger als 32 ETH können ihre Token an eine Auswahl von Validator-Knoten delegieren. Dadurch erhalten alle Staker passive Belohnungen vom Netzwerk. Die besten Staking-Belohnungen werden während des Validierungsprozesses generiert, bei dem derjenige, der den nächsten Transaktionsblock vornimmt, Gasgebühren erhält.

Gründe für das Staken von ETH

Ethereum ist dank der jüngsten Umstellung auf Proof-of-Stake eine der besten Kryptowährungen zum Staken im Jahr 2023, denn sie hat das Netzwerk um einiges effizienter gemacht. Etherum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung, ist jetzt zukunftssicher und kann auch in Zukunft große Mengen an Datenverkehr bewältigen, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Sicherheit einzugehen.

Die durch Staking von Kryptowährungen erzielten Gewinne liegen zwischen 7 und 14 Prozent. Der Staking-Prozess ist einfach – jeder kann Coins oder ETH-Token staken, indem er eine Krypto-Wallet mit beliebten Pools wie zum Beispiel Lido verbindet. Alle Delegatoren erhalten Staking-Belohnungen proportional zu ihrem Anteil an den Staking-Pools, wobei für das Staken kein Mindestbetrag erforderlich ist.

4. Cardano (ADA)

Was ist Cardano?

Bei Cardano handelt es sich um eine Proof-of-Stake-Blockchain, die zur Sicherung des Netzwerks auf ihren nativen Token, ADA, angewiesen ist. Das Projekt ist ein Open-Source-Projekt, dem sich jeder anschließen kann. Allerdings gibt es erhebliche Einstiegshürden, um ein vollwertiger Validierer zu werden. Eine günstigere Alternative ist es, eine beliebige Menge an ADA zu delegieren, so kann man ein Delegator-Knoten werden und ADA-Belohnungen verdienen.

Mit Cardano soll eine schnelle und kostengünstige Alternative zu anderen Blockchains geschaffen werden. Es ist eines der ersten Netzwerke, das Proof-of-Stake-Konsensmechanismen populär gemacht hat, da die meisten früheren Blockchains Variationen des Proof-of-Work-Protokolls (PoW) von Bitcoin verwendet haben. Zu den Beispielen gehören etwa Dogecoin, Litecoin und Ethereum vor ‘The Merge‘, die im Vergleich zu Proof-of-Stake-Alternativen einen geringeren Durchsatz haben.

Der Proof-of-Stake-Konsensmechanismus ermöglicht eine bessere Skalierbarkeit und schnellere Blockbestätigungen. Da das PoS-Protokoll nicht auf teure Hardware oder erhebliche Energiekosten während des Krypto-Mining-Prozesses angewiesen ist, ist es billiger zu betreiben, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Die Sicherheit des Protokolls wird durch einen eingebauten finanziellen Abschreckungsmechanismus gewährleistet, bei dem böswillige oder fehlerhafte Knoten ihre gestaketen Token verlieren.

Das Staking von Kryptowährungen mit Cardano ist einfach und ermöglicht es jedem, ein passives Einkommen zu erzielen. Jeder Token-Inhaber ist berechtigt, Coins zu staken, was durch die Übertragung von ADA erfolgen kann. Die jährliche prozentuale Rendite für das Staken von ADA liegt bei ca. 4,5 %, was es zu einem der besten Staking-Krypto-Projekte im Web3 macht.

Gründe, ADA zu staken

Das Unternehmen verfolgt die ehrgeizige Absicht, eine führende Rolle in der Smart-Contract-Industrie einzunehmen. Mit Hydra wird ein Layer-2-Skalierungs-Upgrade eingeführt, das den Durchsatz der Blockchain auf 1 Million Transaktionen pro Sekunde (TPS) erhöhen wird. Der tatsächliche Durchsatz wird zwar geringer sein, aber die erhöhte Kapazität der Blockchain wird sie zu einem der leistungsstärksten Netzwerke im Web3 machen.

Cardano ist eine der ursprünglich besten Krypto-Staking-Coins und seine Fähigkeit, dApps zu unterstützen, macht ihn zu einer attraktiven Option für Programmierer und Nutzer gleichermaßen. Alle gestaketen Vermögenswerte werden dank des Cardano-Proof-of-Stake-Protokolls verzinst, wodurch Cardano eine großartige Option für ein passives Einkommen darstellt.

5. Solana (SOL)

Was ist Solana?

Solana (SOL) ist auf Skalierbarkeit ausgelegte Hochleistungs-Blockchain-Plattform. Sie verwendet ein einzigartiges Konsensprotokoll, das Proof-of-Stake mit Proof-of-History kombiniert. Dadurch kann die Blockchain eine große Anzahl von Transaktionen mit einer Blockfinalität von weniger als einer Sekunde verarbeiten.

Die dApps auf Solana werden mit Rust erstellt, was im Vergleich zu Solidity komplexere Anwendungen ermöglicht. Somit ist das Netzwerk eine hochsichere Infrastruktur, die benutzerdefinierte Anwendungen in ähnlichem Umfang wie zentralisierte Netzwerke unterstützen kann. Die Nutzung von dApps ist schnell und kostengünstig, da das Hauptziel von Solana darin besteht, die Verbreitung von DeFi-Anwendungen und digitalen Vermögenswerten im globalen Maßstab zu ermöglichen.

Die Technologie von Solana kann im Mainnet nachweislich bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln und ist damit eine der schnellsten Blockchains auf dem Markt. Inhaber von Coins können über Solana-kompatible Wallets wie Phantom problemlos mit dem Staken von Coins und der Validierung von Transaktionen beginnen. Diese Krypto-Wallet zählt zu den beliebtesten, aber es gibt mit Sollet und Solflare auch andere Wallets, die das Staken von SOL unterstützen.

Gründe für das Staken von SOL

Solana unterstützt dank seiner Smart Contract-Funktionalität die Erstellung anderer digitaler Vermögenswerte. Dadurch ist eine ständig wachsende Zahl von Token, dApps und Nutzern der Blockchain entstanden, die alle von sofortigen Transaktionen profitieren. Alle Transaktionsgebühren im Krypto-Netzwerk werden in SOL gezahlt, die dann zur Generierung eines passiven Einkommens für Validierer und Delegierer verwendet werden.

Solana ist im Moment eine der besten Staking-Plattformen und es ist davon auszugehen, dass das Netzwerk in den nächsten Jahren deutlich wachsen wird. Das sollte mit zunehmendem Verkehr auf der Plattform zu mehr Belohnungen für Staker führen, die Transaktionen validieren. Solana ist somit zweifellos eine der besten Kryptowährungen zum Staken im Jahr 2023.

6. Algorand (ALGO)

Was ist Algorand?

Bei Algorand handelt es sich um ein dezentralisiertes öffentliches Verzeichnis, das auf der Blockchain-Technologie basiert. Es wurde entwickelt, um das Eigentum an digitalen Vermögenswerten für die breite Masse zugänglich zu machen, indem es das Blockchain-Trilemma löst. Dieses besagt, dass ein dezentrales Computernetzwerk in der Regel entweder Sicherheit, Skalierbarkeit oder Dezentralisierung opfern muss, um zu funktionieren.

Das Pure Proof-of-Stake (PPoS) Protokoll von Algorand ermöglicht es der Blockchain, alle drei Anforderungen des Blockchain-Trilemmas zu erfüllen, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. Das Netzwerk ist hochgradig skalierbar, unterstützt Staking und rühmt sich mit einem Validierungsprozess mit einem Emissionswert von unter null.

Die Transaktionsgebühren im Netzwerk werden mit der Algorand-eigenen Kryptowährung ALGO beglichen. ALGO-Inhaber können ihr Krypto-Vermögen nutzen, um an den Entscheidungen des Netzwerks teilzunehmen, da Algorand von einer Dezentralen Autonomen Organisation (DAO) verwaltet wird.

Gründe für das Staken von ALGO

Jeder kann Staking-Belohnungen verdienen, indem er mindestens 1 ALGO an Block-Validierer delegiert. Die Einstiegshürden bei Algorand sind niedrig, denn 1 ALGO ist derzeit für nur $0,21 zu haben. Als zustimmungsfreie Blockchain können Nutzer schnell, einfach und kostengünstig zu Staking-Pools beitragen.

Das Beitragen zu Staking-Pools ist nicht der einzige Vorteil. ALGO ist eine der besten Krypto-Staking-Coins, die derzeit erhältlich sind, da sie ein enormes Aufwärtspotenzial besitzt. Algorand ist eines der fortschrittlichsten Blockchain-Protokolle, denn es ist sicher, skalierbar, dezentralisiert, energieeffizient und unterstützt auch die Entwicklung dezentraler Anwendungen.

7. Polkadot (DOT)

Was ist Polkadot?

Polkadot, kurz DOT, ist eine Multi-Chain-Plattform, die Interoperabilität und Skalierbarkeit zwischen anderen Blockchains ermöglichen soll. Die Plattform verbindet isolierte Blockchain-Netzwerke miteinander, so dass Transaktionen frei und nahtlos zwischen ihnen übertragen werden können und so ein größeres “Internet der Blockchains” entsteht.

Als Layer-0-Blockchain-Protokoll fungiert Polkadot als kettenübergreifende Lösung, die problemlos in EVM-kompatible Layer-1-Blockchains wie Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain und andere integriert werden kann. Das Protkoll basiert auf Staking und ermöglicht es DOT-Inhabern, durch die Sicherung des Netzwerks ein passives Einkommen zu erzielen.

Jeder kann über Polkadot Krypto-Staking-Belohnungen verdienen, indem er mindestens 1 DOT in Nominierungspools einbringt. Als Alternative benötigen die Nutzer mindestens 292,96 DOT, um ein vollwertiger Knotenpunkt (Nominator Node) zu werden. Das Staken von Token mit Polkadot ist ein einfacher Prozess, der dazu beitragen kann, die Gewinne der Nutzer mit der Zeit zu maximieren.

Gründe für das Staken von DOT

Polkadot gehört gemessen an der Marktkapitalisierung zu den Top 20 der Kryptowährungen und ist einer der besten Staking-Kryptowährungen. Das Staken von Kryptowährungen mit Polkadot trägt nicht nur dazu bei, das Netzwerk zu sichern und Transaktionen zu verifizieren, sondern bietet auch eine der höchsten Belohnungen auf dem Markt.

Das Staken von DOT kann sich als eine bedeutende Investitionsmöglichkeit erweisen, da Nominatoren und Nominator-Pools jedes Jahr 14 Prozent Rendite auf ihre Anfangsinvestition erzielen können. Das Verdienen von Renditen mit Polkadot ist also ein simpler Prozess, und Investoren können, indem sie Token über einen bestimmten Zeitraum in einem Depot verwahren, ihre langfristigen Renditen maximieren.

8. Quint (QUINT)

Was ist Quint?

Die dezentrale Anwendung Quint soll die Lücke zwischen der Blockchain und der realen Welt schließen. Die Gründer sind Unternehmer, die eine zentrale Plattform geschaffen haben, auf der Nutzer QUINT-Token staken können, um passive Belohnungen zu verdienen, darunter NFTs, aber auch reale Dinge.

Die Nutzer können an Luxury Raffle Pools teilnehmen, um eine Vielzahl von Preisen zu gewinnen, darunter Bored Ape Yacht Club NFTs und Diamantuhren. Mit dem Projekt wird das Konzept des passiven Geldverdienens auf die nächste Stufe gehoben und ermöglicht allen QUINT-Stakern durch das Sichern der Plattform mit gestaketen Coins noch nie dagewesene Belohnungen.

Der APY auf Quint kann man auch automatisch zusammensetzen, was den Nutzern hilft, ihre Token-Renditen zu maximieren. Dieser Prozess funktioniert, indem Token-Belohnungen entnommen und erneut auf der Plattform gestaked werden, was im Laufe der Zeit zu einer höheren prozentualen Rendite führt.

Gründe, QUINT zu staken

QUINT ist eine beliebte Plattform zum Staken von Kryptowährungen, die ihren Nutzern eine einzigartige Reihe von Belohnungen bietet. Das Projekt wurde 2022 ins Leben gerufen und ist nach wie vor eine vielversprechende Option für alle, die die besten Kryptowährungen zum Staken für DeFi-Token-Belohnungen suchen.

9. Avalanche (AVAX)

Was ist Avalanche (AVAX)

Bei Avalanche handelt es sich um ein fortschrittliches Blockchain-Netzwerk, das Finanztransaktionen mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten kann. Avalanches neuartiges Protokoll ist eine der sichersten kryptografischen Lösungen im Web3 und bietet gleichzeitig dApp-Kompatibilität und günstige Netzwerkgebühren.

Dies bedeutet, dass jede im Ethereum-Ökosystem erstellte dApp mit minimalen Änderungen am Quellcode auf Avalanche eingesetzt werden kann. Avalanche ist eine innovative Technologie und eine der am meisten genutzten Blockchains der Welt.

Für die Validierung von Transaktionen können Nutzer Kryptowährungen auf Avalanche staken. Auf diese Weise können Nutzer die Rendite ihres Krypto-Portfolios maximieren, denn der native Token des Netzwerks, AVAX, bietet beträchtliche Renditen für das Staken von Kryptowährungen.

Um ein eigener Validierungsknoten bei Avalanche zu werden, müssen Nutzer 2000 AVAX-Token staken, was ungefähr 33.000 Dollar in Fiat-Währung oder USD-Coins wie Tether entspricht. Für Nutzer, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügen, unterstützt Avalanche das delegierte Staking von Kryptowährungen ab 25 AVAX.

Avalanche beherbergt dank seiner Fähigkeit, Smart Contracts zu unterstützen, auch eine ganze Reihe von DeFi-Anwendungen. Auf Plattformen wie Trader Joe und Yield Yak können andere digitale Vermögenswerte aus dem Avalanche-Ökosystem gestaked werden, so dass die Nutzer passiv Rendite erwirtschaften und ihre Rendite maximieren können.

Gründe für das Staken von AVAX

Avalanche zählt zu den führenden Blockchain-Protokollen, die langfristig beträchtliche Anlagerenditen generieren können. Die Kombination von Investitionsrenditen in Fiat-Werten mit einer passiven Rendite in AVAX ermöglicht es Nutzern, mit der gleichen Menge an Kryptobeständen ein entsprechendes Einkommen zu erzielen.

Avalanche ist sicherlich eine der umfassendsten Plattformen für das Staken von Kryptowährungen, da sie es den Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen auf verschiedenste Weise zu staken. AVAX kann an den meisten Krypto-Börsen erworben werden, und Nutzer können den Token über dezentrale Krypto-Börsen wie Pangolin für eine Vielzahl anderer Staking-Assets eintauschen.

10. Tezos (XTZ)

Was ist Tezos?

Tezos (XTZ) ist ein dezentrales Blockchain-Netzwerk, das zur Unterstützung von Smart Contracts und dApps entwickelt wurde. Es zeichnet sich gegenüber anderen Blockchains durch seine Eigenschaft der “Selbstanpassung” aus, die es ihm ermöglicht, sich an Änderungen im Protokoll anzupassen, ohne sich wie die meisten anderen Blockchains aufspalten zu müssen, wie es beispielsweise bei den bekannten Beispielen Bitcoin Cash, Ethereum Classic und Ethereum PoW der Fall war.

Das Staken von Coins auf Tezos hilft bei der Verifizierung von Transaktionen durch das Proof-of-Stake-Protokoll. XTZ, der native Token, wird für eine Vielzahl von Aktivitäten auf der Blockchain verwendet und dient auch zur Bezahlung aller Transaktionskosten für das Staken von Kryptowährungen.

XTZ-Token können auch zur Abstimmung über Tezos-Protokoll-Upgrades und zur Zahlung von Gebühren für dApp-Integrationen verwendet werden. Das Blockchain-Protokoll von Tezos ist im Kryptobereich sehr bekannt, weil es viele der gleichen Funktionen wie alternative Netzwerke bietet und gleichzeitig schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht.

Das Staken von Coins auf Tezos wird auch als “Baking” bezeichnet. Benutzer können selbst backen oder delegieren. Für das Self-Baking werden 8000 XTZ-Token zum aktuellen Preis von $1,10 benötigt, was es um einiges günstiger macht als vergleichbare Netzwerke wie Ethereum und Avalanche. Nutzer können auch einen beliebigen Betrag an XTZ an sogenannte “Baker” delegieren, was es zu einer leicht zugänglichen Methode macht, passives Einkommen zu erzielen.

Gründe, XTZ zu staken

XTZ ist eine der Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich an Wert gewinnen. Der einfach zu bedienende Delegationsprozess minimiert die Einstiegshürden und maximiert die Dezentralisierung des Netzwerks, was XTZ zu einer der besten Kryptowährungen zum Staken im Jahr 2023 macht.

11. Polygon (MATIC)

Was ist Polygon?

Bei Polygon (MATIC) handelt es sich um ein Layer-2-Netzwerk, das den Aufbau skalierbarer dezentraler Anwendungen (dApps) für das Ethereum-Ökosystem erleichtert. Es stellt eine Infrastruktur für den Aufbau von Hochleistungsanwendungen zur Verfügung, die ein beeindruckendes Maß an Skalierbarkeit aufweisen und gleichzeitig von demselben Sicherheitsniveau profitieren wie der Layer-1 von Ethereum.

Polygon ist derzeit die größte Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum und hat mehrere neuere Layer-2s wie Arbitrum und Optimism inspiriert. Das Staken von Coins auf Polygon ist extrem einfach. Nutzer müssen lediglich die primäre Polygon-Website besuchen und können automatisch passive Belohnungen verdienen, indem sie ihre Krypto-Wallet verknüpfen.

Nutzer können bereits mit 1 MATIC, die derzeit etwa 1,20 $ kostet, zu Validator-Pools beisteuern. Das Staken von Coins bietet automatischen Zugang zu MATIC-Token-Belohnungen. Diese werden ausgezahlt, wenn neue Transaktionsblöcke bestätigt werden. Da das Staken von Kryptowährungen günstig ist, gewährleistet MATIC eine vollständige Dezentralisierung und minimale Einstiegshürden für Token-Inhaber.

Gründe, MATIC zu staken

Polygon ist eine führende Blockchain-Lösung, die Ethereum – dem größten Ökosystem von dApps im Web3 – zu größerer Skalierbarkeit verhelfen kann. Der Polygon SDK ermöglicht es Entwicklern, bestehende EVM-kompatible dApps schnell und effizient zu portieren, was es zu einer äußerst nützlichen Technologie macht.

Das Staken von MATIC ist günstig, einfach und kann eine jährliche Rendite von über 10 Prozent erzielen. Dies macht den Token zu einer der besten Staking-Coins im Web3. Nutzer können schon mit nur einem gestaketen MATIC-Coin anfangen, Geld zu verdienen.

12. Cosmos (ATOM)

Was ist Cosmos?

Cosmos (ATOM) wurde entwickelt, um die Kluft zwischen verschiedenen Blockchains zu überbrücken und es für Entwickler einfacher und effizienter zu machen, Projekte im Netzwerk zu entwickeln. Mit einer Kompatibilität von über 100 unabhängigen Blockchains ist Cosmos eine der wertvollsten technischen Lösungen für Blockchain-Interoperabilität.

Darüber hinaus bietet Cosmos Tools, die Entwicklern bei der Erstellung von Multichain-Anwendungen helfen. Token können über die verschiedenen von Cosmos unterstützten Chains verschickt werden, solange das Netzwerk mit der verwendeten dApp verbunden ist.

Mit ATOM wird ein Anreiz geschaffen, die Leistung und Zuverlässigkeit des Cosmos-Netzwerks aufrechtzuerhalten, da die Nutzer passive Belohnungen erhalten können, indem sie ihre Token in die Kette staken. Das Staken von ATOM kann sowohl über Hot Wallets wie Metamask als auch über Cold Wallets wie Ledger erfolgen, und eine jährliche Rendite von bis zu 10 Prozent (APY) erzielen.

Gründe, ATOM zu staken

ATOM ist dank seines hohen APY eine der besten Staking-Coins im Web3. Die Blockchain bietet eine integrale Lösung für die Interoperabilität der Blockchain, die als ein Haupthindernis für die weltweite Akzeptanz gilt. Da Cosmos in der Lage ist, Token über verschiedene Netzwerke hinweg zu versenden, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen, könnte sich der ATOM-Token als äußerst lukratives Investment erweisen.

Durch das Staken von ATOM können die Nutzer ihre langfristige Rendite maximieren. Dadurch wird ATOM zu einer der besten Kryptowährungen mit Staking-Belohnungen, denn eine passive Rendite von 10 Prozent kann dazu beitragen, den Gewinn zu vervielfachen, falls der Fiat-Wert des Tokens im Laufe der Zeit steigen sollte.

Was sind die Vorteile beim Staken von Kryptowährungen?

Einer der Hauptvorteile des Stakings von Kryptowährungen sind die automatischen finanziellen Gewinne. Diese Gewinne aus dem Staking können zusätzlich zu einer Investitionsrendite erwirtschaftet werden, was es für langfristige Krypto-Investoren zu einer äußerst profitablen Wahl macht.

Staker erhalten bei Projekten, die von einer DAO verwaltet werden, oft ein Stimmrecht. Das Staken von Coins ist eine “”skin-in-the-game”-Situation”, bei der die Gelder der Token-Inhaber direkt zur Unterstützung der Plattform verwendet werden, in die sie investiert haben. Daher ist das Staken von Kryptowährungen ein entscheidender Aspekt der Dezentralisierung.

Welche Risiken gibt es beim Staken von Kryptowährungen?

Eines der Hauptrisiken beim Staken von Token auf einer Proof-of-Stake-Blockchain ist der Slashing-Prozess. Die Sicherheit von Proof-of-Stake-Protokollen wird dadurch gewährleistet, dass sie von vornherein von Fehlverhalten abschrecken. Jeder böswillige oder fehlerhafte Knoten kann dauerhaft den Zugriff auf seinen Stake verlieren.

Beim Staking von Token auf maßgeschneiderten Anwendungen sind die Hauptrisiken die Zahlungsfähigkeit und die Sicherheit. Sollte eine Plattform gehackt werden, können gestackte Token verloren gehen. Wenn das Projekt zahlungsunfähig wird oder der Token den Großteil seines Wertes verliert, verlieren die gestaketen Token der Nutzer möglicherweise den Großteil ihres Wertes.

Wo kann man Krypto staken?

Es gibt eine Vielzahl von Staking-Methoden, die von verschiedenen Blockchain-Plattformen unterstützt werden. Einige Beispiele sind:

Zentralisierte Börsen wie Binance oder Crypto.com

Aufbau eines eigenen Validierungsknotens mit spezieller Ausrüstung

Beitritt zu dezentralen Staking-Pools wie z.B. Lido für Ethereum

Was ist die beste Kryptowährung, in die man jetzt investieren kann?

Einer der besten Staking-Tokens, die man jetzt kaufen kann, ist Metacade. Das Projekt hat gerade erst begonnen, vor der öffentlichen Einführung des Tokens an Fahrt zu gewinnen, und man erwartet, dass sich der Preis des neuen MCADE-Tokens stark entwickeln wird.

Metacade unterscheidet sich von anderen GameFi-Plattformen, da es eine große Auswahl an verschiedenen Erlebnissen an einem einzigen Ort bietet. Darüber hinaus bietet es umfangreiche Krypto-Verdienstmöglichkeiten, passives Einkommen für Staker und Stimmrechte für MCADE-Token-Inhaber.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Welche Kryptowährung eignet sich am besten zum Staken?

Es gibt viele verschiedene Formen des Stakings von Kryptowährungen, darunter Validierung, Delegation und Yield Farming. Kryptowährungen können auch direkt auf Plattformen wie AltSignals oder Metacade gestaked werden, was beides großartige Methoden sind, um eine passive Rendite zu erzielen.

Kann man beim Staken von Coins Krypto verlieren?

Ja, das Staking ist mit einigen Risiken verbunden. Solange der eigene Validierungsknoten stabil bleibt und der Anbieter ehrlich ist, ist das Risiko für die meisten Nutzer bei der Validierung und Delegation eher gering.

Das Staking mit Depotfunktion birgt mehr Risiken, da der Prozess von einem zentralen Dritten und nicht von intelligenten Verträgen abhängt. In den letzten Monaten sind FTX, Celsius Network und BlockFi in die Schlagzeilen geraten, wo die Insolvenz des Managements dazu führte, dass die Nutzer den Zugriff auf ihre Gelder verloren.

Ist das Staken von Kryptowährungen profitabel?

Das Staken von Kryptowährungen kann sehr profitabel sein. Denn es kombiniert eine Investitionsrendite mit einer passiven Rendite. Dadurch kann sich die langfristige Investitionsrendite vervielfachen.

Kann man jede Kryptowährung staken?

Viele Krypto-Coins, die dem ERC-20 Token-Standard entsprechen, können gestaked werden. Ältere Kryptowährungen wie Litecoin, Bitcoin und Dogecoin können dagegen nicht in ihrem Standardformat gestaked werden.

