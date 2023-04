Warren Buffett ist auf Schnäppchenjagd gegangen, da die Aktien von Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) in diesem Jahr hinter dem S&P 500 Index zurückbleiben. Das 92-jährige Orakel von Omaha ist am Dienstagmorgen in Japan gelandet, wo er etwa 3 Tage bleiben wird.

Auf seiner Reise wird er mit den Leitern der fünf Sogo Shoshas zusammentreffen, in die er erstmals im Jahr 2020 investiert hat. Damals kaufte er Aktien von Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo. Dabei handelt es sich um riesige Handelsunternehmen, die international natürliche Ressourcen einkaufen und sie in das rohstoffarme Japan liefern.

Nach Angaben von CNBC wird Buffett sich mit den Leitern dieser Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge treffen. Ziel ist es, die Unternehmen zu verstehen, damit er entscheiden kann, ob er in sie investieren will. In einer Erklärung sagte er, dass er sich verpflichtet habe, mehr in diese Unternehmen zu investieren.

Vor seiner Reise nach Japan wurde berichtet, dass Berkshire Hathaway die Bank of America und Mizuho Securities mit der Zeichnung seiner auf Yen lautenden Anleihen beauftragt hat. Der neue Anleiheverkauf erfolgt einige Monate, nachdem das Unternehmen Anleihen im Wert von 115 Mrd. ¥ aufgenommen hat. Das Unternehmen hält nun japanische Anleihen im Wert von über 1 Billion.

Die Investitionen von Warren Buffet in Japan haben sich seit seiner Investition im Jahr 2020 gut entwickelt. Wie unten dargestellt, sind die fünf Aktien seither um mehr als 40 % gestiegen.

Die Marubeni-Aktie ist seit 2020 um 120 % gestiegen, während Mitsui um über 100 % zugelegt hat. In ähnlicher Weise sind Itochu-Aktien um 80 % gestiegen, während Sumitomo und Mitsui um 40 % bzw. 60 % zugelegt haben.

Für Warren Buffett, einen Amerikaner, haben diese Gewinne jedoch mit dem Gegenwind des schwächeren japanischen Yen zu kämpfen. Der japanische Yen ist seit 2020 um über 26 % gefallen. Dies bedeutet, dass die Renditen durch Währungsumrechnungen beeinträchtigt wurden.