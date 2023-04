ETH-Preis unter 1.900 $ – Daten deuten auf 300 Mio. $ Ausverkauf nach dem Shanghai-Upgrade hin

Benson ist Reporter bei Invezz und kümmert sich um aktuelle Nachrichten, Interviews und Marktanalysen. Seine erste Investition in Aktien… mehr lesen

Die größten Ethereum-Neuigkeit im Jahr 2023 steht kurz bevor, denn die Kryptowährung feiert heute, am 12. April 2023, ihr mit Spannung erwartetes Shanghai-Upgrade.

Der Markt ist sich nicht sicher, wie stark sich die Ermöglichung von Abhebungen der eingesetzten ETH auf den Ether-Preis auswirken wird. Die jüngste Simulation des On-Chain-Analyseunternehmens Glassnode deutet jedoch auf einen möglichen Ausverkauf von bis zu 300 Mio. $ nach dem Upgrade hin.

Die Plattform teilte die Erkenntnisse in einem Bericht mit, der am späten Dienstagabend veröffentlicht wurde, als der Countdown für Shanghai weniger als 24 Stunden betrug.

Ethereum-Preis und Shanghai: Verkaufsdruck im Wert von 300 Mio. $

Laut Glassnode wird der Verkaufsdruck auf Ethereum durch große Mengen an angesammelten Staking Pool Rewards verursacht, die ausgezahlt werden.

Nach der Untersuchung der verschiedenen Staking-Kohorten und ihrer Beweggründe für den Verkauf ihrer ungestockten ETH schätzen wir, dass insgesamt 170.000 ETH nach dem Shanghai-Upgrade verkauft werden sollen.

Alle eingesetzten ETH haben einen durchschnittlichen Einzahlungspreis von 2.136 $, was für die Einzahler einen nicht realisierten Verlust von -13 % bedeutet, gemessen am aktuellen Ethereum-Kassakurs. Der realisierte Preis für das gesamte ETH-Angebot liegt jedoch bei 1.403 $ – was bedeutet, dass es im gesamten Netzwerk einen nicht realisierten Gewinn von 36 % gibt.

Es ist auf jeden Fall mit Verkäufen zu rechnen, und die On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass dies geschehen wird.

Laut Glassnode werden nach Beginn der Abhebungen etwa 100.000 ETH oder rund 190 Mio. $ verkauft werden. Allerdings werden nur 70.000 ETH im Wert von etwa 133 Mio. $ ausgezahlt, fügten die Forscher hinzu.

Wir gehen davon aus, dass nur 100.000 ETH (190 Mio. $) der insgesamt angesammelten Rewards abgezogen und verkauft werden. Darüber hinaus erwarten wir, dass doppelt so viele Validatoren aussteigen, aber nur eine begrenzte Menge an Stakes pro Tag freigegeben wird. Wir glauben, dass nur ein Bruchteil dieser Menge, etwa 70.000 ETH (133 Mio. $), tatsächlich liquide werden wird.

Ethereum-Preis und Shanghai: Expertin über erwartete Auswirkungen

Eine Schätzung des Gesamtbetrags der eingesetzten ETH-Validatoren wird wahrscheinlich sofort nach Shanghai abgezogen werden, einschließlich des Wertes, der für 1.229 Validatoren aufgelaufen ist, die ihre Absicht zum Ausstieg signalisiert haben. Weitere 214 Slashed Validatoren werden ebenfalls unfreiwillig aussteigen, zeigen On-Chain-Daten.

In diesem Fall könnten 46.176 ETH im Wert von etwa 85,7 Mio. $ unmittelbar nach der Aktivierung des Upgrades verkauft werden.

Trotz des festgestellten Verkaufsdrucks sagt Glassnode, dass das Abheben der maximalen Menge an ETH-Belohnungen wahrscheinlich “eine akzeptable Auswirkung auf den Preis” haben wird. Bemerkenswert ist auch, dass nicht alle eingesetzten Ether auf einmal abgezogen werden können, wie Glassnode in seinem Bericht hervorhebt, was auf die Proof-of-Stake-Exit-Warteschlange von Ethereum zurückzuführen ist.

Katie Evans, eine DeFi-Expertin bei Swarm, sagte in Kommentaren, die mit Invezz geteilt wurden, dass, obwohl das Shanghai-Upgrade “eine gewisse Instabilität des Ether-Preises” mit sich bringen könnte, der allgemeine Ausblick ist, dass dies wahrscheinlich nicht die Stimmung der Investoren in großem Ausmaß verändern wird.

Evans fügte hinzu, dass die Stimmung der Investoren rund um Krypto „zunehmend positiv“ sei.

Es stimmt zwar, dass eine beträchtliche Menge an gesperrten ETH jetzt wahrscheinlich abgezogen werden wird, aber das Renditeangebot bleibt für den Markt bestehen und ist weiterhin eine überzeugende Option für Investoren, die ihre Einkommensströme diversifizieren wollen. Das Staking von ETH könnte jetzt sogar zu einer attraktiveren Investitionsmöglichkeit werden, da die Token von den Validator-Knoten abgezogen werden können, anstatt auf unbestimmte Zeit gesperrt zu sein.

Was in der unmittelbaren Folge des Upgrades geschieht, erläuterte die Analystin:

Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich eine gewisse Volatilität erleben, da sich der Markt auf die neuen Funktionen, die Abhebungen ermöglichen, einstellt, aber das wird im Vergleich zu den allgemeinen Marktbewegungen, die weiterhin auf makroökonomische Nachrichten reagieren, verblassen.