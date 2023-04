Die Aktien von Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) werden heute Morgen deutlich höher gehandelt, nachdem der Tech-Riese “Bedrock” eingeführt hat.

Was ist Amazonas Bedrock?

Der Cloud-Service für generative künstliche Intelligenz soll die Position des multinationalen Unternehmens im Bereich KI stärken. In einem Gespräch mit Andrew Ross Sorkin von CNBC sagte Amazon-CEO Andy Jassy heute:

Die meisten Unternehmen möchten auf der Grundlage eines großen und großartigen Grundmodells arbeiten und die Möglichkeit haben, es für ihre eigenen Zwecke anzupassen. Das ist Bedrock. Es ermöglicht den Zugriff auf große Sprachmodelle von Anthropic, Stability AI, AI21 und Amazon.

AWS startet vorerst nur mit einer begrenzten Vorschau und hat den Preis für seinen Amazon Bedrock Service noch nicht bekannt gegeben. Der Aktienkurs von Amazon ist in diesem Jahr um rund 20 % gestiegen.

Code Whisperer ist jetzt kostenlos

Die Ankündigung erfolgt weniger als ein Jahr, nachdem Amazon „Code Whisperer“ auf den Markt gebracht hat – eine App, die auf großen Sprachmodellen basiert und sich insbesondere an Entwickler richtet. Laut CEO Jassy:

Wenn man Code schreibt, muss man nicht mehr alles selbst schreiben, sondern man kann einfach sagen, was man tun will, und Code Whisperer generiert dann den Code. Das wird die Produktivität der Entwickler erheblich verändern.

Am Mittwoch gab das an der Nasdaq notierte Unternehmen bekannt, dass es Entwicklern keine Gebühr mehr für die Nutzung dieses Dienstes berechnen wird, und hob auch alle Nutzungsbeschränkungen auf.

In diesem Zusammenhang äußerte sich CEO Jassy heute in einem Brief an die Aktionäre zuversichtlich, dass sich die jüngsten Bemühungen des Unternehmens zur Kostensenkung auszahlen werden. Amazon hatte im vergangenen Monat Pläne zum Abbau von weiteren 9.000 Stellen bekannt gegeben.