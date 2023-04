Der CAC 40-Index stieg am Donnerstag auf ein Rekordhoch, da die Anleger die starke Leistung von LVMH, dem größten europäischen Unternehmen, bejubelten. Der Index, der sich aus den größten europäischen Unternehmen zusammensetzt, kletterte auf einen Höchststand von 7.453 € und lag damit rund 32 % über dem Tiefststand vom Dezember.

LVMH-Aktienkurs steigt an

Der Hauptkatalysator für den CAC 40-Index waren die jüngsten Gewinne von LVMH. Das Unternehmen, das der größte Luxuskonzern der Welt ist, sagte, dass seine organischen Verkäufe um 18 % gestiegen seien, unterstützt durch die starke Nachfrage aus China. Analysten erwarteten ein Umsatzwachstum von ~10 %. In einer Erklärung sagte das Unternehmen, dass es für sein China-Geschäft in diesem Jahr immer noch optimistisch sei.

Vor allem aber wuchs das Geschäft des Unternehmens trotz zunehmender Rezessionsängste in allen Regionen. In Japan stiegen die Verkäufe um 34 %, während die Verkäufe in Europa um 24 % stiegen. In einer Notiz an Bloomberg sagte ein Analyst von HSBC:

Chinas Wirtschaft boomt, und wir gehen nicht davon aus, dass diese Entwicklung in absehbarer Zeit nachlässt. Wenn sich der US-Verbraucher nicht sehr stark erholt, haben wir immer noch sehr gute Aussichten in Europa, das schon länger stärker ist, und auch in China.

Diese Ergebnisse trugen dazu bei, andere Luxusmarken nach oben zu treiben. Der Aktienkurs von Hermes stieg um mehr als 3 %, da die Anleger mehr Verkäufe in China erwarteten. Der Aktienkurs von Kering ist um 2 % gestiegen.

Dasselbe gilt für andere Unternehmen mit Engagement in China, die sich gut entwickelt haben. Der Aktienkurs von EssilorLuxottica, der Muttergesellschaft von Ray-Ban, stieg um 2 % aufgrund ihres starken Engagements in China. Andere Firmen wie L’Oreal legten ebenfalls zu.

Anscheinend sind französische Luxuskonzerne das nächste Tech-Unternehmen geworden. Die meisten dieser Unternehmen haben die amerikanischen Tech-Giganten übertroffen und ihre KGVs sind höher.

CAC 40-Prognose

CAC-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der CAC 40-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. In dieser Woche überschritt er den wichtigen Widerstand bei 7.394 Punkten, dem höchsten Stand im März. Damit hat er das Double-Top-Muster entkräftet.

Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer die nächste wichtige Widerstandsmarke bei 7.450 anpeilen. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 7.394 würde die optimistische Sichtweise zunichte machen.