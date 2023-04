Der EUR/USD-Wechselkurs stieg am Freitag weiter an, während sich der US-Dollar-Index (DXY) einem wichtigen Unterstützungsniveau näherte. Der EUR/USD-Wechselkurs wurde bei 1,1061 gehandelt und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Insgesamt ist das Paar seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 um mehr als 15 % gestiegen.

Absturz des DXY-Index

Der Hauptgrund für den sprunghaften Anstieg des EUR/USD-Paares ist der starke Abwärtstrend des US-Dollar-Index. Er ist auf einen Tiefstand von 100,8 $ gesunken und liegt damit weit unter dem letztjährigen Höchststand von 115 $.

Ein genauerer Blick zeigt, dass der US-Dollar gegenüber den meisten Währungen der Industrieländer an Wert verloren hat. So ist er beispielsweise gegenüber dem japanischen Yen um 12 %, dem britischen Pfund um 20 % und dem Schweizer Franken um 12,5 % gefallen.

Diese Kursentwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Anleger davon ausgehen, dass der Zinserhöhungszyklus, den wir im Jahr 2022 erlebt haben, sich seinem Ende nähert. In der Tat verlangsamte die Fed ihre Zinserhöhungen im Dezember auf 0,5 % gegenüber den vorherigen vier 0,75 %. In den letzten beiden Sitzungen hat sie die Zinsen um 0,25 % erhöht.

Es gibt Anzeichen, die eher für einen Kurswechsel der US-Notenbank sprechen. So zeigten die letzte Woche veröffentlichten Daten, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA zum ersten Mal seit 2021 auf unter 10 Millionen gesunken ist.

Weitere Daten zeigten, dass das Lohnwachstum weiter zurückging, obwohl die Arbeitslosenquote insgesamt auf 3,5 % sank. Die EMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor waren ebenfalls etwas enttäuschend. Und in dieser Woche wurde bekannt, dass die amerikanischen Inflationsdaten im März weiter gesunken sind.

Aus dem Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) geht hervor, dass die Sorge besteht, dass die USA auf eine Rezession zusteuern könnten. Auf der anderen Seite steht die europäische Wirtschaft gut da und versucht, einer Rezession in diesem Jahr zu entgehen.

EUR/USD Technische Analyse

EUR/USD-Chart von TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der EUR/USD-Kurs es geschafft hat, den wichtigen Widerstand bei 1,1030 zu überwinden. Durch das Überschreiten dieser Marke hat das Paar das Double-Top-Muster ungültig gemacht. Die Halslinie dieses Musters lag bei 1,0500. Das Paar bewegte sich oberhalb der 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte.

Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer nun den nächsten Widerstand bei 1,1500 anvisieren, der ~4,2 % über dem aktuellen Niveau liegt. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 1,100 würde den Aufwärtstrend zunichte machen. In diesem Fall könnte der DXY-Index auf etwa 95 $ fallen.