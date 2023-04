Der Aktienkurs von VF Corp (NYSE: VFC) befindet sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend. Ein Analyst von Goldman Sachs ist jedoch überzeugt, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten einen Großteil seiner jüngsten Verluste wieder wettmachen könnte.

Die Aktie von VF Corp hat ein Kurspotenzial von 27 $ pro Aktie

Brooke Roach stufte das Bekleidungsunternehmen heute Morgen auf “buy” hoch und sagte, dass die Aktie bis auf 27 $ klettern könnte – ein Anstieg von fast 25 % gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Die Analystin begründet ihre positive Einschätzung für die Aktie der VF Corp mit der Kostenkontrolle und dem verbesserten Bestandsmanagement.

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung der VF Corp. hat sich schlechter entwickelt als der Markt, aber wir glauben, dass die Aktie kurz vor einem Wendepunkt steht, da die Katalysatoren für die Aktie jetzt nach oben gewichtet sind.

Die Nachricht kommt einen Monat vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Bekleidungs- und Schuhunternehmens an die Börse. Der Konsens erwartet einen Gewinn von 14 Cents pro Aktie gegenüber 45 Cents pro Aktie vor einem Jahr.

VF Corp-Aktie wird von China profitieren

Die VF Corp. ist bestrebt, ihre Schulden abzubauen, was auch dem Aktienkurs Rückenwind geben könnte. Roach geht davon aus, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Denver davon profitieren wird, dass auch China wieder online geht. In ihrer Forschungsnotiz heißt es:

Mit Blick auf die Zukunft sind wir der Meinung, dass die jetzt eingeleiteten strategischen Initiativen zur Verbesserung der Umsetzung zu einer relativen Outperformance der Aktie führen werden.

VF Corp. wird derzeit von dem Interim-CEO Benno Dorer geleitet, und der Goldman Sachs-Analyst ist zuversichtlich, dass das Unternehmen über einen Pool von seriösen Kandidaten verfügt, um die Position dauerhaft zu besetzen.

Produktionsinnovationen insbesondere bei “Vans” waren einer der Gründe, warum sie die Aktie der VF Corp positiv einschätzt.