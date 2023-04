Der Nikkei-225-Index befand sich in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend, nachdem die japanischen Aktien von Warren Buffett einen Daumen der Zustimmung erhalten hatten. Der Index stieg auf 28.678 ¥ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 9. März dieses Jahres. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 11 % gestiegen.

Warren Buffetts Investitionen in Japan

Die jüngste Nachricht aus Japan war ein Besuch von Warren Buffett, einem der größten Investoren der Welt. In einem Interview mit CNBC sprach Buffett über seine Investitionen in Japans Saga Shoshas. Er begann im Jahr 2020 in die fünf Unternehmen Marubeni, Itochu, Mitsubishi, Sumitomo und Mitsui zu investieren. In diesem Zeitraum hat er einen Gewinn von über 4 Mrd. $ erzielt, selbst wenn man die Schwäche des japanischen Yen berücksichtigt.

Warren Buffett hat sich verpflichtet, mehr Geld in Japan zu investieren. Zu diesem Zweck hat er den Verkauf von Anleihen im Wert von etwa 1,2 Mrd. $ angekündigt, um in diese Unternehmen zu investieren. Dies bedeutet also, dass einige ausländische Investoren wahrscheinlich in Japan investieren werden. Einer dieser Investoren ist Man Group, ein führender britischer Hedge-Fonds, der begonnen hat, in japanische Aktien zu investieren. In einer Erklärung sagte Jeff Atherton von Man Group:

Die Nachricht von Buffetts Investition wirkt sich auf die Stimmung aus, aber hoffentlich auch darauf, dass ausländische Gelder tatsächlich nach Japan fließen, was seit vielen Jahren nicht mehr der Fall war.

Viele Werte des Nikkei-225-Index haben im Jahr 2023 im grünen Bereich gelegen. Der Aktienkurs von Kobe Steel ist in diesem Jahr um mehr als 61,5 % gestiegen und ist damit die Aktie mit der besten Wertentwicklung. Die Aktien von Dai Nippon Printing, Toppan Printing, Yokohama Rubber und Advantest Corp haben in diesem Jahr um mehr als 30 % zugelegt.

Japans Sogo Shoshas haben in diesem Jahr ebenfalls zugelegt, da Warren Buffett seine Anteile aufgestockt hat. Die Aktien von Marubeni sind um 27 % gestiegen, während die von Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo zweistellig zugelegt haben.

Die schlechtesten Werte im Nikkei-Index sind dagegen Sumitomo Dainippon Pharma, Dai-ichi Life, Eisai, Fujikura, Recruit und Softbank, die um mehr als 8 % gefallen sind.

Technische Analyse des Nikkei 225 Index

Nikkei-Index-Chart von TradingView

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der Nikkei-Index in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend befunden hat. Dies steht im Einklang mit anderen globalen Indizes wie dem Euro Stoxx 50. Er hat sich über den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) und die Stochastik gestiegen sind. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Nikkei-Index einen Ausbruch nach oben vollzieht, da die Käufer die psychologische Marke von 30.000 ¥ anpeilen.