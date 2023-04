Die Luftfahrtindustrie hat sich stark erholt, viele Unternehmen melden höhere Einnahmen als vor der Pandemie. Infolgedessen sind die meisten Aktienkurse von Fluggesellschaften von ihren Pandemie-Tiefs stark gestiegen. Der Aktienkurs von EasyJet (LON: EZJ) sprang auf einen Höchststand von 527 Pence, den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Gegenüber den Tiefstständen von 2022 ist er um über 85 % gestiegen. Der JETS ETF liegt ~24 % über dem Tief des letzten Jahres.

Das Geschäft von EasyJet boomt

Im März schrieb ich einen relativ populären Artikel, in dem ich EasyJet und IAG, die Muttergesellschaft von British Airways, verglich. In dem Artikel vertrat ich die Ansicht, dass EasyJet aufgrund seiner soliden Bilanz und seines Low-Cost-Geschäftsmodells die bessere Investition ist.

Die am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft des Unternehmens boomt. Die Zahl der Passagiere stieg in den sechs Monaten bis zum 31. März um 35 %. Die RPS des Unternehmens stiegen um 43 %, während der Ticketertrag um 31 % zunahm. Während der Osterferien wurden täglich 1.600 Flüge durchgeführt.

Insgesamt stieg die Zahl der Flüge im 2. Quartal auf 99.273, die Auslastung sprang auf 88 %. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 beförderte das Unternehmen 82.000 Personen und hatte eine Auslastung von 78 %. Daher wird für das erste Halbjahr ein Umsatz zwischen 2,69 und 3,1 Mrd. £ erwartet.

Grundsätzlich ist EasyJet eine der besten Airline-Aktien, in die man investieren kann. Es hat einen großen und wachsenden Marktanteil in der Branche. Und es wird ein starkes Wachstum des Unternehmens erwartet, da die europäische Wirtschaft schneller als erwartet expandiert.

Außerdem verfügt EasyJet über eine solide Bilanz, nachdem das Unternehmen eine Anleihe in Höhe von 500 Mio. € zurückgezahlt hat. Die Nettoverschuldung beträgt jetzt nur noch 0,2 Mrd. £. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine moderne, effiziente Flotte und steigende Nebeneinkünfte.

EasyJet-Aktienkursprognose

EZJ-Chart von TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der EZJ-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. In diesem Zeitraum blieb die Aktie über den exponentiell 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der Kurs jetzt an einem wichtigen Widerstandspunkt liegt, den er am 13. April, 7. März und 26. Januar nicht überwinden konnte. Bei einem Anstieg über dieses Niveau wird der nächste wichtige Widerstand bei 602 Pence in Sichtweite kommen. Dieser Kurs war der höchste Stand im April letzten Jahres.

Dennoch können wir einen größeren Rückgang nicht ausschließen, da die Aktie anscheinend ein Triple-Top-Muster gebildet hat, dessen Halslinie bei 440 Pence liegt.