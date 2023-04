Langfristiges Investieren: S&P 500 sinkt – nun Top 10 im letzten Jahrhundert

Gestern habe ich einen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Dominanz des US-Aktienmarktes seit dem großen Finanzcrash im Jahr 2008 befasst.

In diesem 14-jährigen Zeitraum hat der S&P 500 alles vor ihm überrollt. Mit einer Rendite von 358 % seit 2009 haben Anleger, die blind auf den größten Aktienmarkt der Welt getobt sind, enorme Gewinne erzielt.

Tech hat einen Boom erlebt, mit dem Aufkommen der FAANG-Unternehmen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google), die die Nasdaq-Kohorte selbst nach dem brutalen Rückzug im letzten Jahr in schwindelerregende Höhen getrieben haben.

Aber in diesem Artikel möchte ich über einen viel längeren Zeitraum – 150 Jahre – in den S&P 500 eintauchen. Während Sie (zu Recht) argumentieren können, dass das, was in den 1880er Jahren passiert ist, irrelevant ist – vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Performance, insbesondere die aus dem 19. Jahrhundert –, ist es dennoch interessant zu verfolgen, wie sich die Preise als Teil einer viel größeren Stichprobe bewegt haben.

Ich wollte nämlich sehen, wie lange die Anleger in der Vergangenheit von schlecht getimten Investitionen in den Markt unter Wasser waren. Ich habe mir letzte Woche eine Version davon angesehen und eine Simulation eines Investors erstellt, der *genau* auf dem Höhepunkt des Marktes im Dezember 2021 in den Markt eingetreten ist. Das Einzige war, dass dieser hypothetische Investor seitdem weiterhin mit durchschnittlichen Dollarkosten gehandelt hat (Spoiler-Alarm : sie sind jetzt im Gewinn).

Was aber, wenn Sie wirklich der schlechteste Anleger sind? Was ist, wenn Sie genau dann investieren, wenn der Markt seinen Höhepunkt erreicht hat, und dann nie wieder investieren? Mit anderen Worten: Wie viel Zeit kann bei einem Kauf an der Börse vergehen, bevor Sie das Geld zurückverdienen?

S&P 500 ist im Durchschnitt gestiegen

Lassen Sie uns zunächst einen kurzen Blick auf den S&P 500 in der Vergangenheit werfen, bevor wir die Frage beantworten. Das Folgende ist ein nicht inflationsbereinigtes Diagramm des Index auf einer logarithmischen Skala. Wie wir wissen, ist der langfristige Trend nach oben gerichtet, mit vielen Schwankungen auf dem Weg.

Daher wissen wir aus diesem Diagramm, dass es Zeiträume geben wird, in denen unsere Investitionen unter Wasser liegen. Letztendlich hat der Markt sie jedoch wieder nach oben gezogen. Die Frage ist nur: Wie lange hat das gedauert?

Wenn ich mir die Kursdaten des letzten Jahrhunderts ansehe, habe ich die zehn längsten Perioden zwischen den Börsenhöchstständen gezogen. Nachfolgend das Ergebnis:

Ein paar Dinge hier. Erstens sticht wie immer die Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren eklatant hervor. Dies war eine schreckliche wirtschaftliche Kontraktion, und daran führt kein Weg vorbei, aber die erschütternde Zeitspanne von 25 Jahren, die der Markt brauchte, um frühere Niveaus wiederzuerlangen, ist irreführend.

Der S&P 500 eröffnete im September 1929 zu einem Kurs von 31,3. Erst 25 Jahre später, im September 1954, erreichte es dieses Niveau (ich betrachte die monatlichen Zahlen).

Die Weltwirtschaftskrise war jedoch eine deflationäre Ära, und diese Zahlen sind nicht inflationsbereinigt. Tatsächlich war es diese schädliche Deflation, die die USA wirklich in die Knie zwang. Betrachtet man den VPI, so war der Preisindex von 1936 18 % niedriger als 1929, und wenn man dies bereinigt, hätten die Anleger diesen Höchststand von 1929 wieder erreicht. Sicher, es war immer noch eine Zeitachse von sieben Jahren, aber nicht ganz fünfundzwanzig.

Das ist allerdings schon 100 Jahre her. In jüngerer Zeit waren die drei längsten unfruchtbaren Perioden:

1973-1980

Die 70er Jahre waren für Anleger eine schlimme Zeit mit einer Reihe chaotischer Ereignisse. Nachdem Nixon 1971 den Goldstandard aufgab, wurden die USA in eine lange Phase der Stagflation gestürzt – hohe Inflation und stagnierendes Wachstum.

Die Zinssätze stiegen auf fast 20 %, um die schändliche Inflation zu bekämpfen (und Sie dachten, 5 % seien schlecht …), während ein Ölembargo zu einer Energiekrise führte und das Jahrzehnt für Anleger ein Albtraum war.

Dotcom-Blase

Die Dotcom-Blase zerschmetterte die Märkte, und erst 2007 erreichten die Märkte frühere Höchststände. Das dauerte natürlich nicht lange …

Großer Finanzcrash

Der Crash von 2008 war allgemein als die schlimmste Wirtschaftskrise seit den 1920er Jahren bekannt, und der Markt spiegelte dies auch wider. Die Preise brachen ein und erreichten erst 2013 frühere Höchststände zurück, inmitten einer beispiellosen Phase von niedrigen Zinsen und quantitativer Lockerung, die erst 2022 zu Ende ging.

Hat der Aktienmarkt die Talsohle erreicht?

Die Frage ist nun, was ist mit dem aktuellen Markt? Die obige Grafik zeigt, dass der Aktienmarkt seit dem Höchststand im Dezember 2021 nun 16 Monate vergangen ist, was bedeutet, dass er in die Top 10 der längsten Perioden eingetreten ist.

Nicht, dass wir daraus viele Informationen ableiten könnten. Die Dotcom-Blase und GFC zeigen, dass wir erst kürzlich extrem lange Perioden gesehen haben, bevor frühere Höchststände wieder erreicht wurden.

Aber ist die Frage überhaupt relevant? Der Markt handelt nicht mehr auf seinem Höhepunkt, also sollten wir in gewisser Weise nicht an früheren Höchstständen messen. Hier kommen wir in den Bereich der Dollar-Cost-Average. Der Markt ist im letzten Jahr deutlich zurückgegangen, was historisch gesehen immer einen guten Zeitpunkt zum Kaufen bedeutet hat – vorausgesetzt, Sie haben einen ausreichend langen Zeithorizont.

Aber die Daten mahnen zur Vorsicht und machen deutlich, wie gefährlich die Volatilität des Aktienmarktes für einen Anleger sein kann. Wenn man nicht den Luxus eines langfristigen Horizonts hat, wird das alles noch viel schwieriger. Wer kann schon sagen, dass der Markt nicht noch einmal um 30 % sinkt und ein Jahrzehnt braucht, um frühere Höchststände zu erreichen?

Ich habe es schon millionenfach gesagt, aber der Aktienmarkt ist auf lange Sicht eine Vermögensbildungsmaschine. Das einzige Problem ist, dass es nicht in einer geraden Linie nach oben geht. Aus diesem Grund sind Risikotoleranz und Vermögensallokation von entscheidender Bedeutung. Ein Rückblick auf frühere Rückgangsperioden verdeutlicht dies.