Space and Time macht Blockchain-Daten auf Microsofts Azure Marketplace zugänglich

Microsoft (NASDAQ: MSFT) und Space and Time haben angekündigt, dass Entwickler das Data Warehouse von Space and Time jetzt direkt über den Microsoft Azure Marketplace zur Verfügung stellen können. Die Ein-Klick-Bereitstellung bietet Kunden einen beschleunigten Einstieg, um einfach auf Blockchain-native Daten zuzugreifen, sie zu verwalten und Analysen durchzuführen.

Die Ein-Klick-Bereitstellung von Space and Time ermöglicht es Azure-Kunden, Echtzeit-Blockchain-Daten in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.

Kunden bei der Erfüllung ihrer Geschäftsanforderungen unterstützen

Als führendes Unternehmen in den Bereichen intelligentes Computing und künstliche Intelligenz (KI) ist Microsoft bestrebt, seine Kunden und Partner bei ihren Geschäftsanforderungen zu unterstützen, einschließlich Web3-Szenarien und Anwendungsfällen. Im September 2022 führte Microsofts Risikokapitalfonds M12 eine Finanzierungsrunde für Space and Time an.

Kathleen Mitford, CVP von Global Industry Marketing, kommentierte diese Entwicklung mit den Worten:

Bei Microsoft fördern wir das Wachstum in Schwellenländern – einschließlich Blockchain und verteilten Daten. Gemeinsam werden Microsoft Azure und Space and Time Entwicklern die Tools zur Verfügung stellen, die sie zum Erstellen der nächsten Generation von Blockchain-Anwendungsfällen benötigen.

Der CEO und Mitbegründer von Space and Time, Nate Holiday, kommentierte ebenfalls:

Der Bedarf an überprüfbaren Daten über Blockchains, Unternehmen und KI hinweg war noch nie so wichtig. Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, Blockchain-Daten in ihre Anwendungen und Geschäftsprozesse zu integrieren, was sowohl für das Kundenwachstum als auch für verantwortungsvolle Datenverwalter entscheidend ist. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Microsoft zu erweitern, um Unternehmensdaten mit Blockchain und KI-Innovationen zu verbinden.

Die Integration von Space und Time ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile eines dezentralen Data Warehouse zu nutzen, ohne ihre bestehende Infrastruktur umzustrukturieren. So können Unternehmen auf der Blockchain aufbauen, ohne auf Rechenleistung oder Sicherheit verzichten zu müssen.