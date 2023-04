Der Aktienkurs von ZIM Integrated Shipping (NYSE: ZIM) befindet sich seit Monaten in einem Abwärtstrend, da die Besorgnis über einen weltweiten Konjunkturrückgang anhält. Die Aktie wurde auch durch die Befürchtung einer Dividendenkürzung negativ beeinflusst, während das Unternehmen Barmittel spart. Außerdem sind die Schifffahrtskosten gesunken, was viele Schifffahrtsunternehmen, darunter Star Bulk Carriers und Matson, getroffen hat.

Ist diese Angst gerechtfertigt?

ZIM Integrated Shipping ist unter Druck geraten, da sich die Anleger weiterhin Sorgen um die künftige Rentabilität des Unternehmens machen. Die größte Herausforderung besteht darin, dass angesichts der erwarteten Verlangsamung der Weltwirtschaft die Kosten für die Schifffahrt gesunken sind.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Infolgedessen haben viele Analysten die finanziellen Schätzungen des Unternehmens für dieses Jahr gesenkt. Wie unten dargestellt, haben die Analysten die Gesamtschätzung der Einnahmen des Unternehmens für dieses Jahr reduziert. Sie gehen davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr 6,32 Mrd. $ und im Jahr 2024 6,26 Mrd. $ betragen wird. Der gleiche Trend zeigt sich bei der Rentabilität, wo sie einen Rückgang des EPS auf -2,34 $ in diesem Jahr erwarten.

Die Tatsache, dass der Umsatz und die Rentabilität von ZIM Integrated in diesem Jahr zurückgehen werden, kann nicht bestritten werden. Außerdem befinden sich die Versandkosten seit Monaten im Abwärtstrend. Die Hauptfrage ist, wie unrentabel ZIM in diesem Jahr sein wird.

In seinen jüngsten Ergebnissen sagte das Unternehmen, dass es glaubt, dass die Versandkosten kurz vor dem Tiefpunkt stehen und dass sich die Marktbedingungen in diesem Jahr verbessern werden. Es ist noch unklar, ob sich die Versandkosten in diesem Jahr erholen werden. Ein Bericht dieser Woche zeigte, dass die Containerversandkosten stark gestiegen sind, obwohl Analysten davor warnten, dass es sich um eine künstliche Preisinflation handeln könnte.

Daher stellt sich die Frage, ob ZIM Integrated über die finanziellen Ressourcen verfügt, um diese Verlangsamung zu bewältigen. Im Gegensatz zu anderen Schifffahrtsunternehmen verfügt ZIM über eine solide Bilanz mit über 4,6 Mrd. $ an Barmitteln. Das Unternehmen hat auch einen Nettoverschuldungsgrad von Null und erwartet in diesem Jahr ein EBITDA von 7,5 Mrd. $.

Am wichtigsten ist jedoch, dass ZIM sein Geschäftsmodell dahingehend geändert hat, dass es mehr Charterverträge anbietet, was bedeutet, dass sein Geschäft jetzt weniger anlagenintensiv ist. Daher bin ich der Meinung, dass das Unternehmen, das stark unterbewertet ist, gut für die neue Normalität positioniert ist.

ZIM Integrated-Aktienkursprognose

ZIM-Chart von TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der ZIM-Aktienkurs in den letzten Monaten stark eingebrochen ist. Genauer gesagt, ist er vom letztjährigen Höchststand von 91,50 $ auf derzeit 20 $ abgestürzt. Dies bedeutet, dass die Anleger Milliarden von Dollar verloren haben, obwohl die Dividendenrendite sprunghaft angestiegen ist.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der steile Absturz abgeklungen ist und sich die Aktie nun seitwärts bewegt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Talsohle bald erreicht ist. Es ist zwar noch zu früh, um das zu sagen, aber ich vermute, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten wieder erholen wird. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn die Aktie den wichtigen Widerstand bei 25,70 $, dem höchsten Punkt in diesem Jahr, überwindet.

Dieser Ausbruch wird wahrscheinlich im Mai erfolgen, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlichen wird. Ein Rückgang unter das bisherige Jahrestief von 15,36 $ würde bedeuten, dass die Baissiers die Oberhand gewonnen haben.