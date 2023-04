Aktienkurs der Société Générale schwankt nach Einführung des Euro-Stablecoin

Die französische multinationale Bank Societe Generale hat ihren eigenen an den Euro gekoppelten Stablecoin namens “EURon” auf der Ethereum-Blockchain eingeführt. Die Nachricht ließ den Aktienkurs der Societe Generale kurzzeitig in die Höhe schnellen, bevor er unter den gestrigen Schlusskurs sank.

Der Stablecoin ist der erste, der von der Bank, einer der führenden Investmentbanken Frankreichs, ausgegeben wird.

Wie wird EURon der Societe Generale funktionieren?

Der EURon ist im Verhältnis 1:1 an den Euro gekoppelt; Das bedeutet, dass der Wert von einem EURon dem von einem Euro entspricht. Darüber hinaus wird jedes Mal, wenn eine neue EURon-Stablecoin erstellt wird, ein entsprechender Betrag in Euro auf einem zweckgebundenen Konto hinterlegt, um den Stablecoin zu stützen.

Die Euro-Reserven werden dafür sorgen, dass der Stablecoin seine Euro-Bindung beibehält.

Der Stablecoin läuft auf Ethereum, die Ethereum-Blockchain mit ihren Smart Contracts sorgt dafür, dass der Stablecoin stabil und sicher bleibt.

Societe Generale plant, EURon zur Erleichterung grenzüberschreitender Transaktionen zu nutzen, damit Kunden schnell und effizient Euros über die Grenzen hinweg überweisen können. Darüber hinaus plant die Bank, die EURon zugrunde liegende Blockchain-Technologie zu nutzen, um die Effizienz ihrer normalen Finanzdienstleistungen zu verbessern.

Die wachsende Popularität der Stablecoins

Stablecoins sind im Kryptobereich aufgrund ihrer Preisstabilität, die durch die Bindung an einen Basiswert wie Gold oder den US-Dollar aufrechterhalten wird, immer beliebter geworden. Sie sind zu einer weit verbreiteten Alternative zu herkömmlichen Kryptowährungen geworden, die für ihre hohe Preisvolatilität bekannt sind.

Mit der Einführung von EURon reiht sich die Societe Generale in die wachsende Liste der Finanzinstitute ein, die Stablecoins für schnellere und effizientere grenzüberschreitende Zahlungen eingeführt haben.

Darüber hinaus ist die Einführung eines Stablecoins durch die Societe Generale ein wichtiger Schritt zur Einführung der Blockchain-Technologie durch traditionelle Finanzinstitute. Es ist davon auszugehen, dass noch mehr Institute die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie nutzen werden, da sie die Vorteile, die diese Technologie bietet, erkennen.